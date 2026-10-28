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Christian Ramos lanzó cruda opinión sobre la labor de Mano Menezes en la selección peruana: “No veo qué es lo que quiere”

La ‘Sombra’ se mostró preocupado por el presente de la ‘bicolor’ y cuestionó el trabajo del entrenador brasileño, que ya lleva ocho partidos dirigidos y con un saldo negativo

La 'Sombra' habló del presente de la 'bicolor' con el DT brasileño. (Video: Al Ángulo / Movistar Deportes)
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La selección peruana busca una identidad en medio de un recambio que incorporó varios rostros nuevos, pero el técnico brasileño Mano Menezes todavía no consiguió darle un funcionamiento claro al equipo, más allá del balance negativo que dejó su gestión. En ese sentido, Christian Ramos cuestionó la labor del DT y de algunas decisiones que tomó.

No estamos para regalar nada. No estamos para creer de que hay que hacer esto del recambio generacional”, afirmó en el programa Al Ángulo. El futbolista consideró que Renato Tapia, de 31 años, conserva condiciones para disputar más partidos con la camiseta nacional.

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“De esta gira (en Norteamérica), la verdad, pensé que Perú me iba a dar un poco más. Es un técnico nuevo, algunos jugadores nuevos, al menos un funcionamiento. Bueno, si vas a atacar, ataca; si vas a defender, defiende. Pero es como que Perú no ataca y no defiende”, indicó.

La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

La ‘Sombra’ cuestionó que los avances ofensivos no tengan continuidad y que la conexión entre las líneas desaparezca durante los partidos. “No me gustó. Por momentos tiene ese chispazo que está atacando y ataca muy bien. Y después como que deja de atacar, aíslan al delantero y como que se defienden. Entonces, no tiene esa conexión”, acotó.

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Ahí fue cuando Christian Ramos se refirió a la presencia del DT Mano Menezes, de quien espera pueda darle mucho más a la selección peruana. “Yo espero más juego, independientemente de los rivales y del resultado. Porque ahorita son amistosos, conocer qué es lo que quiere el técnico. Y hasta ahora yo no veo qué es lo que quiere el técnico dentro de la selección”, precisó.

Christian Ramos lanzó cruda opinión sobrela labor de Mano Menezes en la selección peruana
Christian Ramos lanzó cruda opinión sobrela labor de Mano Menezes en la selección peruana.

Las decisiones tajantes que tomaría Mano Menezes para amistosos de noviembre

El periodista César Vivar informó que Mano Menezes quedó disconforme con lo que observó en la gira en Norteamérica y prepara cambios para noviembre. “Mano Menezes me dijo ‘en noviembre van a cambiar cosas’”, relató en el programa de YouTube, Doble Punta. Según el comunicador, el entrenador se retiró de la gira incómodo y con la decisión de intervenir sobre aspectos que no le gustaron.

Vivar explicó que el veterano técnico analiza estas medidas junto con su comando técnico. “Hay cosas que no le han gustado. Con su comando técnico está pensando incluso modificar sistemas, modificar convocatorias. Es evidente que los resultados, primero no le han dado la razón a la gestión y a las ideas que tenía la Federación inicialmente. Y ya vamos a comenzar a ver la mano de Mano en cuanto a carácter”, contó.

La advertencia también aludió a la presentación de Menezes, cuando se cayó un banner durante el acto. El periodista resumió el mensaje que, según su interpretación, el brasileño busca transmitir: “Este circo ahora lo manejo yo”.

El periodista César Vivar reveló que el DT brasileño sacó conclusiones determinantes sobre la 'bicolor' tras la gira en Norteamérica. (Video: Doble Punta)

Los amistosos de la selección peruana en noviembre

La FPF confirmó que la selección peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre en Lima. El estadio Monumental sería el escenario, a falta de confirmar el horario establecido.

El compromiso supondrá la primera presentación de Mano Menezes como entrenador de la ‘bicolor’ en territorio nacional. El duelo ofrecerá una oportunidad para aplicar los cambios que el cuerpo técnico analiza después de la gira.

El segundo amistoso está previsto para el martes 17 de noviembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. La Federación Peruana de Fútbol mantiene negociaciones con una selección de la Concacaf para cerrar al rival. Honduras fue mencionada inicialmente como una alternativa, pero quedó descartada. Venezuela tampoco aceptó la opción de jugar en la altura cusqueña, por lo que el adversario para ese partido seguía pendiente de confirmación.

La programación en Cusco responde a la intención de evaluar al plantel en condiciones de altura. El cuerpo técnico brasileño podrá observar la respuesta física de los convocados y probar variantes en un escenario distinto al habitual de cara a lo que serán las Eliminatorias 2030.

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