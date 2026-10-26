Perú

¿Cómo conseguir entradas gratis para la misa del papa León XIV? Fechas, requisitos y link de Ticketmaster

Los fieles podrán solicitar sus entradas gratuitas para la santa misa del papa León XIV del jueves 5 al domingo 8 de noviembre. El registro se realizará mediante Ticketmaster y permitirá obtener hasta ocho boletos por usuario. Conoce los pasos para registrarte, elegir un bloque y verificar los datos de cada asistente

Te mostramos cómo adquirir tus entradas para la Misa del Papa León XIV paso a paso. Desde la creación de tu cuenta en Ticketmaster hasta la confirmación de tus entradas, te guiamos en todo el proceso.
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Miles de fieles se preparan para participar en la santa misa que celebrará el papa León XIV el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Para organizar el ingreso de los asistentes, la adquisición de entradas gratuitas se realizará mediante Ticketmaster, con un sistema digital que permitirá seleccionar el bloque y conocer la puerta y el horario asignados.

El periodo para solicitar los boletos será del jueves 5 al domingo 8 de noviembre. Cada usuario podrá gestionar hasta ocho entradas, incluida la suya, pero deberá registrar los nombres, apellidos y documentos de identidad de todos los asistentes.

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Angie Condeña, esposa de Rudy Mendoza e integrante del equipo responsable de organizar la celebración, explicó que el objetivo es garantizar que los fieles puedan asistir con seguridad y que el ingreso se realice de manera ordenada. Por ello, cada entrada incluirá información sobre el sector asignado y las indicaciones necesarias para llegar al recinto.

Todos los detalles sobre cómo acceder a los eventos del Papa en Lima. Descubre el proceso de registro, control y las recomendaciones para una experiencia fluida y segura.

¿Cuándo será la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas?

La santa misa está prevista para el lunes 16 de noviembre, a partir de las 10:00 a. m., en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Surco, Lima.

Debido a la magnitud de la convocatoria, cada asistente deberá contar con una entrada personal. El boleto señalará el bloque al que deberá dirigirse, la puerta por la que ingresará y el horario establecido para su acceso.

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Por esta razón, los fieles deben revisar cuidadosamente la información de su entrada y planificar su llegada con anticipación. No basta con conocer la hora de inicio de la misa: también será necesario respetar el horario específico asignado en el boleto.

La organización contará con voluntarios que orientarán a los asistentes dentro del recinto. Además, habrá personal encargado de comprobar que cada persona se ubique en el bloque que le corresponde.

Pantalla de una computadora portátil con un sitio web sobre la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas
Una computadora portátil exhibe la página web para obtener entradas a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (YouTube)

¿Dónde conseguir las entradas gratuitas para ver al papa León XIV?

Las entradas se solicitarán a través de Ticketmaster del 5 al 8 de noviembre. Los interesados pueden ingresar a la página oficial de la plataforma desde una computadora o un celular.

Enlace de Ticketmaster: https://www.ticketmaster.pe/

Los usuarios deberán buscar el evento denominado “Santa Misa Base Aérea Las Palmas, Lima” o acceder mediante el enlace oficial que difundan los organizadores.

La adquisición será completamente gratuita. Las entradas no se venden, no se comercializan ni se pueden ceder a otra persona. Por ello, los fieles deben desconfiar de publicaciones en redes sociales que ofrezcan boletos a cambio de dinero.

Captura del sitio web de Ticketmaster Perú con el texto SANTA MISA BASE AÉREA LAS PALMAS LIMA escrito en la barra de búsqueda
El buscador de la plataforma Ticketmaster registra la consulta para la misa en la base aérea Las Palmas de Lima. (YouTube)

¿Cómo conseguir entradas gratis para ver al papa León XIV paso a paso?

El procedimiento oficial contempla cinco etapas: crear una cuenta, seleccionar las entradas, elegir un bloque, registrar los datos de los asistentes y confirmar los boletos.

  • Paso 1. Crea tu cuenta en Ticketmaster

Para solicitar las entradas, primero necesitas tener una cuenta de usuario en Ticketmaster. Si todavía no estás registrado, puedes crearla antes del periodo de adquisición.

Ingresa a www.ticketmaster.pe desde tu celular o computadora. En la página principal, selecciona “Ingresar/Registrarse” y luego “Regístrate ahora”.

Texto sobre fondo beige que indica Paso 1 en un óvalo azul y la frase Crea tu cuenta en Ticketmaster en letras rojas y negras
Una placa informativa indica el primer paso para registrar una cuenta en Ticketmaster en el marco de la misa en la Base Aérea Las Palmas. (YouTube)

Completa los datos personales solicitados, registra un correo electrónico y crea una contraseña segura. Lee y acepta los términos y condiciones, selecciona “Registrarme” y completa las verificaciones que aparezcan en pantalla.

Una vez terminado el procedimiento, tu cuenta estará creada. Si ya tienes una cuenta de Ticketmaster, podrás utilizar tus credenciales habituales.

Ventana emergente titulada Crear cuenta con casillas de texto para correo electrónico, contraseñas, nombre y apellido sobre fondo beige
Un formulario en línea detalla los campos requeridos para la creación de una cuenta en el proceso de inscripción a la misa en la Base Aérea Las Palmas. (YouTube)
  • Paso 2. Selecciona tus entradas

Del jueves 5 al domingo 8 de noviembre, ingresa a Ticketmaster con tu correo electrónico y contraseña.

