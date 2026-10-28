Bono FEN 2026: Midis fortalece empadronamiento para asegurar apoyo económica

¿Tu familia es vulnerable? Prepárate para cobrar el bono del Gobierno y afrontar el fenómeno El Niño. - Crédito Andina

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Regresan los bonos. Tal como en la pandemia, el Gobierno se prepara frente al fenómeno El Niño y otros choques internacionales que impactarán a la economía de los peruanos, con la entrega de bonos monetarios.

Se tratará de ayudas económicas, cuyo monto aún no se define —solo se ha resaltado que el que irá para jubilados de la ONP sería de alrededor de S/200— y para lo cual el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ya se encuentra reforzando el empadronamiento para asegurar su entrega. Este irá a cuatro grupos:

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Familias en el sur . Las que puedan perder parte de su ganado o cosechas

Familias en e l norte . Las que puedan ser afectadas por el exceso de lluvias

Familias cerca a Lima . Las que puedan ser afectadas por huaicos y de zonas vulnerables

Jubilados ONP, adultos mayores y más población vulnerable.

Keiko Fujimori y el MEF anunciaron las medidas para defender la economía en los próximos meses de su mandato. - Crédito Difusión

Bono FEN: Lo que falta

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), trabaja en el fortalecimiento del Registro de Información Social y en el intercambio de información con diversas entidades del Estado, con el fin de identificar con precisión a las familias que resulten damnificadas por el fenómeno El Niño y garantizar que la ayuda llegue oportunamente a quienes realmente la necesitan.

Así lo informó la titular del Midis, Maritza Canales, durante la exposición de los avances de su gestión ante la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

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La ministra explicó que, con la experiencia adquirida durante la pandemia, el sector viene preparando una respuesta rápida ante la emergencia. “Venimos articulando esfuerzos con otros registros administrativos para el cruce de información”, señaló.

Grabación con el formato gráfico del noticiero de TVPerú Noticias en la que se muestra a Keiko Fujimori presentada como presidenta de la República en un podio de Palacio de Gobierno. Los rótulos en pantalla señalan el anuncio de medidas oficiales frente al fenómeno de El Niño y acciones en materia económica. La emisión cuenta con una intérprete de lengua de señas en el extremo inferior derecho.

En ese marco, el Midis intercambia información con el Reniec, la Sunat, Susalud, la Sunarp y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entre otras entidades, para el cotejo de personas fallecidas, en planilla, entre otros, a fin de identificar a la población que será afectada y prevenir filtraciones de personas que no cumplen con los criterios para recibir apoyo.

De esta manera, se busca fortalecer la interoperabilidad y la verificación de la información. También se evalúa con la cooperación internacional el uso de herramientas de verificación de identidad, incluido el reconocimiento biométrico, para brindar mayores garantías sobre la identificación de las personas beneficiarias.

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¿Cómo va el empadronamiento?

El empadronamiento de las familias damnificadas será fundamental para actualizar la información territorial y determinar quiénes requieren apoyo. Por ello, la ministra convocó a los gobiernos locales a reforzar las labores de identificación y de registro de los hogares afectados.

El MEF ya había adelantado anteriormente que se venían estas intervenciones. - Crédito MEF

Asimismo, el Midis viene trabajando en una ficha de empadronamiento digital y en la provisión de herramientas tecnológicas y materiales para facilitar el levantamiento de información en campo.

Las medidas de apoyo económico a las familias afectadas se vienen evaluando en el marco de la coordinación intersectorial, con mecanismos transparentes y verificables que contribuyan a una recuperación oportuna de sus condiciones de vida.

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Con enfoque internacional

La ministra Maritza Canales resaltó que la protección social ante el impacto del fenómeno El Niño contempla medidas para contribuir a la recuperación de los medios de vida de las familias afectadas. Explicó que durante los primeros 90 días posteriores a la emergencia será prioritario articular acciones para facilitar el acceso al agua y los alimentos, así como fortalecer la capacidad de recuperación y resiliencia de los hogares.

El bono ayudaría a afrontar los efectos del fenómeno El Niño. - Crédito Composición Infobae

En ese contexto, se vienen considerando experiencias y aportes de organismos de cooperación internacional, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

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Asimismo, el Midis cuenta con el acompañamiento de la Unión Europea, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la GIZ, y el Banco Mundial, a través de distintas iniciativas de cooperación técnica y financiera orientadas al fortalecimiento del registro social, la digitalización de los procesos de empadronamiento, la interoperabilidad de los sistemas de información y el desarrollo de capacidades para una protección social adaptativa ante emergencias.