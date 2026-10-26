Perú

Entradas para la misa del papa León XIV en Las Palmas ¿cómo registrarse en Ticketmaster paso a paso?

La adquisición de entradas gratuitas para la santa misa del papa León XIV estará habilitada del 5 al 8 de noviembre. Los usuarios deberán crear una cuenta en Ticketmaster, elegir un bloque y registrar los datos de cada asistente. Revisa el tutorial completo para obtener hasta ocho boletos

Ver al papa León XIV será totalmente gratis y las entradas deberán ser adquiridas desde el 5 al 8 de noviembre para ingresar a la misa
Ver al papa León XIV será totalmente gratis y las entradas deberán ser adquiridas desde el 5 al 8 de noviembre para ingresar a la misa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los fieles que desean participar en la santa misa del papa León XIV en Lima deberán realizar un procedimiento digital para obtener sus entradas gratuitas. La adquisición se habilitará del jueves 5 al domingo 8 de noviembre mediante Ticketmaster y permitirá gestionar hasta ocho boletos por usuario, incluida la entrada de quien realiza el trámite.

La celebración está prevista para el lunes 16 de noviembre, a partir de las 10:00 a. m., en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Debido a la cantidad de asistentes que se espera recibir, la organización ha establecido un sistema de entradas personales que permitirá distribuir al público por bloques y controlar el ingreso mediante códigos QR.

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Angie Condeña, esposa de Rudy Mendoza e integrante del equipo encargado de organizar la celebración, explicó que cada boleto incluirá los datos de su titular, el sector asignado, la puerta de ingreso y el horario correspondiente. Por ello, los usuarios deben revisar cuidadosamente la información antes de confirmar la adquisición.

Te mostramos cómo adquirir tus entradas para la Misa del Papa León XIV paso a paso. Desde la creación de tu cuenta en Ticketmaster hasta la confirmación de tus entradas, te guiamos en todo el proceso.

¿Cuándo y dónde registrarse para conseguir las entradas?

El trámite se realizará en la página oficial de Ticketmaster entre el 5 y el 8 de noviembre.

Quienes ya tengan una cuenta en Ticketmaster podrán utilizar su correo electrónico y contraseña. Los que todavía no estén registrados deberán crear una cuenta antes de solicitar los boletos.

La organización recomienda tener preparados los datos personales y los documentos de los asistentes para completar el procedimiento sin errores. También es importante recordar que las entradas serán gratuitas: no se necesita pagar a intermediarios para obtenerlas.

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Captura de pantalla de una búsqueda en Google con la dirección www.ticketmaster.pe y el resultado principal de Ticketmaster Perú
Una consulta en el buscador de Google muestra el enlace oficial para ingresar al portal de Ticketmaster Perú. (YouTube)

¿Cómo crear una cuenta en Ticketmaster?

El primer paso consiste en registrarse en la plataforma. Puedes hacerlo desde un celular o una computadora, siguiendo las indicaciones del sitio oficial.

  1. Ingresa a www.ticketmaster.pe.
  2. En la página principal, selecciona “Ingresar/Registrarse”.
  3. Pulsa “Regístrate ahora”.
  4. Completa los datos personales solicitados.
  5. Registra un correo electrónico y crea una contraseña segura.
  6. Lee y acepta los términos y condiciones.
  7. Selecciona “Registrarme” y completa las verificaciones que aparezcan en pantalla.

Al terminar, tendrás una cuenta de usuario. Si ya estás registrado en Ticketmaster, no necesitas crear un perfil adicional para realizar el trámite: podrás iniciar sesión con tus credenciales habituales.

Es importante utilizar un correo electrónico al que tengas acceso, porque los boletos generados también se enviarán a esa dirección.

Ventana emergente titulada Crear cuenta con casillas de texto para correo electrónico, contraseñas, nombre y apellido sobre fondo beige
Un formulario en línea detalla los campos requeridos para la creación de una cuenta en el proceso de inscripción a la misa en la Base Aérea Las Palmas. (YouTube)

¿Cómo seleccionar las entradas para la misa del papa León XIV?

Cuando se habilite la adquisición, ingresa a Ticketmaster con tu correo electrónico y contraseña. Luego, busca el evento denominado “Santa Misa Base Aérea Las Palmas, Lima” o accede mediante el enlace oficial que difundan los organizadores.

Captura del sitio web de Ticketmaster Perú con el texto SANTA MISA BASE AÉREA LAS PALMAS LIMA escrito en la barra de búsqueda
El buscador de la plataforma Ticketmaster registra la consulta para la misa en la base aérea Las Palmas de Lima. (YouTube)

Una vez dentro de la página del evento, selecciona la categoría “Público general”. Después, indica cuántas entradas necesitas, con un máximo de ocho, incluida la tuya.

Antes de seleccionar la cantidad, conviene definir quiénes asistirán y tener preparados los documentos de cada integrante. Todos los asistentes, incluidos los menores de edad, deberán contar con una entrada personal.

Formulario web con un resumen de compra a costo cero soles, fecha de noviembre de 2026, un círculo rojo sobre el total y un botón que dice ACEPTO
El resumen de compra de Ticketmaster Perú confirma la reserva de una entrada sin costo para público general con fecha del 16 de noviembre de 2026. (YouTube)

¿Cómo elegir el bloque y conocer la puerta de ingreso?

