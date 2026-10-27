Perú

Cronograma de pagos de noviembre 2026 del Banco de la Nación: Las fechas para remuneraciones y pensiones

Los jubilados pensionistas de la ONP, los trabajadores públicos y más cobrarán sus pagos en noviembre según las fechas ya reveladas

adulto mayor cobrando dinero en el Banco de la Nación
El pago de pensiones será el primero del cronograma e irá desde el viernes 6 de noviembre. - Crédito Andina
Guardar

El pasado viernes 23 de octubre fue el último día en que los trabajadores públicos pudieron acercarse a cobrar su sueldo, y así pasa otro mes y los jubilados que cobran pensión de la ONP ya esperan su pago a inicios de noviembre.

Como se sabe, no se trata de un solo cronograma de pagos, sino que el gobierno publicó en su momento varios, lo que lista el Banco de la Nación: para sueldos, pensiones a cargo de la ONP y algunas pensiones bajo el régimen de la Ley 20530. Cada mes a quienes se les paga primero es a los jubilados:

PUBLICIDAD

  • Pensionistas de la ONP (Decreto Ley 19990) cobran del viernes 6 al miércoles 25 de noviembre (los últimos son los que reciben su pago en casa)
  • Pensionistas de los regímenes del Decreto Ley 18846, Decreto Ley 20530 bajo ONP, Ley 30003 y Ley 26790 cobran el jueves 12 de noviembre, con pago a domicilio hasta el martes 25
  • Pensionistas bajo el régimen 20530 no manejados por la ONP cobran del jueves 12 al martes 17 de noviembre
  • Trabajadores públicos cobran sus remuneraciones del miércoles 18 al lunes 23 de noviembre.
persona atendiendo en ventanilla en el Banco de la Nación
El Banco de la Nación lista los tres cronogramas que deben seguir los trabajadores públicos y pensionistas sobre sus pagos. - Crédito Banco de la Nación

Cronograma de noviembre

Por un lado, los trabajadores públicos cobrarán sus sueldos en las siguientes fechas (como se señala en la resolución ministerial):

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 18 de noviembre
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 19 de noviembre
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 20 de noviembre
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 23 de noviembre.
Captura de El Peruano con el cronograma de pago de remuneraciones del 2026 en el Banco de la Nación
Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

Cronograma de pensión ONP

Cada mes, quienes cobrarán primero serán los pensionistas de la ONP bajo el Decreto Ley 19990. En noviembre recibirán sus pagos en estas fechas, mediante abono en cuenta en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif:

  • Apellidos A-C: viernes 6 de noviembre
  • Apellidos D-L: lunes 9 de noviembre
  • Apellidos M-Q: martes 10 de noviembre
  • Apellidos R-Z: miércoles 11 de noviembre
  • Convenios internacionales (incluye pensionistas de la Ley 27803): viernes 13 de noviembre
  • Inicio del pago a domicilio: lunes 16 de noviembre
  • Fin de pago a domicilio: miércoles 25 de noviembre.
Captura de El Peruano con el cronograma de pagos de pensiones de la ONP en 2026
Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

Por otro lado, para los otros regímenes de pensiones que paga esta institución, estos se darán en estas fechas, con abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif:

PUBLICIDAD

  • Decreto Ley N° 18846: jueves 12 de noviembre
  • Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo: jueves 12 de noviembre
  • Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: jueves 12 de noviembre
  • Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro): jueves 12 de noviembre.

Para todos estos, el pago a domicilio se dará del miércoles 19 al martes 25 de noviembre.

Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Pensiones del decreto 20530

Se debe resaltar que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Mientras, cobran en estas fechas:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: jueves 12 de noviembre
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: viernes 13 de noviembre
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: lunes 16 de noviembre
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: martes 17 de noviembre.

