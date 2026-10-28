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Entradas para la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos

Se inicia la venta de boletos para la tercera jornada de la competición: Universitario se medirá con Olva Latino, Alianza Lima chocará con Circolo, San Martín hará lo suyo con Géminis, y mucho más

Entradas para la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Entradas para la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
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Hoy, miércoles 28 de octubre, arranca la venta de entradas para los partidos de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Universitario de Deportes, Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima buscarán un triunfo más para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones.

Los ‘voleilovers’ podrán separar sus asientos en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador para alentar al equipo de sus amores. Deberán ingresar al portal del Joinnus a partir de las 12:00 horas. La cola virtual ya empezó porque nadie quiere perderse los emocionantes encuentros que se desarrollarán este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

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Precios de entradas

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 31 de octubre

  • 14:45 horas: Deportivo Soan vs Deportivo Wanka (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 17:00 horas: Universidad San Martín vs Deportivo Géminis (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 19:00 horas: Universitario de Deportes vs Olva Latino (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 1 de noviembre

  • 14:15 horas: Perú Sub-19 vs Rebaza Acosta (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 16:30 horas: Regatas Lima vs Atlético Atenea (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 18:30 horas: Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
Así se jugará la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Así se jugará la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Canal TV para ver los partidos de la fecha 3

Latina TV transmitirá gratis la Liga Peruana de Vóley 2026/27 a través de su señal abierta. La emisión permitirá que los aficionados sigan los partidos sin necesidad de contratar un servicio de suscripción.

Los encuentros se verán por el canal 2 y por la señal 702 en alta definición. La programación también llegará a las plataformas digitales de Latina TV.

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 podrá seguirse sin costo en la televisión abierta y en los canales digitales oficiales de Latina TV. Los usuarios tendrán acceso a los partidos desde la página web y la aplicación de la televisora, disponible para celulares, tabletas y computadoras.

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La cobertura digital ofrecerá una alternativa para quienes no estén frente al televisor al momento de los encuentros. La aplicación y el sitio web concentrarán la transmisión desde distintos dispositivos.

Infobae Perú acompañará el torneo con previas, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Así llegarán Alianza Lima, Universitario, San Martín y Regatas Lima a la fecha 3

Universitario de Deportes enfrentará a Olva Latino en uno de los partidos que concentrará la atención este sábado por la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Las ‘pumas’ lideran la tabla con puntaje perfecto tras imponerse en sus dos primeras presentaciones sin ceder sets. El equipo buscará extender esa racha frente a su próximo rival.

La jornada dominical concluirá con el duelo entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano. El vigente tricampeón necesitó disputar cinco sets en sus dos encuentros iniciales y tratará de recuperar el triunfo.

Antes de ese compromiso, Regatas Lima se medirá con Atlético Atenea en otro cruce previsto para el domingo.

La fecha incluirá seis partidos repartidos entre ambas jornadas. Los resultados permitirán a los equipos sumar unidades y afianzar su desempeño en la primera fase del campeonato.

Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras fecha 2: sin jugadoras de Alianza Lima y Universitario en el top 5.
Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras fecha 2: sin jugadoras de Alianza Lima y Universitario en el top 5.

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