Plan de desvíos del Metropolitano por la procesión del Señor de los Milagros este 18 de octubre: así cambiará su ruta

Un mapa informativo detalla las modificaciones en las rutas del Metropolitano y las estaciones cerradas durante el recorrido del Señor de los Milagros en el centro de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Metropolitano modificará sus recorridos este domingo 18 de octubre debido a la procesión del Señor de los Milagros, una de las principales manifestaciones religiosas de Lima que congrega a miles de fieles en las calles del Centro Histórico. Los cambios contemplan desvíos en los servicios regulares A y C, además del cierre de varias estaciones ubicadas en los sectores comprometidos por el recorrido procesional.

De acuerdo con el mapa de desvíos, el servicio regular A circulará únicamente hasta la estación Quilca, mientras que el servicio regular C reducirá su recorrido y llegará solo hasta la estación Central. Estas modificaciones buscan evitar las zonas afectadas por el desplazamiento de la imagen del Cristo de Pachacamilla.

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Los pasajeros que utilizan este sistema de transporte deberán considerar las estaciones que permanecerán habilitadas, identificar las paradas donde podrán abordar o descender y calcular tiempo adicional para sus viajes. A continuación, conoce cuáles son las vías y estaciones involucradas en el esquema de desvíos.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao comunica el plan de rutas del transporte público por la procesión del Señor de los Milagros del domingo 18 de octubre.

¿Qué cambios tendrá el servicio A del Metropolitano por la procesión?

El servicio regular A del Metropolitano modificará su recorrido durante la jornada del domingo 18 de octubre. Según el mapa proporcionado, este servicio desviará su trayecto habitual y solo llegará hasta la estación Quilca, que permanecerá habilitada para atender a los pasajeros.

El trazado de este servicio aparece identificado en color celeste. En el sector norte, el recorrido incluye la avenida Alfonso Ugarte, con estaciones como Caquetá, Dos de Mayo, Quilca y España señaladas en el mapa.

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La estación Caquetá figura como habilitada, al igual que Dos de Mayo, Quilca y España. Sin embargo, el gráfico establece que Quilca será el punto hasta el cual llegará el servicio regular A durante el desvío.

Los usuarios que se dirijan hacia el Centro de Lima deberán tener en cuenta esta limitación para organizar sus desplazamientos. Quienes habitualmente continúan más allá de Quilca tendrán que evaluar alternativas para completar su viaje.

La recomendación es revisar el estado del servicio antes de salir, especialmente si el destino se encuentra cerca de las calles ocupadas por la procesión.

¿Por dónde circulará el servicio C del Metropolitano?

El servicio regular C también tendrá una modificación por la procesión del Señor de los Milagros. El mapa señala que recortará su recorrido y llegará únicamente hasta la estación Central.

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Este servicio está representado en color verde en el gráfico. Su recorrido se conecta con el sector de la estación Central, próxima al parque de la Exposición, donde se establece el punto de llegada durante la operación especial.

La modificación implica que los usuarios no podrán asumir que el servicio C completará su trayecto habitual durante el desarrollo de la procesión. Por ello, quienes necesiten continuar hacia otras zonas deberán considerar opciones de transporte adicionales.

La estación Central aparece identificada como habilitada en el mapa. Los pasajeros deberán verificar las indicaciones del personal del sistema y las comunicaciones oficiales para conocer cualquier actualización sobre la operación.

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Cambios en el Metropolitano: explicar cómo funcionarán los servicios A y C durante el primer recorrido del Señor de los Milagros. Difusión

¿Qué estaciones del Metropolitano estarán cerradas?

El mapa de desvíos identifica cinco estaciones con el símbolo de cierre. Estas son Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena, ubicadas en el recorrido que se verá afectado por la procesión.

Las estaciones cerradas aparecen marcadas con una cruz roja sobre el símbolo correspondiente. En contraste, las estaciones habilitadas se identifican con círculos sin esa marca.

La distribución de las estaciones es especialmente relevante para quienes utilizan el Metropolitano para llegar al Centro Histórico o trasladarse por sus alrededores. El cierre de estos puntos puede obligar a los pasajeros a modificar sus lugares de embarque y descenso.

Antes de dirigirse a una estación, es recomendable confirmar su funcionamiento a través de los canales oficiales de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

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¿Qué calles y avenidas forman parte del recorrido procesional?

El mapa muestra el recorrido de la procesión mediante una línea negra punteada que atraviesa diferentes calles del Centro de Lima. Entre las vías identificadas se encuentran las siguientes:

Tacna, una de las avenidas centrales vinculadas al recorrido.

Ica, por donde continúa uno de los tramos señalados.

Jirón de la Unión, vía tradicional del Centro Histórico.

Carabaya, que forma parte del trazado procesional.

Ucayali, incluida en el recorrido marcado.

Abancay, avenida próxima a distintos tramos de la procesión.

Junín, calle que aparece en la parte oriental del recorrido.

Huanta, también identificada en el trazado.

Áncash, vía que figura en el sector este.

Maynas, que aparece en uno de los tramos finales del recorrido representado.

Estas calles forman parte del esquema gráfico proporcionado para la procesión del domingo 18 de octubre. Su afectación al tránsito puede repercutir en los desplazamientos del transporte público y de los vehículos particulares en el Centro de Lima.

Los pasajeros del Metropolitano deben considerar que los cambios en los servicios A y C están relacionados con las restricciones en las zonas señaladas, por lo que conviene prever rutas alternativas para llegar a sus destinos.

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Cierres por dos días consecutivos: la Municipalidad Metropolitana de Lima restringirá el tránsito vehicular el domingo 18 y el lunes 19 de octubre por el segundo y tercer recorrido del Señor de los Milagros.

¿Qué deben tener en cuenta los pasajeros del Metropolitano este domingo?

Ante los cambios previstos para el 18 de octubre, los usuarios pueden adoptar algunas medidas para reducir las complicaciones durante sus desplazamientos.

Revisar el recorrido del servicio: el A llegará hasta Quilca y el C hasta la estación Central, según el mapa.

Identificar las estaciones cerradas: Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena aparecen marcadas como no habilitadas.

Planificar conexiones alternativas: quienes necesiten llegar a destinos más allá de los puntos de llegada deberán evaluar otros servicios de transporte.

Salir con anticipación: la afluencia de fieles y las restricciones viales pueden generar demoras.

Consultar información oficial: verificar los avisos de la ATU antes de iniciar el viaje.

La procesión del Señor de los Milagros representa una de las jornadas de mayor concentración de personas en el Centro Histórico de Lima. Por ello, conocer las modificaciones del Metropolitano permitirá a los pasajeros anticipar sus desplazamientos y reducir las dificultades para movilizarse durante la actividad religiosa.