Partidos de hoy, miércoles 28 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

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Este miércoles 28 de octubre habrá actividad en el fútbol peruano e internacional. La fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 incluirá partidos que pueden modificar la tabla de posiciones. A la vez, las copas de las principales ligas europeas ofrecerán una jornada con varios cruces destacados.

Uno de los partidos que concentra la atención en Perú será Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso. Ambos equipos buscan mantenerse en la pelea por el Clausura cuando quedan pocas fechas para el cierre del torneo.

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Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

En el exterior, Liverpool y Chelsea protagonizarán uno de los duelos principales de la cuarta ronda de la EFL Cup. Los dos equipos se encuentran entre los cinco primeros puestos de la Premier League, aunque el encuentro tendrá un objetivo distinto: avanzar a la siguiente instancia de la copa.

Lionel Messi también tendrá acción con Inter Miami en la Major League Soccer (MLS). El astro argentino, nominado al último Balón de Oro pese a que no asistió a la ceremonia, enfrentará a Cincinnati. El conjunto de Florida intentará acortar distancia con Nashville SC, líder de la tabla.

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Felipe Chávez disputará un partido especial en la segunda ronda de la Copa de Alemania. El futbolista peruano se medirá con su exequipo, Bayern Múnich, como integrante de FC Magdeburg. El ‘10’ nacional buscará destacar ante los ‘bávaros’, club que lo cedió después de una pretemporada positiva.

Felipe Chávez ha comenzado a aparecer como titular en la 2. Bundesliga. - Crédito: Magdeburgo

Partidos de Liga 1

ADT vs Deportivo Moquegua (11:00 horas / L1 Max y Liga 1 Play)

FC Cajamarca vs UTC Cajamarca (13:15 horas / L1 Max y Liga 1 Play)

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas / L1 Max y Liga 1 Play)

Cienciano vs Atlético Grau (19:00 horas / L1 Max y Liga 1 Play)

Partidos de la Serie A

Venezia vs Internazionale (12:30 horas / Disney Plus)

Parma vs Udinese (12:30 horas / Disney Plus)

Milan vs Bologna (12:30 horas / Disney Plus)

Monza vs Napoli (14:45 horas / Disney Plus)

Genoa vs Juventus (14:45 horas / Disney Plus)

Partidos de la Copa de la Liga de Inglaterra

Manchester City vs Brighton & Hove Albion (14:30 horas / Disney Plus)

AFC Bournemouth vs Aston Villa (14:45 horas / Disney Plus)

Sunderland vs Brentford (14:45 horas / Disney Plus)

Fulham vs Crystal Palace (14:45 horas / Disney Plus)

Liverpool vs Chelsea (15:00 horas / Disney Plus)

Partidos de la Copa de la Liga de Portugal

Porto vs Académico Viseu (15:30 horas / DSports)

Partidos de la Copa de Alemania

Freiburg vs Wolfsburg (12:00 horas / Disney Plus)

Dynamo Dresden vs Schalke 04 (12:00 horas / Disney Plus)

Paderborn vs Stuttgart (12:00 horas / Disney Plus)

Jeddeloh vs Hertha BSC (12:00 horas / Disney Plus)

Bayern München vs Magdeburg (14:45 horas / Disney Plus)

Bayer Leverkusen vs Nürnberg (14:45 horas / Disney Plus)

Holstein Kiel vs Hoffenheim (14:45 horas / Disney Plus)

Hannover 96 vs Kaiserslautern (14:45 horas / Disney Plus)

Los jugadores 'bávaros' festejaron el reciente logro del delantero inglés. Créditos: Bayern Múnich.

