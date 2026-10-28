Perú

Frutas más caras por El Niño: ¿Por qué la caída de flores reduce la cosecha, qué productos ya subieron y cuáles podrían escasear?

La menor producción ya encareció la fresa, la palta y el maracuyá en mercados, mientras los vendedores advierten posibles problemas de abastecimiento durante los últimos meses del año

Un informe televisivo registra el incremento de precios y la menor disponibilidad de frutas en centros de abasto debido al fenómeno El Niño. Las imágenes documentan puestos de venta con cajones de mangos, paltas y maracuyá, mientras comerciantes detallan las alteraciones en el abastecimiento, las variaciones en los costos por kilo y la reducción en el volumen de compra de los consumidores.
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El impacto de El Niño ya se refleja en los puestos de venta de frutas, donde la menor disponibilidad elevó los precios de productos como la fresa, la palta y el maracuyá. Los comerciantes alertan que las alteraciones del clima afectaron los cultivos y que, si la tendencia continúa, el mango y la mandarina podrían registrar problemas de abastecimiento hacia los últimos meses del año.

La situación alcanza tanto a mayoristas como a vendedores minoristas. La reducción de la oferta limita el volumen que llega a los centros de abasto y obliga a ajustar los valores de venta. Esa suba también repercute sobre el consumo, ya que los clientes suelen reducir la cantidad que compran cuando el presupuesto no alcanza para mantener los niveles habituales.

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Puesto de mercado con cajones de madera con uvas, paltas y chirimoyas, un vendedor sentado y carteles con precios escritos a mano
Un comerciante permanece junto a cajones de frutas en un mercado de Perú en medio del incremento de precios atribuido al fenómeno El Niño.

Entre las frutas que ya muestran variaciones está la fresa, cuyo kilo se comercializa entre S/ 5 y S/ 7 en algunos mercados. En otros puntos de venta, el precio puede subir hasta los S/ 12 por kilo, según la disponibilidad y la procedencia del producto. La diferencia entre puestos revela que el abastecimiento no es uniforme y que los costos cambian de acuerdo con el volumen recibido por cada comerciante.

La fresa, la palta y el maracuyá ya trasladaron la menor oferta a los precios

La palta también registra un aumento. El kilo se vende entre S/ 12,50 y S/ 13, una cifra que coloca a esta fruta entre las más afectadas por la caída de la oferta. Los vendedores sostienen que los cambios en las condiciones climáticas alteraron el desarrollo de los cultivos y redujeron la cantidad de productos aptos para su comercialización.

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Cajones de madera con paltas enteras junto a un cintillo informativo de un noticiero televisivo en la parte inferior
Un puesto comercial exhibe cajones con palta en Perú durante una temporada de alza de precios atribuida al impacto climático en los cultivos.

El caso del maracuyá genera especial preocupación entre quienes dependen de esa producción. Su valor pasó a ubicarse entre S/ 8 y S/ 9 por kilo, después de un período de menor rendimiento en las zonas de cultivo. Los comerciantes relacionan esa caída con el cambio de clima, que afecta el crecimiento de los frutos y provoca la caída de flores antes de que puedan convertirse en piezas aptas para la cosecha.

La pérdida de flores tiene una consecuencia directa sobre el volumen final de producción. Cuando la planta no completa ese ciclo, disminuye la cantidad de frutos disponibles semanas o meses después. En ese escenario, la oferta se contrae antes de llegar a los mercados y los precios suben ante una demanda que se mantiene, aunque con compradores que ajustan sus decisiones frente a valores más altos.

Una persona sostiene una caja de madera llena de fresas frescas con un cintillo de noticias en la parte inferior
Un cajón de madera con fresas en un mercado ilustra las variaciones en el costo de esta fruta en puestos comerciales de Perú.

Los comerciantes prevén dificultades para conseguir mango y mandarina hacia fin de año

Las advertencias no se limitan a las frutas que ya aumentaron de precio. Los vendedores anticipan que el mango y la mandarina podrían escasear durante los últimos meses del año si persisten las condiciones que afectan la producción. Ambos productos dependen de calendarios agrícolas y de procesos de floración que pueden alterarse ante cambios de temperatura, lluvias irregulares o episodios climáticos extremos.

La expectativa de una menor oferta abre un período de incertidumbre para los comerciantes. Muchos adquieren mercadería de manera diaria o semanal, según el volumen disponible y el precio de origen. Cuando el abastecimiento baja, enfrentan la necesidad de pagar más por cada caja o cada kilo, aunque ese incremento no siempre puede trasladarse por completo al consumidor sin que caigan las ventas.

Gráfico informativo con texto sobre precios de fresa, palta y maracuyá en soles, acompañado por fotografías de dichas frutas y un código QR
Un gráfico televisivo detalla los precios en soles por kilo de la fresa, la palta y el maracuyá reportados por comerciantes en Perú.

Los puestos de venta ya perciben ese efecto. Algunos clientes compran menos cantidad de fresa, palta o maracuyá, mientras otros reemplazan esos productos por frutas con precios más accesibles. Para los comerciantes, esa reacción reduce el movimiento comercial, ya que una parte de la mercadería tiene una vida útil corta y requiere una salida rápida para evitar pérdidas.

La evolución de los precios dependerá de la recuperación de los cultivos y del volumen que llegue a los mercados durante las próximas semanas. Por ahora, la combinación de menor producción, alteraciones en la floración y compras más moderadas configura un panorama de presión sobre frutas de consumo habitual. La disponibilidad de mango, mandarina y maracuyá será uno de los indicadores que los vendedores seguirán de cerca hacia el cierre del año.

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