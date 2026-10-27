Perú

Tragedia en la Panamericana Sur: choque múltiple en Camaná deja varios heridos y fallecidos

El accidente ocurrió la mañana de este martes 27 de octubre, a la altura del sector de Chira, en Camaná, Arequipa. Una camioneta quedó destrozada entre dos vehículos de mayor tamaño.

Un accidente múltiple involucró a un autobús interprovincial, un camión de carga y una camioneta en un tramo carretero. Las imágenes registran severos daños en las estructuras frontales de los vehículos pesados, derrame de fluidos sobre el asfalto y la presencia de transeúntes y ocupantes que auxilian a las personas afectadas en el lugar del siniestro.

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Un choque múltiple entre un bus interprovincial de la empresa Julsa, un tráiler y una camioneta se registró la mañana de este martes 27 de octubre en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector de Chira, en la provincia de Camaná, Arequipa. El accidente dejó personas fallecidas y varios heridos, según reportes preliminares, aunque las cifras están pendientes de confirmación oficial.

Las imágenes muestran que la camioneta quedó completamente destrozada y atrapada entre los dos vehículos de mayor tamaño. También se observa a varias personas tendidas sobre la carretera y en la arena, a la espera de ayuda.

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Un autobús con el frente destruido junto a un camión chocado, dos personas revisando los restos de la cabina y un agente policial
Varias personas y un agente de la policía inspeccionan la parte frontal dañada de un autobús tras un choque múltiple ocurrido en Camaná, Arequipa. (PNP)

Bomberos y PNP atienden la emergencia en Camaná

Tras el accidente, pobladores solicitaron el envío urgente de ambulancias y personal policial para atender a los afectados y trasladarlos al Hospital de Camaná. Los reportes iniciales alertaron sobre la necesidad de apoyo para evacuar a los heridos, algunos de los cuales requerían atención inmediata.

Posteriormente, la Policía y unidades de bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia. En paralelo, ciudadanos cuestionaron que los nuevos patrulleros entregados a la Policía Nacional por el Gobierno Regional de Arequipa participaran en una ceremonia en la Plaza de Armas de Camaná mientras se reportaba el accidente.

Vehículos destruidos tras una colisión en una carretera junto a un cerro árido, con un bombero con traje rojo en primer plano
Efectivos de rescate inspeccionan los restos de varios vehículos tras un choque múltiple en una carretera de Camaná, en el departamento de Arequipa. (PNP)

Hasta el momento, el número de fallecidos y heridos continúa pendiente de confirmación oficial.

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