Partidos de la Copa del Rey

Anaitasuna FT vs Deportivo Alavés (13:00 horas / Disney Plus)

Tarancón vs Levante (13:00 horas / Disney Plus)

Coruxo vs Zamora (13:00 horas)

Pamplona vs Eibar (13:00 horas)

Peña Sport vs Huesca (13:00 horas)

Poblense vs Ceuta (13:00 horas)

Portugalete vs Real Unión (13:00 horas)

Utebo vs Sabadell (13:00 horas)

Alcoyano vs Mallorca (14:00 horas)

Calvo Sotelo vs Albacete (14:00 horas)

Numancia vs Real Oviedo (14:00 horas)

Mijas Las Lagunas vs Real Jaén (14:00 horas)

Covadonga vs Real Valladolid (14:00 horas)

Amorebieta vs UD Logroñés (14:00 horas)

Trival Valderas vs Leganés (14:00 horas)

CD Badajoz vs Tenerife (14:00 horas)

Cieza vs Granada (14:30 horas)

Deportiva Minera vs Cartagena (14:30 horas)

Reddis vs Barakaldo (14:30 horas)

Gimnástica Torrelavega vs UD Ourense (14:30 horas)

Navalcarnero vs Real Betis (15:00 horas / Disney Plus)

Salamanca UDS vs Celta de Vigo (15:00 horas)

Tavernes vs Valencia (15:00 horas / Disney Plus)

Xerez vs Cádiz (15:00 horas)

Partidos del Brasileirão

RB Bragantino vs Chapecoense (17:30 horas / Fanatiz y Globo)

Fluminense vs Internacional (17:30 horas / Fanatiz y Globo)

Santos vs Palmeiras (17:30 horas / Fanatiz y Globo)

Bahia vs São Paulo (19:30 horas / Fanatiz y Globo)

Remo vs Botafogo (19:30 horas / Fanatiz y Globo)

Partidos de la Major League Soccer

Toronto FC vs DC United (18:30 horas / Apple TV)

Charlotte vs CF Montréal (18:30 horas / Apple TV)

Inter Miami vs Cincinnati (18:30 horas / Apple TV)

New England vs New York RB (18:30 horas / Apple TV)

New York City vs Atlanta United (18:30 horas / Apple TV)

Austin vs Real Salt Lake (19:30 horas / Apple TV)

Chicago Fire vs Orlando City SC (19:30 horas / Apple TV)

Dallas vs Columbus Crew (19:30 horas / Apple TV)

Minnesota United vs Sporting KC (19:30 horas / Apple TV)

Nashville SC vs Philadelphia Union (19:30 horas / Apple TV)

St. Louis City vs Portland Timbers (19:30 horas / Apple TV)

SJ Earthquakes vs Colorado Rapids (21:30 horas / Apple TV)

Seattle Sounders FC vs Houston Dynamo (21:30 horas / Apple TV)

Vancouver Whitecaps vs San Diego (21:30 horas / Apple TV)

Partidos de la Primera División de Chile

Universidad Católica vs Audax Italiano (18:30 horas / TNT Sports)

Partidos de la Categoría Primera A de Colombia

Once Caldas vs Alianza (18:00 horas / Win Sports)

Inter Bogotá vs Medellín (20:05 horas / Win Sports)

Partidos de la Primera División de Venezuela

Carabobo vs Deportivo La Guaira (18:30 horas)

Metropolitanos vs Portuguesa (18:30 horas)

Partidos de la Liga de Campeones Femenina

Servette Chênois Féminin vs OH Leuven (12:45 horas / Disney Plus)

Chelsea FC vs Roma (12:45 horas / Disney Plus)

Bayern vs Real Madrid (12:45 horas / Disney Plus)

Arsenal vs SL Benfica (15:00 horas / Disney Plus)

OL Lyonnes vs Inter Milano (15:00 horas / Disney Plus)

Partidos de la Copa Centroamericana de Concacaf

Deportivo Saprissa vs Firpo (19:30 horas / Disney Plus)

Olimpia vs Cartaginés (22:00 horas / Disney Plus)

Partidos del Campeonato de Clubes del Caribe

Violette AC vs Portmore United (18:00 horas / Disney Plus)