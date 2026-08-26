Fonavi: Nuevo reintegro se pagaría en septiembre, pero podría ser el menor grupo hasta ahora

El pago del Reintegro 6 del Fonavi llegaría en septiembre, pero podría no pagarse a un grupo tan extenso. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

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¿Qué está pasando con las devoluciones de aportes al Fonavi? Como se sabe, la Comisión Ad Hoc los últimos año ha aprobado grupos de pagos —tanto listas de nuevos beneficiarios como ‘reintegros’ para exfonavistas que ya recibieron algún monto anterior— para avanzar con el pago de los montos que realizaron los trabajadores al fondo para vivienda durante la década de los 80 y 90.

Sin embargo, para el nuevo pago —el siguiente es el llamado Reintegro 6— han surgido retrasos imprevistos, relacionados al presupuesto que debe asegurarse para armar el padrón y incluir a gran cantidad de exfonavistas —en el caso del reintegro, a quienes ya se les ha pagado por primera vez en las listas de la 1 a la 19—.

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Sin embargo, en las cuentas de recuperación de aportes del Fonavi, solo se cuenta con S/118 millones 204 mil 5,96, según revela Luis Luzuriaga, miembro de la Comisión Ad Hoc a Infobae Perú. Estás a la espera de que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda destinar mayores montos para las devoluciones, dado que con lo que tienen no sería suficiente para seguir el ritmo de los pagos anteriores. Pero, si no llega prontamente, igual activarán un grupo de beneficiarios con lo que alcancen. La fecha tentativa ahora es en septiembre.

Reintegro 6 del Fonavi es la siguiente devolución. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Reintegro 6 se pagará en septiembre con lo que haya

“Con lo que tenemos, tenemos que pagar el Reintegro 6 en septiembre. Para octubre y noviembre, completar con el dinero [que venga del MEF], y guardar dinero para la Lista 23″, explica Luzuriaga a Infobae Perú.

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La Comisión Ad Hoc esperaba contar estos meses con los montos que el Banco de Materiales. Pero primero la Comisión liquidadora del Banmat tenía que realizar el padrón con los certificados de cancelación de deuda para que se incluyera a los deudores en la devolución de aportes.

Con esto, el Ministerio de Economía y Finanzas daría los poco más de S/384 millones, en base a los 238 mil prestatarios que cancelaron sus deudas. Este monto se sumará al dinero actual para las devoluciones del Fonavi.

“El banco de materiales en liquidación debe recibir eso del MEF para financiar el pago del grupo de Reintegro 6 y la Lista 23 de diciembre”, aclara Luzuriaga.

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Sin embargo, dado alguna falla de información en el registro que entregó el Banmat al MEF (falta de apellidos paternos, etc.), este observó el padrón entregado, por lo que se está a la espera de que esto se resuelva, ya sea porque el MEF destine dinero en base a los certificados que ‘sin observaciones’ o porque se vuelva a realizar el padrón de deudores que cancelaron su deuda.

El gobierno de Keiko Fujimori tiene en sus manos el futuro de la devolución de aportes del Fonavi. - Crédito Presidencia

Beneficiarios del Reintegro 6

Se debe tomar en cuenta que dado que aún no se ha dado la sesión para confirmar cómo será el pago, aún estos detalles son tentativos. Pero igual Luzuriaga manifestó a Infobae Perú cuáles serían las características del nuevo grupo de pago de Reintegro 6.

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Así, el rango de edad que se plantea para exfonavistas vivos beneficiarios del Reintegro 6 es de entre 66 y 67 años a más. Mientras, que para herederos se consideraría un rango de edad de entre 86 y 87 años del fonavista fallecido.

Esto es preliminar, y se definirá en tanto el MEF transfiera los montos necesarios para que la Comisión Ad Hoc pueda programar los grupos de pago para este año.

Un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Para el Reintegro 6, que se calcula, en el mejor de los casos, que integre 80 mil beneficiarios, se necesitarían más de S/200 mil. Pero si el MEF no otorga los montos necesarios, igual armar el padrón con los recursos que tengan.

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“En septiembre sería entregado”, aclara Luzuriaga. Dado que la Secretaría Técnica ha señalado que ya ha empezado a trabajar este padrón y “se entiende que una vez que llegue el pago, inmediatamente se va a programar”.

Así, si estas gestiones se realizan en la primera semana de septiembre, el pago entero podría estarse entregando a fines de septiembre (originalmente habría sido en julio).