Perú

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 26 de octubre

La divisa estadounidense ha registrado un leve retroceso respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,45 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa con una variación porcentual de -0%; el precio de cierre anterior también fue de 3,45. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó una ligera subida del 0,08%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 2,13%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano muestra una tendencia negativa en los últimos días, manteniéndose en un comportamiento decreciente por primera vez consecutiva. La volatilidad actual del 4,55% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,65%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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