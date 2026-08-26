Reintegro 6 del Fonavi define rango de edades tentativo para nuevos beneficiarios

El nuevo pago del Fonavi podría llegar el próximo mes, para quienes ya hayan recibido un pago anteriormente. - Crédito Fenaf Perú

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Llegan los primeros detalles del pago del Reintegro 6 del Fonavi para este año. Si bien este originalmente se proyectaba para julio o para agosto, ahora terminaría desembolsándose en septiembre, según revela en exclusiva Luis Luzuriaga, miembro de la Comisión Ad Hoc a Infobae Perú.

Esto se definirá en la sesión de este viernes 28 de agosto: se quedará en acuerdo si se pagará con el presupuesto que se tenga, y los lineamientos del padrón de beneficiarios, quienes serán los exfonavistas que hayan recibido pagos de en las listas 1 a la 19.

Esto también incluirá el nuevo rango de edades. Así, tentativamente, Luzuriaga calcula que estaría entre 66 y 67 años de edad a más para exfonavistas vivos, y entre 86 y 87 años para los fallecidos (cuyos herederos son los que cobran).

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El pago del Reintegro 6 del Fonavi llegaría en septiembre, pero podría no pagarse a un grupo tan extenso. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El Reintegro 6 llegaría en septiembre

El pago del Reintegro 6 llegaría en septiembre. Por un lado, la Comisión Ad Hoc espera que el MEF pueda destinar un monto que ya prometió si se presentaba el padrón de deudores del Banco de Materiales que certificaron que su deuda estaba saldada; esta relación, sin embargo, ha sido observada por algunos errores.

Por otro lado, si es que este presupuesto extra no llega, la Comisión Ad Hoc ya está preparada para implementar el pago del Reintegro 6 con los montos que hayan. Las características de esta nueva devolución se confirmarán este viernes 28 de agosto, pero se tienen tentativamente los siguientes datos:

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El Reintegro 6 se paga a beneficiarios de las anteriores listas 1 a la 19. Es un pago a exfonavistas que ya recibieron una devolución anterior en el marco de estas listas

Se calcula que se necesitan más de S/200 millones para asegurar el pago para la cantidad beneficiarios que se consideraba, pero actualmente solo hay disponible S/118 millones 204 mil 5,96.

Se prevé pagar a 80 mil beneficiarios, entre exfonavistas vivos y herederos

La fecha tentativa estaría alrededor de la última semana de septiembre

El rango de edades que abarcaría para exfonavistas vivos es de 66 o 67 años a más

Para las edades de exfonavistas fallecidos se consideraría a el rango de 86 o 87 a más.

Así se informó sobre el último pago del Fonavi, el del Reintegro 5. Ahora vendría el siguiente. - Crédito Exitosa

Lo anterior depende, sin embargo, sobre todo en la cantidad de monto y beneficiarios, de que llegue el presupuesto del MEF. Porque eso serviría para financiar todo este pago y también el siguiente, el que es para exfonavistas que no han recibido ni un solo sol a la fecha.

¿Y el pago de la Lista 23?

“El MEF debe dar ese dinero [S/384 millones] al Banco de Materiales en liquidación, y con eso se financiará el Grupo de Reintegro 6 y la Lista 23 de diciembre”, resaltó Luzuriaga a Infobae Perú.

La Lista 23 se iba a pagar en diciembre, pero se teme que se retrase esta desembolso también. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Si bien se señala que el último mes de este 2026 se pagaría a esta lista, que incluirá exfonavistas vivos y fallecidos que no hayan recibido dinero alguno de los fondos del Fonavi anteriormente dentro de las listas 1 a la 22, aún no hay seguridad de que esta fecha no se mueva, dada la demora del pago del Reintegro 6.

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Y los procesos para implementar cada pago demoran. “Según la Secretaria Técnica, para armar un grupo, se demora dos meses y medio. Medio mes se demora en el Banco de la Nación. Alrededor de tres meses toma armar cada grupo. Por eso esa diferencia en los plazos en que se entregan”, aclara Luzuriaga.