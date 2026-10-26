El papa León XIV visitará zonas de altura en Perú: mantendrá su itinerario en Cusco y Cajamarca

Cobertura periodística de Canal N sobre la confirmación de la visita apostólica del papa León XIV a Perú. Desde el estudio televisivo, se realiza un enlace con el periodista Kurt Mendoza para detallar el itinerario programado en diversas ciudades peruanas y la recuperación médica del pontífice. La emisión muestra gráficos informativos con el conteo regresivo para la llegada papal e imágenes de archivo sobre ceremonias y actividades litúrgicas de la Iglesia católica.

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La recuperación postoperatoria del papa León XIV y la confirmación oficial de su gira por Sudamérica indican que cumplirá el itinerario establecido para su visita a Perú entre el 11 y el 16 de noviembre, que incluye actividades en Cusco y Cajamarca, dos de las regiones de altura previstas en la agenda.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó este 26 de octubre que el estado de salud del sumo pontífice evoluciona favorablemente, dos semanas después de la operación a la que fue sometido por un adenocarcinoma localizado en el pulmón derecho. El Vaticano señaló que los estudios posteriores determinaron que no requiere tratamientos oncológicos adicionales.

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El anuncio despeja las dudas surgidas sobre el viaje, sobre todo por los desplazamientos previstos hacia zonas de altura, teniendo en cuenta su estado de salud. El programa contempla la visita a Santa Cruz, en Cajamarca, además de una escala en Cusco. También incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo y Pucallpa.

La figura del Papa León XIV o su enviado saluda sobre el fondo del Parque Arqueológico de Saqsayhuamán en Cusco, lugar evaluado para una visita apostólica. (Composición: Infobae Perú)

“No existen contraindicaciones que le impidan emprender su próximo viaje apostólico a Latinoamérica según lo previsto”, afirmó el doctor Luigi Carbone, médico personal del papa León XIV y cirujano que participó en la intervención realizada el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma.

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No requiere tratamientos

La cirugía del papa fue exitosa y no presentó complicaciones, de acuerdo con el comunicado oficial. Las pruebas médicas posteriores confirmaron que la patología se encontraba localizada, por lo que el equipo tratante descartó la necesidad de aplicar tratamientos oncológicos posteriores.

Desde su retorno al Vaticano, León XIV retomó de forma gradual sus actividades, con una agenda ajustada a las recomendaciones de sus médicos. La Oficina de Prensa señaló que el Pontífice mantuvo compromisos públicos considerados relevantes, aunque procuró contar con períodos adecuados de descanso durante la recuperación.

Kurt Mendoza, periodista especializado en temas de la Iglesia, explicó en Canal N que el comunicado difundido desde Roma permite prever el cumplimiento de la programación completa.

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“Salió muy bien de la intervención, que no necesitó ningún tratamiento oncológico y que se encuentra en buenas condiciones y que él va a poder cumplir toda la agenda que estaba prevista”, afirmó.

Agregó: “Podrá ir a Santa Cruz, en Cajamarca, una zona de altura, podrá ir a Cusco y por supuesto a Pucallpa, a Lima y a Chiclayo”, sostuvo durante la entrevista.

La presencia del Pontífice en esas ciudades cobra relevancia tras las versiones sobre las posibles dificultades que podría generar su recuperación reciente frente a una agenda con traslados dentro del país. La confirmación vaticana ratificó que, hasta el momento, no hay modificaciones anunciadas en las actividades previstas.

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Una ilustración en acuarela presenta al papa León XIV con vestiduras litúrgicas y la mano alzada frente a franjas que evocan la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Mendoza señaló que León XIV priorizó el descanso desde que recibió el alta hospitalaria el 17 de octubre. Según relató, el papa evitó algunos desplazamientos cortos y permaneció en el Vaticano como parte de las medidas de cuidado posteriores a la cirugía.

“El papa León XIV ha sido muy prudente en descansar lo suficiente en estos días. Se está cuidando para venir”, declaró el periodista especializado en temas de la Iglesia. También indicó que el Pontífice no acudió al Palacio de Castelgandolfo, adonde suele trasladarse los lunes para un período de descanso.

El Vaticano sostuvo que el papa sigue “con escrupuloso cuidado y atención” las recomendaciones de su equipo médico. Carbone señaló que los controles clínicos, instrumentales y de laboratorio confirmaron una condición favorable para emprender el viaje apostólico.

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León XIV también expresó su expectativa por regresar a América Latina en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió el Pontífice.

En el mismo texto, el papa pidió que el viaje permita “abrir nuestros corazones los unos a los otros”, fortalecer la comunión entre hermanos y renovar el compromiso de “anunciar el Evangelio con alegría”. La publicación incluyó los hashtags de Uruguay, Argentina y Perú.