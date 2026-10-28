Perú

Greissy Ortega es acusada de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios, pero ella niega sea su perro

La hermana de Milena Zárate rechazó que el perro mostrado en el reportaje de Magaly Medina fuera suyo. Los residentes y hasta la dueña lo confirma, por su parte, presentaron testimonios sobre los ladridos nocturnos y las condiciones en las que estaría el animal

Los residentes de San Juan de Miraflores aseguraron que solicitaron la intervención municipal por la situación de una mascota. La administradora del edificio también se pronunció sobre los olores y la presencia de excrementos. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Greissy Ortega, hermana de la colombiana Milena Zárate, quedó en el centro de una nueva controversia luego de que sus vecinos de San Juan de Miraflores la señalaran por un presunto caso de maltrato animal. Los residentes presentaron videos, audios y testimonios ante las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’, en los que expusieron sus preocupaciones por las condiciones en las que viviría uno de los perros y por los ladridos que, según afirmaron, se escucharían durante varias horas, incluso en la madrugada.

El caso llegó al programa conducido por Magaly Medina a través del denominado ‘Chismefono’, el canal mediante el cual los televidentes hacen llegar denuncias y reportes al espacio televisivo. El material difundido mostró a un perro dentro de una habitación donde se observaban excrementos en el suelo, imágenes que los residentes utilizaron para respaldar sus cuestionamientos sobre el presunto descuido del animal.

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Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.
Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

Las acusaciones generaron preocupación entre algunos habitantes del edificio, quienes aseguraron que la situación no solo estaría relacionada con la limpieza del lugar, sino también con el tiempo que la mascota permanecería encerrada. Varios vecinos decidieron no mostrar sus rostros durante el reportaje, pues manifestaron temor a posibles represalias.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.
Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

En medio de estos señalamientos, la colombiana fue consultada por una reportera del programa y dio su versión de lo ocurrido. La colombiana explicó por qué no podía permitir el ingreso a su vivienda en ese momento y rechazó que el perro que aparecía en las imágenes presentadas por los vecinos fuera su cachorro. De esta manera, el caso quedó marcado por dos versiones distintas: la de los residentes, que piden que se revise la situación del animal, y la de Ortega, quien cuestiona la identificación de la mascota mostrada en el reportaje.

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Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.
Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

Vecinos de Greissy Ortega presentan videos y audios sobre la situación del perro

Durante el informe de ‘Magaly TV, La Firme’, los vecinos señalaron que los ladridos y llantos del animal se habrían convertido en un problema recurrente dentro del edificio. Según sus testimonios, el ruido se escucharía durante la noche y continuaría en algunos momentos de la madrugada, lo que afectaría el descanso de quienes viven cerca de la vivienda.

Los residentes también expresaron preocupación por las condiciones de higiene que, según afirmaron, se percibían en el lugar. En las imágenes difundidas se observó a un perro dentro de una habitación con excrementos en el suelo. Para los denunciantes, ese registro constituiría un motivo para solicitar que se evalúe el bienestar de la mascota.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.
Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

Entre los comentarios recogidos por el programa, algunos vecinos expresaron su indignación por la situación que describían. “Se les ve descuidado, abandonado como si no les importara que llorara todo la noche”, señalaron al referirse al animal.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.
Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

Otros residentes plantearon dudas sobre su alimentación y atención. “Pareciera que no le dieran comida, atención hasta pareciera que le pegaran”, manifestaron. Asimismo, uno de los testimonios incluyó una crítica hacia la actitud que, según su percepción, tendría la persona responsable del perro: “No te hace caso te ignora, me parece una persona malcriada”.

Uno de los registros presentados fue una grabación realizada durante la madrugada. En el audio, una persona comenta: “Son las 12 treinta de la mañana y el perrito está todo el día así, y el perro llora, todas las noches”, mientras se escuchan los ladridos del animal.

Para los vecinos, el sonido evidenciaría que el problema no se limitaría a un episodio aislado. Según su versión, los llantos se repetirían durante varias noches y el encierro podría estar afectando al perro. Por ello, solicitaron que se compruebe su situación y que se determine si necesita atención o si existen condiciones que deban corregirse.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.
Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

Greissy Ortega responde a sus vecinos y niega que el perro de los videos sea suyo

Ante las consultas del equipo de ‘Magaly TV, La Firme’, Greissy Ortega explicó que no podía permitir el ingreso de la periodista a su vivienda en ese momento porque estaba con sus hijos. También ofreció algunos detalles sobre su mascota, a la que describió como un perro blanco de un año y tres meses.

“Lo que pasa es que está encerrado y ahorita estoy con mis hijos, por eso no te dejo ingresar, mi perrito tiene 1 año y tres meses, es bien blanquito”, señaló la colombiana.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.
Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese contexto, la hermana de Milena Zárate también se refirió a los llantos que los residentes aseguraban escuchar durante la noche. “Eso lo puedo recontra corroborar, porque no le gusta estar encerrado, yo qué hago, es una con otra, tengo un bebé, un perrito”, precisó.

El momento más tenso de la conversación llegó cuando la periodista le mostró las imágenes del perro que aparecía en el material presentado por los residentes. Ortega fue enfática al negar que se tratara de su cachorro.

“No es mi cachorro, es chiquito y blanco... lo que podemos hacer es ahorita que tú te vayas, yo le tomo fotos a mi perro”, manifestó.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.
Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

Fiscalización de San Juan de Miraflores habría acudido a la vivienda tras los reclamos

Los cuestionamientos de los residentes no se habrían limitado a las conversaciones entre vecinos. Según el relato difundido por el programa, los habitantes del edificio solicitaron en dos oportunidades la intervención del área de Fiscalización de la municipalidad, con la intención de que se revisara la situación denunciada.

De acuerdo con la versión recogida en el reportaje, durante la primera visita el personal municipal no habría podido ingresar al inmueble. En una segunda oportunidad, en cambio, sí se habría permitido el acceso, cuando el perro estaba bañado, según lo señalado en la información difundida.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.
Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

La reportera también indicó que, durante otra llegada del personal de Fiscalización, no se habría autorizado el ingreso. Sin embargo, el material proporcionado no detalla una conclusión oficial de la municipalidad ni permite establecer qué observaciones se habrían consignado en las visitas.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.
Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

Administradora del edificio se pronuncia sobre los olores y la presencia de excrementos

El reportaje también recogió el testimonio de la administradora del edificio, quien aseguró reconocer la vivienda y al perro llamado ‘Copito’. Sus declaraciones se sumaron a los cuestionamientos de los residentes y contrastaron con la negativa de Greissy Ortega a reconocer como suyo al animal mostrado en las imágenes.

“También su gatito, pero ya no lo veo mucho, Copito sí. El olor sube, el excremento y de los animalitos que ensucian”, afirmó la administradora ante las cámaras.

Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.
Greissy Ortega enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios. Captura: Magaly TV La Firme.

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