Busca el evento “Santa Misa Base Aérea Las Palmas, Lima” o utiliza el enlace oficial que compartan los organizadores. Después, selecciona la categoría “Público general” y elige la cantidad de entradas que necesitas.

Recuerda que puedes obtener hasta ocho boletos, incluida tu propia entrada. Antes de continuar, calcula cuántas personas asistirán y ten preparados sus datos personales.

Interfaz web con las opciones seleccionar tarifa, público general, entrada gratuita y un contador numérico con el valor uno
Una interfaz digital detalla el paso de selección de entrada gratuita para el público general en el proceso de reserva para la misa en la Base Aérea Las Palmas. (YouTube)
  • Paso 3. Elige un bloque disponible

La plataforma mostrará un mapa con los bloques habilitados en la Base Aérea Las Palmas. Selecciona uno que tenga disponibilidad.

Si solicitas más de una entrada durante la misma operación, todos los boletos quedarán asignados al mismo bloque.

Después de elegir el sector, el sistema indicará la puerta de ingreso y el horario asignado. Revisa estos datos con atención, porque deberás respetarlos el día de la celebración.

Mapa esquemático con sectores numerados en color celeste, un recuadro verde para el escenario y círculos de acceso en los límites distritales
El plano de la Base Aérea Las Palmas señala los sectores numerados, el escenario y los accesos peatonales colindantes con Surco, Chorrillos y Barranco. (YouTube)
  • Paso 4. Registra los datos de los asistentes

Las entradas serán nominativas e intransferibles. Por eso, deberás ingresar el nombre, apellido y documento de identidad de cada persona.

Los ciudadanos peruanos deberán registrar su DNI. Los extranjeros podrán utilizar su pasaporte o carné de extranjería, según corresponda.

Todos los asistentes, incluidos los menores de edad, necesitan una entrada propia. La organización ha indicado que un mismo documento de identidad no puede utilizarse para generar dos entradas.

Antes de continuar, verifica que los nombres estén correctamente escritos y que los números de los documentos coincidan con los datos de cada persona. No se permitirá el ingreso con entradas adulteradas ni con información que no corresponda a la identidad registrada.

Formulario web de registro a la izquierda y el texto 'Recuerda Puedes obtener hasta 8 entradas' a la derecha sobre fondo amarillo
Una guía informativa detalla los campos del formulario virtual para solicitar hasta ocho entradas destinadas a la misa en la Base Aérea Las Palmas. (YouTube)
  • Paso 5. Confirma tus entradas

Antes de finalizar, revisa la cantidad de boletos, los datos de cada asistente, el bloque seleccionado, la puerta asignada y el horario de ingreso.

Una vez confirmada la operación, entra al apartado “Mis entradas” de Ticketmaster y verifica que todos los boletos se hayan generado correctamente. Las entradas también se enviarán al correo electrónico registrado.

Dos boletos blancos rectangulares con el texto Santa Misa Papa León XIV sobre un fondo beige con círculos difuminados
Dos boletos ilustrados con la inscripción de la Santa Misa del Papa León XIV señalan el acceso al acto litúrgico en la Base Aérea Las Palmas. (YouTube)

¿Qué documentos debes presentar para ingresar a la misa?

El día de la celebración, cada asistente deberá presentar su entrada y su documento de identidad. El boleto podrá mostrarse desde el celular o impreso; la organización recomienda llevarlo impreso, aunque ambas modalidades estarán permitidas.

Ilustración de un documento de identidad de Perú junto al texto que indica ingresar documento de identidad sobre un fondo beige
Una gráfica instructiva del registro para la misa en la Base Aérea Las Palmas solicita ingresar los datos del documento nacional de identidad de Perú. (YouTube)

El código QR será revisado en las puertas de acceso. Después del control, los voluntarios ayudarán a los asistentes a encontrar el bloque que aparece en su entrada.

Es importante conservar el boleto durante toda la permanencia en el recinto. Quienes necesiten salir de su bloque para acudir a los servicios higiénicos o hidratarse deberán mantener su entrada consigo. Las personas que abandonen la Base Aérea Las Palmas no podrán volver a ingresar.

Dos pasaportes ilustrados, uno azul y otro rojo, junto a un botón con la palabra ingresar y la frase pasaporte o carnet de extranjeria
Una guía informativa detalla el uso de pasaporte o carnet de extranjería para el registro de asistentes a la misa en la Base Aérea Las Palmas. (YouTube)

¿Cómo evitar estafas con las entradas gratuitas?

La organización ha reiterado que los boletos son gratuitos y no pueden venderse ni cederse. Por ello, no debes pagar a terceros que prometan conseguir una entrada o agilizar el trámite.

Utiliza únicamente Ticketmaster y los canales oficiales de la visita papal. Si encuentras anuncios que ofrezcan entradas a la venta, denúncialos mediante los canales digitales del Arzobispado de Lima.

Para más información, consulta www.leonvuelveacasa.com.

Los fieles podrán solicitar sus entradas gratuitas del jueves 5 al domingo 8 de noviembre. La invitación de la organización es prepararse para vivir juntos el encuentro con el papa León XIV el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas: “Lima, abramos el corazón”.

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