Temas Relacionados

Banco de la NaciónCronograma de pagosSector públicoONPperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reintegro 6 del Fonavi no se pagará en octubre: Aplazan pago indefinidamente por demora del MEF

La siguiente devolución del Fonavi no tiene fecha definida, pero se pagaría cuando el MEF realice la transferencia pendiente, revela desde la Asociación de fonavistas

Reintegro 6 del Fonavi no se pagará en octubre: Aplazan pago indefinidamente por demora del MEF

No se podrán reservar las entradas para la misa del Papa León XIV: Ticketmaster establece las reglas para usuarios

Los pases gratuitos para la celebración en la Base Aérea Las Palmas estarán disponibles entre el 5 y el 8 de noviembre. Los fieles pueden crear desde ahora su cuenta en la ticketera, pero deberán completar el proceso cuando las entradas sean habilitadas

No se podrán reservar las entradas para la misa del Papa León XIV: Ticketmaster establece las reglas para usuarios

Sin jugadoras de Alianza Lima y Universitario en el top 5, la tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras fecha 2

Sofía Neves se mantiene al frente del ranking gracias a sus actuaciones con Rebaza Acosta en sus dos primeros partidos del campeonato peruano. Conoce la nómina completa

Sin jugadoras de Alianza Lima y Universitario en el top 5, la tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras fecha 2

“Soy muy intenso”, el presidente de Géminis se defendió sobre polémica reacción en derrota frente Circolo por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Luis Linares explicó el motivo de su conducta que se volvió viral en plena transmisión del duelo por la fecha 2 del torneo nacional: “era el calor del partido”

“Soy muy intenso”, el presidente de Géminis se defendió sobre polémica reacción en derrota frente Circolo por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La misa del papa León XIV toma forma en Pimentel con el 30% del estrado instalado

Unos 70 trabajadores participan en el montaje de la plataforma donde el pontífice celebrará la misa del 13 de noviembre. La organización prevé reforzar las labores con hasta 220 operarios

La misa del papa León XIV toma forma en Pimentel con el 30% del estrado instalado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE recién definiría a mediados de diciembre si Rafael López Aliaga asumirá como alcalde de Lima

JNE recién definiría a mediados de diciembre si Rafael López Aliaga asumirá como alcalde de Lima

Congreso recorta sus gastos y ahorra más de 300 millones de soles: Monto será transferido al Gobierno de Keiko Fujimori

PJ rechaza, por ahora, intento de Martín Vizcarra para anular acusación del caso Richard Swing

Ministro Luis Galarreta estará a cargo del Despacho Presidencial durante los viajes de Keiko Fujimori al extranjero

Piden que la Comisión de Ética investigue a la diputada Catherine Palomino por presuntamente exigir dinero a alcaldes

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart y Shirley Arica dan detalles de su salida nocturna y ella lo encara: “Si no te gusto, ¿por qué te pones nervioso?”

Mario Hart y Shirley Arica dan detalles de su salida nocturna y ella lo encara: “Si no te gusto, ¿por qué te pones nervioso?”

Jefferson Farfán cumplió 42 años y lo celebró a lo grande: Alex Ramírez, Massiel Málaga y un fin de fiesta en el búnker

Freestyle, un terreno que las mujeres conquistan golpe a golpe

Murió Komanche, el streamer salvadoreño cuya partida impactó a la comunidad digital peruana

Conciertos y fiestas por Halloween y Día de la Canción Criolla 2026: fechas, precios y dónde comprar las entradas

DEPORTES

Sin jugadoras de Alianza Lima y Universitario en el top 5, la tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras fecha 2

Sin jugadoras de Alianza Lima y Universitario en el top 5, la tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras fecha 2

“Soy muy intenso”, el presidente de Géminis se defendió sobre polémica reacción en derrota frente Circolo por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Universitario vs Melgar: programación confirmada de los partidos por semifinales de la Liga Femenina 2026

Presidente de Géminis dio fuerte opinión sobre la polémica en Alianza Lima vs Regatas: “La Federación debe emitir una resolución”

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV