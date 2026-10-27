Perú

El nuevo sistema de entradas a Machupicchu vende todos los boletos disponibles durante su marcha blanca

La plataforma Tu Boleto sustituyó las reservas sin abono inmediato y permitió completar las adquisiciones directamente, además de incorporar controles contra programas automatizados, informó Alberto Beingolea ante una comisión del Congreso

La medida elimina las reservas y dispone que los visitantes compren sus boletos directamente en la plataforma Tu Boleto.
La medida elimina las reservas y dispone que los visitantes compren sus boletos directamente en la plataforma Tu Boleto. Foto: Cusco Perú
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El ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado, informó ante el Congreso de la República que, durante los 30 días de marcha blanca, el nuevo sistema de venta de entradas a Machupicchu logró comercializar el 100% de los boletos disponibles para cada día. La presentación tuvo lugar ante la Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital, donde el funcionario también expuso las medidas de prevención frente al Fenómeno El Niño y las prioridades del sector en materia de patrimonio e interculturalidad.

El esquema de pago confirmado, implementado en la plataforma Tu Boleto, reemplazó al modelo anterior de reservas sin pago inmediato. Según explicó Beingolea, esta modificación permite concretar la compra de manera directa y evita que se mantengan cupos reservados sin que se complete la transacción, un problema que había generado cuellos de botella en el acceso a la ciudadela inca.

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El visitante deberá ingresar a Tu Boleto, elegir la fecha y hora disponibles, registrar sus datos y efectuar el pago para obtener su entrada.
El visitante deberá ingresar a Tu Boleto, elegir la fecha y hora disponibles, registrar sus datos y efectuar el pago para obtener su entrada. Foto: EcoTours

El titular de Cultura añadió que la plataforma incorporó medidas de seguridad adicionales para contener el uso de programas automatizados y ataques informáticos, prácticas que en el pasado afectaron la disponibilidad real de boletos para los visitantes. A esto se suman mejoras orientadas a ampliar las opciones de pago, entre ellas la incorporación del Banco de la Nación sin costos adicionales y la posibilidad de adquirir entradas con hasta diez meses de anticipación.

El ministro estuvo acompañado durante la sesión por el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Fernando López Sánchez, y la viceministra de Interculturalidad, Elizabeth Zea Marquina. Ambos funcionarios respaldaron la presentación y respondieron, junto al titular del sector, las consultas planteadas por los integrantes de la comisión parlamentaria.

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Nuevo sistema: desde el 22 de septiembre, Tu Boleto aplica una nueva modalidad para comprar entradas a Machu Picchu y los Caminos Inca. Composición: Infobae
Nuevo sistema: desde el 22 de septiembre, Tu Boleto aplica una nueva modalidad para comprar entradas a Machu Picchu y los Caminos Inca. Composición: Infobae

El Ministerio de Cultura refuerza la prevención frente al Fenómeno El Niño

En relación con la preparación frente al Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027, Beingolea detalló que el sector autorizó y programó 182 acciones y medidas distribuidas en 19 departamentos del país. El plan contempla intervenciones específicas según el nivel de riesgo identificado en cada zona, con especial atención a las regiones con mayor exposición a lluvias intensas y deslizamientos.

Para financiar estas intervenciones, el Ministerio de Cultura cuenta con una transferencia autorizada de 7,07 millones de soles del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la que se suman 2,3 millones de soles provenientes del presupuesto propio del sector. Las acciones priorizan la identificación de riesgos en bienes inmuebles prehispánicos, inmuebles históricos y museos, además de la ejecución de medidas preventivas en coordinación con las Direcciones Desconcentradas de Cultura y las unidades ejecutoras regionales.

Machu Picchu
Plataforma para conocer la disponibilidad de boletos para adquirirlos de forma presencial

La interculturalidad ocupa un lugar central en la agenda 2027

El ministro subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para brindar servicios públicos con pertinencia cultural y lingüística, así como de ampliar las oportunidades para los pueblos indígenas u originarios y para el pueblo afroperuano. Esta línea de trabajo forma parte de las prioridades que el sector proyecta ejecutar durante el próximo año.

Entre las metas para 2027 figura la ampliación de la Red Nacional de Mujeres Indígenas u Originarias y Afroperuanas Emprendedoras (Red MIA) hasta alcanzar a 1.200 mujeres, con acciones orientadas a impulsar su autonomía económica y su participación en espacios comerciales. El sector también prevé formar a 80 intérpretes y traductores de lenguas indígenas u originarias, certificar a 300 servidores públicos bilingües y atender 400 casos a través de la plataforma Alerta Contra el Racismo.

Ruinas de piedra de Machu Picchu entre montañas verdes y nubes, con un boleto de ingreso superpuesto en la parte derecha.
El Ministerio de Cultura de Perú cambió la venta de entradas a Machu Picchu y eliminó la reserva previa por grupos. (Fotocomposición: Infobae Perú) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las metas de visitas y proyectos culturales crecen para el próximo año

El Ministerio de Cultura se trazó como objetivo alcanzar 5,5 millones de visitas a sitios arqueológicos y museos durante 2027, una cifra que representa un incremento frente a los 4,5 millones de visitas previstos para el cierre de 2026. Este crecimiento proyectado refleja la apuesta del sector por consolidar el turismo cultural como fuente de ingresos y de preservación del patrimonio. En el ámbito de las industrias culturales y las artes, el plan contempla financiar 600 proyectos culturales a nivel nacional y ampliar la circulación de contenidos culturales en distintas regiones del país. A esto se suma la distribución de 45.000 libros destinados a espacios de lectura y bibliotecas, una medida que busca reforzar el acceso a materiales educativos en zonas con menor oferta cultural.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, señaló que el cambio busca acabar con las reservas anticipadas que dificultaban conseguir entradas.
El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, señaló que el cambio busca acabar con las reservas anticipadas que dificultaban conseguir entradas. Foto: Tur

La infraestructura cultural también figura entre las prioridades del sector

El plan para 2027 incluye la implementación de 20 nuevas bibliotecas rurales, orientadas a ampliar el acceso a los servicios bibliotecarios en localidades donde la oferta actual es limitada. Según explicó el ministro, esta iniciativa busca contribuir a reducir las brechas territoriales que persisten en el acceso a la lectura en distintas zonas del país.

Como parte de las acciones para cerrar las brechas de infraestructura cultural, Beingolea señaló que el sector busca impulsar la construcción de una nueva sede del Archivo General de la Nación, ubicada en el distrito de Pueblo Libre. El proyecto se financiaría mediante un mecanismo de endeudamiento que permitiría iniciar las obras durante 2027, según adelantó el funcionario ante la comisión parlamentaria.

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