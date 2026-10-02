Perú

Señor de los Milagros: ATU anuncia rutas y servicios de transporte disponibles este sábado 3 de octubre

Las modificaciones y restricciones en el transporte se aplicarán aproximadamente entre las 12 m. y las 8 p. m., por lo que la ATU recomienda planificar los desplazamientos con anticipación

Las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo del Metropolitano permanecerán habilitadas para acercar a los pasajeros al recorrido procesional - Créditos: Andina.
Las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo del Metropolitano permanecerán habilitadas para acercar a los pasajeros al recorrido procesional - Créditos: Andina.
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció las alternativas de transporte que estarán disponibles este sábado 3 de octubre ante el primer recorrido procesional del Señor de los Milagros. Las opciones permitirán a los usuarios acercarse a Las Nazarenas y otros puntos del trayecto, mientras se aplican modificaciones en el servicio por el cierre de las vías comprendidas en la actividad religiosa.

La jornada congregará a numerosos fieles en distintos sectores del Centro de Lima, por lo que quienes tengan previsto acudir deberán considerar los puntos de acceso habilitados. Entre las principales alternativas se encuentran el Metropolitano, los corredores Azul y Morado, además de las rutas autorizadas de transporte público regular.

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De acuerdo con la ATU, las modificaciones en los servicios estarán relacionadas con el desarrollo del recorrido y el cierre de las calles involucradas. Estas medidas se aplicarán entre las 12:00 m. y las 8:00 p. m., aproximadamente, durante el horario establecido para la procesión.

¿Qué estaciones del Metropolitano estarán habilitadas?

Los usuarios del Metropolitano podrán emplear los servicios regulares y expresos que circulan por las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo. Estos puntos permitirán acercarse al Centro de Lima y continuar el trayecto hacia las zonas donde se desarrollará la actividad religiosa.

ATU proyecta modernizar el Metropolitano con 600 buses y oficializar inicio de operaciones. (Foto: Agencia Andina)
Las estaciones del Metropolitano ubicadas en los jirones Lampa y Emancipación estarán cerradas mientras avance la procesión - Créditos: Andina.

No obstante, las estaciones ubicadas en el jirón Lampa y Emancipación permanecerán cerradas mientras avance la procesión. Por ello, quienes suelen utilizar estas paradas deberán tomar en cuenta otros puntos de descenso para completar su desplazamiento.

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La ATU recomienda considerar estas variaciones antes de iniciar el viaje, especialmente durante las horas en que se produzca una mayor concentración de personas y restricciones vehiculares.

Corredor Azul tendrá cuatro servicios disponibles

Otra alternativa será el corredor Azul. Los servicios 301, 303, 305 y 336 permitirán a los pasajeros aproximarse al recorrido procesional.

En este caso, los usuarios podrán descender en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna. Desde allí tendrán la posibilidad de continuar a pie hacia los sectores comprendidos en el trayecto del Señor de los Milagros.

Este punto de conexión permitirá evitar el ingreso directo a determinadas calles que estarán sujetas a restricciones durante el paso de la imagen.

Los servicios 301, 303, 305 y 336 del corredor Azul permitirán a los usuarios aproximarse al trayecto y descender en Nicolás de Piérola con Tacna - Créditos: ATU.
Los servicios 301, 303, 305 y 336 del corredor Azul permitirán a los usuarios aproximarse al trayecto y descender en Nicolás de Piérola con Tacna - Créditos: ATU.

Corredor Morado conecta con la Línea 1

El servicio 412 del corredor Morado también será una opción para quienes se dirijan hacia Las Nazarenas. Los pasajeros podrán bajar en el paradero Motupe con prolongación Tacna, ubicado cerca del lugar donde se encuentra el templo.

Asimismo, quienes utilicen la Línea 1 del Metro de Lima y Callao podrán combinar ambos sistemas. Para ello, deberán llegar hasta la estación Caja de Agua y luego enlazar con el servicio 412 para continuar hacia el entorno de Las Nazarenas.

Esta alternativa permitirá conectar los viajes provenientes de otros sectores de Lima con uno de los principales puntos de referencia de la procesión.

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¿Qué opciones ofrece el transporte convencional?

El transporte público regular también contará con alternativas para acercarse a la actividad. Según la ATU, 15 rutas autorizadas tendrán puntos de parada en el jirón Virú y la avenida Francisco Pizarro, a la altura de la prolongación Tacna, de acuerdo con el sentido de circulación.

Desde esos lugares, los pasajeros podrán continuar caminando hacia las inmediaciones de Las Nazarenas o dirigirse a otros sectores incluidos en el recorrido.

También estarán disponibles servicios que circulan por los alrededores de las plazas Ramón Castilla y Dos de Mayo. Sin embargo, el funcionamiento de las rutas podrá variar conforme avancen los cierres de calles.

Ante ello, los asistentes deberán organizar con anticipación sus desplazamientos y considerar tiempo adicional para llegar a sus destinos durante el primer recorrido procesional del Señor de los Milagros.

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