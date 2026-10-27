Cronograma de pagos de noviembre 2026 del Banco de la Nación: Las fechas para remuneraciones y pensiones

El pago de pensiones será el primero del cronograma e irá desde el viernes 6 de noviembre. - Crédito Andina

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El pasado viernes 23 de octubre fue el último día en que los trabajadores públicos pudieron acercarse a cobrar su sueldo, y así pasa otro mes y los jubilados que cobran pensión de la ONP ya esperan su pago a inicios de noviembre.

Como se sabe, no se trata de un solo cronograma de pagos, sino que el gobierno publicó en su momento varios, lo que lista el Banco de la Nación: para sueldos, pensiones a cargo de la ONP y algunas pensiones bajo el régimen de la Ley 20530. Cada mes a quienes se les paga primero es a los jubilados:

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Pensionistas de la ONP (Decreto Ley 19990) cobran del viernes 6 al miércoles 25 de noviembre (los últimos son los que reciben su pago en casa)

Pensionistas de los regímenes del Decreto Ley 18846 , Decreto Ley 20530 bajo ONP, Ley 30003 y Ley 26790 cobran el jueves 12 de noviembre, con pago a domicilio hasta el martes 25

Pensionistas bajo el régimen 20530 no manejados por la ONP cobran del jueves 12 al martes 17 de noviembre

Trabajadores públicos cobran sus remuneraciones del miércoles 18 al lunes 23 de noviembre.

El Banco de la Nación lista los tres cronogramas que deben seguir los trabajadores públicos y pensionistas sobre sus pagos. - Crédito Banco de la Nación

Cronograma de noviembre

Por un lado, los trabajadores públicos cobrarán sus sueldos en las siguientes fechas (como se señala en la resolución ministerial):

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 18 de noviembre

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 19 de noviembre

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 20 de noviembre

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 23 de noviembre.

Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

Cronograma de pensión ONP

Cada mes, quienes cobrarán primero serán los pensionistas de la ONP bajo el Decreto Ley 19990. En noviembre recibirán sus pagos en estas fechas, mediante abono en cuenta en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif:

Apellidos A-C: viernes 6 de noviembre

Apellidos D-L: lunes 9 de noviembre

Apellidos M-Q: martes 10 de noviembre

Apellidos R-Z: miércoles 11 de noviembre

Convenios internacionales (incluye pensionistas de la Ley 27803): viernes 13 de noviembre

Inicio del pago a domicilio: lunes 16 de noviembre

Fin de pago a domicilio: miércoles 25 de noviembre.

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

Por otro lado, para los otros regímenes de pensiones que paga esta institución, estos se darán en estas fechas, con abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif:

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Decreto Ley N° 18846: jueves 12 de noviembre

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo: jueves 12 de noviembre

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: jueves 12 de noviembre

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro): jueves 12 de noviembre.

Para todos estos, el pago a domicilio se dará del miércoles 19 al martes 25 de noviembre.

Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Pensiones del decreto 20530

Se debe resaltar que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Mientras, cobran en estas fechas:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: jueves 12 de noviembre

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: viernes 13 de noviembre

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: lunes 16 de noviembre

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: martes 17 de noviembre.