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Figura brasileña de Circolo apunta a dar el golpe contra Alianza Lima: “Si Rebaza puede, nosotras podemos”

Mariane Casas recordó la actuación de su exequipo, que llevó al vigente tricampeón hasta el quinto set en la jornada inaugural de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La central brasileña compartió su análisis de lo que será ese duelo por la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. (Video: Latina)
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Mariane Casas se motiva para uno de los desafíos más exigentes de Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La central brasileña, que la temporada pasada defendió la camiseta de Rebaza Acosta, analizó el próximo enfrentamiento ante Alianza Lima y recordó el buen rendimiento que tuvo su anterior club frente a las ‘blanquiazules’ en la jornada inaugural del campeonato.

El conjunto chalaco llevó al límite al conjunto ‘íntimo’ en el debut y forzó un quinto set, aunque finalmente cayó por 3-2. Ahora, Casas espera que Circolo pueda ofrecer una actuación similar este domingo 1 de noviembre, cuando ambos equipos se enfrenten por la tercera fecha de la Fase 1.

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La voleibolista brasileña consideró que será un encuentro exigente para ambos conjuntos, especialmente porque los planteles han experimentado cambios y todavía buscan consolidar su funcionamiento colectivo. Por ello, advirtió que no deben confiarse ante el vigente tricampeón nacional.

“No podemos nunca subestimar a nuestros adversarios. Lo que pasa con nosotras pasa con Alianza también, porque ha cambiado mucho el equipo de Alianza y ha cambiado mucho el equipo de Circolo. Entonces, como nosotras, ellas están entrando en conexión. Creo que va a ser duro también el domingo”, declaró.

Mariane Casas se motiva para el duelo ante Alianza Lima por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Mariane Casas se motiva para el duelo ante Alianza Lima por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

Mariane Casas anticipa un partido exigente ante Alianza Lima

La central brasileña también anticipó que el duelo podría extenderse y demandar un esfuerzo importante de Circolo. Mariane Casas aseguró que ya tiene presente la dificultad del compromiso y que el equipo deberá prepararse para afrontar los distintos escenarios que se presenten durante el encuentro.

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“Claro que sí va a ser un partido largo. Yo creo que será muy duro. Ya está mentalizado en mi cabeza, seguro y tranquilo”, sostuvo.

Las declaraciones de la jugadora reflejan la expectativa que existe en el conjunto de Pueblo Libre de cara a este importante enfrentamiento. Circolo buscará competir de igual a igual ante Alianza Lima y aprovechar el partido para medir su evolución en el inicio de la temporada.

La brasileña se inspira en el rendimiento de Rebaza Acosta

Uno de los antecedentes que alimenta la confianza de Mariana Casas es lo ocurrido en la primera fecha, cuando Rebaza Acosta estuvo cerca de imponerse a Alianza Lima. El equipo ‘blanquiazul’ necesitó cinco sets para cerrar el encuentro, una muestra de que el tricampeón puede encontrar dificultades ante rivales que sostengan su nivel durante todo el partido.

La central valoró el desempeño de su anterior club y destacó que el resultado dejó una referencia para los equipos que buscarán complicarle el camino a las ‘íntimas’ en esta nueva campaña.

“El trabajo de Rebaza contra Alianza fue muy impecable y espectacular. Ahora ellas están con todo. Ante Alianza es posible ganar, si Rebaza puede, nosotras podemos y así todas piensan lo mismo”, afirmó convencida de buscar el triunfo ante las ‘íntimas’.

Circolo Sportivo Italiano buscará dar el golpe ante Alianza Lima con Mariane Casas como protagonista.
Circolo Sportivo Italiano buscará dar el golpe ante Alianza Lima con Mariane Casas como protagonista. Crédito: FPV

Con ese mensaje, Mariane Casas expresó su confianza en las posibilidades de Circolo Sportivo Italiano, que intentará trasladar esa motivación a la cancha y plantearle un partido complicado a Alianza Lima este fin de semana por la tercera fecha del campeonato.

El enfrentamiento del domingo será una nueva prueba para ambos equipos en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Mientras las ‘blanquiazules’ buscarán mantener su protagonismo en el torneo y sumar un nuevo triunfo, Circolo intentará demostrar que cuenta con argumentos para competir ante uno de los principales candidatos al título.

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