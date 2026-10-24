Entradas gratuitas para ver al papa León XIV en Perú: Arzobispado detalla las dos modalidades de ingreso a las misas

Monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador de la visita papal en Perú y vicario del Obispado Castrense, detalla la logística médica prevista con ambulancias aéreas para el traslado de emergencia. Además, señala que próximamente se habilitará el sistema de códigos de acceso para los asistentes a las misas masivas programadas en Lima y Chiclayo, estimando una concurrencia cercana a un millón de personas por sede.

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Los fieles que esperan participar en las misas del papa León XIV en el Perú podrán acceder mediante dos modalidades: códigos QR gratuitos y sectores con ingreso libre. La organización de la visita papal alista los detalles para distribuir los accesos, cuya información oficial se difundirá la próxima semana, según adelantó monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la llegada del pontífice.

El representante de la Iglesia precisó que Chiclayo concentrará una proporción importante de las entradas con códigos, aunque también habrá espacios a los que el público podrá ingresar sin ese mecanismo. Los anuncios permitirán conocer el procedimiento para obtener los pases y las condiciones previstas para asistir a las celebraciones.

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La visita está programada del 11 al 16 de noviembre de 2026 e incluye Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz. Además de coordinar la participación de los fieles, las autoridades evalúan medidas de respuesta ante posibles emergencias médicas, entre ellas la disponibilidad de dos ambulancias aéreas para atender al Santo Padre.

Pope Leo appears at a window of the Apostolic Palace, in his first public event since cancer surgery, at the Vatican, October 18, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Arzobispado anunciará la próxima semana cómo acceder a las entradas gratuitas

La organización de la visita del papa León XIV al Perú contempla dos modalidades para facilitar la participación de los fieles: el ingreso mediante códigos QR y el acceso libre en determinados espacios. Así lo explicó monseñor Guillermo Inca Pereda durante una entrevista con medios de comunicación, en la que adelantó algunos detalles de la logística prevista para las celebraciones.

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“En Chiclayo se dará un gran porcentaje con códigos, pero otra parte ya libremente”, señaló el coordinador nacional. La declaración confirma que no todos los asistentes necesitarán el mismo mecanismo para ingresar, aunque todavía falta conocer cómo se distribuirán los espacios y qué condiciones regirán para cada modalidad.

El Papa León XIV saluda después de una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Thomas Padilla)

Respecto a la obtención de los pases, Inca Pereda indicó que la información más precisa se difundirá la próxima semana desde el Arzobispado de Lima y posiblemente también desde Chiclayo. Las entidades comunicarán cómo se realizará el procedimiento. Por el momento, no se detallaron las plataformas de inscripción, los requisitos ni la cantidad exacta de códigos disponibles.

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Chiclayo tendrá una importante cantidad de accesos mediante códigos QR

La ciudad de Chiclayo tendrá un papel destacado en la distribución de las entradas gratuitas para las actividades papales. Según adelantó Inca Pereda, una proporción considerable de los accesos se gestionará mediante códigos QR, mientras que otra parte permitirá el ingreso libre de los asistentes.

El papa León XIV. EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Esta modalidad requerirá que los fieles estén atentos a los anuncios oficiales para conocer cómo participar en las celebraciones. La información que se difundirá la próxima semana permitirá aclarar el mecanismo de entrega de los códigos y las condiciones para ingresar a los espacios habilitados.

Durante la entrevista, también se consultó al coordinador sobre la capacidad prevista para las grandes celebraciones en Lima y Chiclayo. Ante la pregunta sobre el aforo de la base aérea de Las Palmas, en Lima, Inca Pereda respondió que se contempla una asistencia de “casi un millón, mínimo” en cada uno de los dos eventos mencionados. La cifra corresponde a una estimación expresada durante la conversación y queda pendiente de precisión por parte de la organización.

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Dos ambulancias aéreas atenderán posibles emergencias del papa León XIV

La logística de la visita papal al Perú también contempla medidas de prevención para responder ante una eventual emergencia médica. Inca Pereda explicó que se evalúa disponer de dos unidades aéreas: una para Lima y otra para la zona de Santa Cruz.

El papa León XIV saluda a la gente en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante la audiencia semanal el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

En el caso de Lima, el coordinador mencionó una unidad que podría operar en una situación de emergencia y señaló que se contempla el uso de recursos de la Fuerza Aérea y de la Policía. Para Santa Cruz, indicó que se considera un helicóptero adaptado para esas circunstancias. Sin embargo, aclaró que la implementación todavía se encuentra en estudio.

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El representante de la Iglesia explicó que estas previsiones responden a la necesidad de reducir al mínimo el esfuerzo físico del pontífice durante el recorrido. “El Santo Padre tiene que recuperarse y debe ser el menor esfuerzo posible”, sostuvo, al referirse a la posibilidad de requerir asistencia en un caso extremo. También expresó su esperanza de que no sea necesario recurrir a estos recursos durante la visita.

Papa León XIV llegará al Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026

El papa León XIV llegará al Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026, como parte de una gira sudamericana que también contempla Uruguay y Argentina. Durante su estadía, el itinerario incluye Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz.

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Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

La organización trabaja en la coordinación de los accesos gratuitos, la distribución de los códigos QR y las medidas de atención ante posibles emergencias. Los anuncios previstos para la próxima semana serán importantes para los fieles que buscan participar en las misas y necesitan conocer las condiciones de ingreso.

Hasta entonces, la recomendación es esperar la información oficial del Arzobispado de Lima y de las instancias organizadoras en Chiclayo, sin dar por habilitados códigos o procedimientos que todavía no fueron anunciados.