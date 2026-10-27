San Martín vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

San Martín se medirá con Deportivo Géminis por la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

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Se viene la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027, y todas las miradas estarán en el partidazo entre Universidad San Martín y Deportivo Géminis. Las ‘santas’ buscarán mantener la racha de triunfos para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones.

Mientras que las ‘guerreras’ viven otra realidad, no han ganado hasta el momento y están obligadas a celebrar su primera victoria para salir del fondo. Natalia Málaga todavía estará ausente y seguirán a cargo de Byung Tae Seo.

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¿Cuándo juegan San Martín vs Deportivo Géminis?

El choque entre las ‘santas’ y las ‘guerreras’ se jugará este sábado 31 de octubre en el Poliportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El horario establecido es a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador.

Para los ‘voleilovers’ que sigan el partido desde otros países de Sudamérica, el inicio será a las 18:00 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que empezará a las 19:00 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

El equipo santo muestra su fortaleza defensiva en un intenso rally frente al cuadro dirigido por Natalia Málaga

Canal TV para ver San Martín vs Géminis por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 tendrá transmisiones gratuitas por señal abierta a través de Latina TV. Los encuentros se podrán ver en el canal 2 y en la señal 702 en alta definición, sin necesidad de una suscripción.

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La televisora también dispondrá de su página web y su aplicación oficial para que los aficionados sigan las jornadas desde celulares, tabletas y computadoras.

Infobae Perú acompañará el torneo con previas de los partidos, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

¿Cómo llegan San Martín y Deportivo Géminis al partido?

Las ‘santas’ celebraron su segundo triunfo frente Deportivo Soan: derrotó por 3-1 con parciales 25-13, 23-25, 25-21, 25-18. San Martín dominó el primer set desde el inicio. El equipo marcó diferencias en el parcial inicial y confirmó su superioridad.

El cuadro de Puente Piedra elevó su rendimiento en el segundo juego y logró igualar el desarrollo del encuentro. El conjunto aprovechó sus oportunidades y se quedó con ese set.

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La respuesta de las de Santa Anita llegó en el tercer parcial. Las universitarias recuperaron el control del juego y volvieron a tomar ventaja. Con el partido a su favor, las ‘santas’ evitaron que Deportivo Soan llevara la definición a un quinto set. El equipo ganó el cuarto parcial y selló el resultado.

Universidad San Martín venció 3-1 a Deportivo Soan y sumó su segundo triunfo de la temporada. Crédito: FPV

Por su lado, Deportivo Géminis sigue sin poder ganar en el torneo nacional. No pudo con Circolo Sportivo Italiano y perdió por 3-2 en un cotejo luchado que llegó hasta el quinto set.

El conjunto de Comas reaccionó después de perder los dos primeros parciales. El equipo ajustó su juego y logró emparejar el encuentro. Las ‘guerreras’ se impusieron en el tercer set por 25-22 y prolongó su recuperación con un 25-19 en el cuarto parcial. Esa respuesta obligó a disputar una definición.

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El quinto juego mantuvo la paridad que marcó el cierre del partido. Géminis peleó cada punto, pero Circolo consiguió una ventaja mínima y cerró el encuentro por 15-13.

Deportivo Géminis no ha logrado ganar en este arranque de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, sufriendo dos derrotas consecutivas.