Después de seleccionar la cantidad de entradas, la plataforma mostrará un mapa con los bloques disponibles en la Base Aérea Las Palmas.

Elige el sector que tenga disponibilidad. Si solicitas varias entradas en una misma operación, todos los boletos quedarán asignados al mismo bloque.

Una vez seleccionado, el sistema indicará la puerta por la que deberás ingresar y el horario de acceso. Estos datos aparecerán en la entrada y deberán respetarse el día de la misa.

La organización ha explicado que la puerta asignada estará vinculada al bloque elegido. Por eso, no debes asumir que podrás ingresar por cualquier acceso del recinto.

Revisa esta información antes de finalizar el trámite y planifica tu llegada teniendo en cuenta el horario específico de tu boleto.

Mapa esquemático con sectores numerados en color celeste, un recuadro verde para el escenario y círculos de acceso en los límites distritales
El plano de la Base Aérea Las Palmas señala los sectores numerados, el escenario y los accesos peatonales colindantes con Surco, Chorrillos y Barranco. (YouTube)

¿Cómo registrar los datos de los asistentes?

El siguiente paso consiste en completar los datos personales de cada titular. Las entradas serán nominativas e intransferibles, por lo que no se podrán ceder a otras personas ni cambiar de titular una vez emitidas.

Para cada asistente, deberás ingresar los nombres, apellidos y documento de identidad. Los ciudadanos peruanos utilizarán el DNI, mientras que los extranjeros podrán registrarse con pasaporte o carné de extranjería, según corresponda.

La organización ha establecido que una entrada corresponde a un documento de identidad. Por tanto, no será posible generar dos entradas diferentes con el mismo DNI.

Antes de continuar, revisa cuidadosamente los datos de todos los integrantes del grupo. Comprueba que los nombres estén bien escritos y que cada documento corresponda a la persona registrada.

No se permitirá el ingreso con entradas adulteradas ni con información que no coincida con los datos de identificación registrados.

Formulario web de registro a la izquierda y el texto 'Recuerda Puedes obtener hasta 8 entradas' a la derecha sobre fondo amarillo
Una guía informativa detalla los campos del formulario virtual para solicitar hasta ocho entradas destinadas a la misa en la Base Aérea Las Palmas. (YouTube)

¿Cómo confirmar las entradas y comprobar que fueron emitidas?

Antes de confirmar, revisa los siguientes elementos:

  • La cantidad de entradas solicitadas.
  • Los nombres y apellidos de todos los asistentes.
  • Los documentos de identidad registrados.
  • El bloque seleccionado.
  • La puerta asignada.
  • El horario de ingreso.

Si toda la información es correcta, confirma la operación. Después, entra al apartado “Mis entradas” de Ticketmaster y verifica que los boletos se hayan generado correctamente.

Las entradas también se enviarán al correo electrónico registrado. Si posteriormente no las encuentras en tu celular, podrás volver a ingresar a tu cuenta y revisar el apartado correspondiente. También puedes buscar el mensaje de confirmación en tu correo electrónico.

Boleto digital con el logotipo de Ticketmaster, texto sobre una misa, un código QR y una fotografía pequeña
Un boleto digital detalla el acceso gratuito a la misa del Papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (YouTube)

¿Qué debes llevar el día de la misa?

Cada asistente deberá presentar su entrada y su documento de identidad para ingresar a la Base Aérea Las Palmas. El boleto podrá mostrarse desde el celular o impreso; los organizadores recomiendan llevarlo impreso.

El código QR será revisado en las puertas de acceso. Después del control, los voluntarios orientarán a los fieles hacia el bloque que figura en su entrada y habrá personal encargado de verificar que se ubiquen en el sector correspondiente.

Los asistentes deberán conservar el boleto durante toda su permanencia en el recinto. Podrán desplazarse dentro del espacio cuando lo necesiten, por ejemplo, para acudir a los servicios higiénicos o hidratarse, pero deberán mantener su entrada consigo para regresar a su bloque.

Quienes abandonen la Base Aérea Las Palmas no podrán volver a ingresar. Por ello, se recomienda organizar las necesidades personales antes de acceder y seguir las indicaciones de los responsables de seguridad.

Dos boletos blancos rectangulares con el texto Santa Misa Papa León XIV sobre un fondo beige con círculos difuminados
Dos boletos ilustrados con la inscripción de la Santa Misa del Papa León XIV señalan el acceso al acto litúrgico en la Base Aérea Las Palmas. (YouTube)

¿Cómo evitar estafas durante el registro?

Las entradas son completamente gratuitas. No debes pagar a terceros que prometan reservarte un boleto, conseguir accesos adicionales o agilizar el trámite.

Utiliza únicamente Ticketmaster y los canales oficiales de la organización. Si encuentras anuncios que comercialicen las entradas, denúncialos mediante los canales digitales del Arzobispado de Lima.

El Papa León XIV visitará Sudamérica y aquí te damos todos los pormenores. Conoce cómo se maneja la seguridad de las entradas y asegúrate de que tu acceso sea personal y válido para este importante evento.

Para conocer más detalles, consulta www.leonvuelveacasa.com.

La adquisición estará habilitada del jueves 5 al domingo 8 de noviembre. Sigue los pasos, revisa cuidadosamente los datos y conserva tus boletos para participar en el encuentro con el papa León XIV el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. “Lima, abramos el corazón”.

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