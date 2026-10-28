Perú

Este fue el país que más compró turrón peruano en 2026: exportaciones casi se duplicaron este año

Las exportaciones peruanas de turrón sumaron USD 430.854 entre enero y agosto de 2026, lo que representó un repunte relevante de 71,5%, según ADEX

Turrón de Doña Pepa
Estados Unidos concentró el 45% del valor exportado de turrón con compras por USD 192.833 en los primeros ocho meses de 2026.
Guardar

Las exportaciones peruanas de turrón sumaron USD 430.854 entre enero y agosto de 2026, un crecimiento de 71,5% frente a los USD 251.157 registrados en el mismo periodo de 2025, según la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

El producto llegó a 16 mercados y acumuló envíos por 86.432 kilos en los primeros ocho meses del año. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con compras por USD 192.833, equivalentes al 45% del valor total exportado.

PUBLICIDAD

Estados Unidos concentró el 45% de los despachos

Los envíos al mercado estadounidense aumentaron 31,5% en comparación con enero-agosto de 2025. Ecuador ocupó el segundo lugar, con USD 65.557, luego de no registrar compras durante el mismo periodo del año pasado.

Países Bajos se ubicó tercero, con USD 60.036 y un incremento de 129%. Le siguieron España, con USD 49.633 y una expansión de 621%, y Chile, con USD 24.757, aunque este último destino registró una caída de 8,7%.

También hubo despachos a Italia, Canadá, México, Suiza, Francia, Aruba, Japón, Singapur, Alemania, Australia y Reino Unido. Las empresas con mayores exportaciones fueron Confiteca del Perú, Peruvian Collcas Foods, Industria Panificadora San José, Sama Food Perú, Gerald & Camila Export, Karlini International Foods, Barletta, Belmont Foods Perú, Olla de Barro Foods y La Ibérica.

PUBLICIDAD

Productos nacionales 'nostálgicos' incrementan su exportación. (Foto: El Peruano)
La variedad tradicional concentró el 83% de las ventas externas con su fórmula a base de masa horneada y miel de chancaca.

El turrón tradicional concentró el 83% de las ventas

La presentación tradicional lideró la demanda externa, con exportaciones por USD 357.578, que representaron el 83% del valor global. Esa cifra implicó un alza de 44,6% respecto de los USD 247.216 obtenidos en los primeros ocho meses de 2025.

La receta se elabora con bastones de masa horneada a base de harina, manteca, huevos y anís. Las piezas se organizan en capas y se unen con miel de chancaca.

Las variedades distintas al formato clásico también tuvieron presencia en el exterior. El turrón de chocolate alcanzó USD 65.964, mientras que las versiones con pistachos sumaron USD 3.394; con castañas, USD 1.419; con almendras, USD 1.289; y de ajonjolí, USD 675.

En todo 2025, los despachos de turrón alcanzaron USD 601.742, 18,4% más que en 2024. La versión tradicional concentró el 99% de esas ventas, con USD 594.943. Estados Unidos fue también el principal mercado ese año, seguido por Italia, Chile, España, Países Bajos, Canadá, Japón, Australia, Bélgica y Francia.

El mercado interno peruano comercializó alrededor de ocho millones de kilos de turrón durante 2025, equivalente a 234 gramos por habitante.
El mercado interno peruano comercializó alrededor de ocho millones de kilos de turrón durante 2025, equivalente a 234 gramos por habitante.

El consumo interno bordea los 234 gramos por habitante

El mercado local mantiene una escala superior a la de las ventas al exterior. La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y la Pastelería estimó que en 2025 se comercializaron alrededor de ocho millones de kilos de turrón en el país.

Esa cantidad equivale a un consumo aparente de cerca de 234 gramos por habitante, si se toma como referencia la población peruana de 34,1 millones de personas registrada por el INEI en los Censos Nacionales 2025.

La cifra no implica que cada persona consuma esa porción, sino que distribuye el volumen total vendido de este tradicional producto entre la población.

El evento también ofrecerá opciones integrales y veganas, además de presentaciones como helados, galletas y turrones para comer con cuchara.
Los despachos internacionales de turrón alcanzaron USD 601.742 durante todo 2025, período en el cual la receta clásica aportó el 99% del total.

