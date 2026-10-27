Qué es el rotavirus, el virus altamente contagioso que causó una intoxicación masiva en Ate

Una ilustración médica presenta la llegada de pacientes con malestar estomacal al servicio de urgencias de un hospital junto a representaciones del rotavirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Decenas de personas, entre ellas menores de edad, presentaron vómitos, diarrea, fiebre y fuertes dolores abdominales después de consumir alimentos en un establecimiento de comida rápida del distrito de Ate, en Lima. El caso motivó la intervención de las autoridades municipales y la clausura del restaurante Dalmas, ubicado en la calle Nueva, mientras los afectados recibían atención médica en hospitales de la zona.

Durante la cobertura periodística, se informó que las pruebas diagnósticas de varios menores hospitalizados dieron positivo para rotavirus. La coincidencia entre los síntomas y el consumo de hamburguesas en un mismo establecimiento apunta a una posible contaminación alimentaria como origen del brote, aunque las autoridades sanitarias todavía deben investigar a detalle el hecho.

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El caso ha generado interrogantes sobre este virus, que afecta principalmente a bebés y niños pequeños y puede provocar cuadros de diarrea intensa, vómitos y deshidratación. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la infección puede requerir hospitalización cuando la pérdida de líquidos se vuelve grave.

Varios menores reciben atención médica en sillas de ruedas en Ate tras presentar un cuadro infeccioso asociado al rotavirus. (Panamericana)

¿Qué es el rotavirus y qué enfermedad provoca?

El rotavirus es un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis, una infección del sistema digestivo que provoca inflamación del estómago y los intestinos. Es una de las principales causas de diarrea grave en niños menores de cinco años en el mundo.

Aunque puede infectar a personas de distintas edades, los bebés y los niños pequeños tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves. Los adultos también pueden contraerlo, pero generalmente presentan síntomas menos intensos.

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Según los CDC, antes de la introducción de la vacuna en Estados Unidos, casi todos los niños se habían infectado con rotavirus antes de cumplir cinco años. La vacunación redujo significativamente la incidencia de la enfermedad grave, aunque todavía se registran infecciones y brotes.

¿Cómo se transmite el rotavirus?

El principal mecanismo de transmisión es la vía fecal-oral, que ocurre cuando partículas del virus procedentes de las heces de una persona infectada llegan a la boca de otra. Esto puede suceder a través de las manos contaminadas, los objetos y las superficies que no han sido limpiados adecuadamente.

El contagio también puede producirse al ingerir agua o alimentos contaminados. El virus puede permanecer en el ambiente y propagarse cuando no se mantienen medidas adecuadas de higiene durante la preparación de alimentos o después de ir al baño.

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De acuerdo con los CDC, el periodo de incubación del rotavirus es de aproximadamente dos días. Esto significa que los síntomas suelen comenzar alrededor de ese tiempo después de la exposición, aunque el periodo puede variar.

En el caso de Ate, los familiares señalaron que los afectados habían consumido alimentos en un mismo establecimiento, por lo que se mantiene como primera hipótesis que la ingesta de alimentos contaminados habría desencadenado los cuadros gastrointestinales.

¿Cuáles son los síntomas del rotavirus?

La infección por rotavirus puede comenzar de manera repentina. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Diarrea acuosa: puede ser abundante y repetirse varias veces al día.

Vómitos: pueden dificultar la ingesta de líquidos y aumentar el riesgo de deshidratación.

Fiebre: puede acompañar al cuadro gastrointestinal.

Dolor abdominal: puede presentarse junto con los vómitos y la diarrea.

Pérdida del apetito y decaimiento: son otras manifestaciones posibles.

El Dr. Erick Olivera, especialista y vocero de la campaña Gira La Vida Sin Rotavirus, explicó que el periodo de incubación del virus es de aproximadamente uno a tres días. Asimismo, señaló que la diarrea suele durar entre tres y siete días, aunque puede prolongarse durante más tiempo.

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¿Cuándo puede ser peligrosa una infección por rotavirus?

La principal complicación es la deshidratación, que ocurre cuando el organismo pierde más líquidos de los que recibe. El riesgo es mayor en bebés y niños pequeños, especialmente cuando los vómitos y la diarrea son persistentes.

Entre las señales de alerta se encuentran la disminución de la orina, la boca seca, el llanto con pocas lágrimas, la somnolencia inusual y el decaimiento marcado. Si un niño no puede retener líquidos o presenta estos signos, necesita una evaluación médica oportuna.

Los cuadros graves pueden requerir la administración de líquidos por vía intravenosa. No existe un antiviral específico para eliminar el rotavirus, por lo que el tratamiento se centra en controlar los síntomas y prevenir o corregir la deshidratación.

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¿Cómo prevenir el rotavirus?

La vacunación infantil es la principal medida para reducir el riesgo de enfermedad grave por rotavirus. En Perú, el esquema regular de inmunización del Ministerio de Salud contempla dos dosis: la primera a los dos meses y la segunda a los cuatro meses de edad. La vacuna se administra por vía oral y forma parte del calendario nacional de vacunación.

Además de la inmunización, se recomienda reforzar las medidas de higiene para reducir las posibilidades de transmisión:

Lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño o cambiar pañales, y antes de preparar o consumir alimentos.

Limpiar regularmente las superficies, los juguetes y los objetos de uso frecuente.

Consumir agua segura.

Mantener una adecuada higiene durante la manipulación, preparación y conservación de los alimentos.

Estas medidas contribuyen a disminuir el riesgo de contagio, aunque no sustituyen la vacunación. Incluso las personas vacunadas pueden infectarse, pero tienen menor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave.

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