Un dulce ligado al Señor de los Milagros

El turrón de Doña Pepa se asocia con octubre y la procesión del Señor de los Milagros. La versión tradicional sobre su origen atribuye su creación a Josefa Marmanillo, conocida como Doña Pepa, una mujer del valle de Cañete que habría preparado el dulce como muestra de agradecimiento por una promesa religiosa.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señala que el postre forma parte de la tradición gastronómica limeña y que su consumo se intensifica durante el llamado mes morado. Aunque hoy se comercializa durante todo el año, octubre concentra la mayor demanda y mantiene su vínculo con una de las celebraciones religiosas más convocantes del Perú.

Temas Relacionados

TurrónExportacionesPerúperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Eddie Fleischman fulminó a Alex Valera tras indirecta por crítica a Universitario: “Jugador categoría pantufla”

El delantero de la ‘U’ lanzó polémicas publicaciones y el periodista deportivo respondió con todo. Comparó el rendimiento del ‘9′ con los ‘cremas’ y la selección peruana

Eddie Fleischman fulminó a Alex Valera tras indirecta por crítica a Universitario: “Jugador categoría pantufla”

Madre de Juan Víctor comparte pruebas que cuestionan versión del abogado de Andrea San Martín sobre el origen de las lesiones de su nieta

La madre de Juan Víctor Sánchez publicó registros de distintos años para sostener que su nieta practicaba esa actividad desde pequeña, mientras la investigación fiscal continúa

Madre de Juan Víctor comparte pruebas que cuestionan versión del abogado de Andrea San Martín sobre el origen de las lesiones de su nieta

Los detalles de la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: trasfondo, competencia por su fichaje y tiempo de contrato

El mundialista ecuatoriano estuvo en el estadio Monumental y, a falta del comunicado oficial, su arribo al cuadro ‘crema’ es un hecho para el 2027

Los detalles de la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: trasfondo, competencia por su fichaje y tiempo de contrato

CD Moquegua denuncia llamadas y mensajes intimidatorios contra sus futbolistas: “Atentan contra sus principios y valores”

A través de un pronunciamiento oficial, el equipo sureño rechazó estas conductas y advirtió que actuará con firmeza para proteger a sus integrantes y a la institución

CD Moquegua denuncia llamadas y mensajes intimidatorios contra sus futbolistas: “Atentan contra sus principios y valores”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 28 de octubre de 2026

El reporte del Centro Sismológico Nacional precisó que el epicentro se localizó frente al litoral de Moquegua, con una profundidad de 22 kilómetros y percepción leve en la ciudad de Ilo

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 28 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga y Carlos Álvarez desatan críticas por burlarse ante niños de una amenaza de violación contra el jefe del JNE

López Aliaga y Carlos Álvarez desatan críticas por burlarse ante niños de una amenaza de violación contra el jefe del JNE

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Gobierno crea comisión para revisar el Nuevo Código Procesal Constitucional y proponer reformas

Francis Allison reaparece y desafía a López Aliaga: “No rectifico nada. ¿Eres corrupto o tonto? Nos vemos en los tribunales"

Bono por el Fenómeno El Niño: beneficiarios podrán consultar con su DNI si recibirán la ayuda económica, según el MIDIS

ENTRETENIMIENTO

Laura Bozzo sigue internada: ¿cuál es el actual estado de salud de la conductora?

Laura Bozzo sigue internada: ¿cuál es el actual estado de salud de la conductora?

Hijo de Leslie Stewart atropella a adulta mayor de 82 años en el Rímac y víctima permanece en UCI

Caso Lizeth Marzano: Notario Carpio firma acuerdo con Marisel Linares, pero no se retracta de denuncia por ‘falsa transacción del auto’

Magaly Medina arremete contra Greissy Ortega por denuncia de presunto maltrato animal y exige intervención policial: “No lo deja entrar”

Greissy Ortega es acusada de presunto maltrato animal: vecinos difunden videos y audios, pero ella niega sea su perro

DEPORTES

Los detalles de la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: trasfondo, competencia por su fichaje y tiempo de contrato

Los detalles de la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: trasfondo, competencia por su fichaje y tiempo de contrato

CD Moquegua denuncia llamadas y mensajes intimidatorios contra sus futbolistas: “Atentan contra sus principios y valores”

Julieta Lazcano habla de su polémica salida de Alianza Lima y se rinde ante Ángela Leyva: “El roce internacional se siente”

Figura brasileña de Circolo apunta a dar el golpe contra Alianza Lima: “Si Rebaza puede, nosotras podemos”

Partidos de hoy, miércoles 28 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo