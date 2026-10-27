Perú

Eduardo Capuñay pide disculpas tras exponerse insultos a su hermana: “Mi reacción fue desproporcionada y asumo mi error”

El heredero de Higinio Capuñay usó sus redes sociales para emitir un comunciado luego de exponerse imágenes en las que agrede verbalmente a su familia

Composición fotográfica de un hombre con gafas de sol junto a un muelle y un acercamiento al rostro del mismo individuo
Eduardo Capuñay reconoció su error y ofreció disculpas públicas luego de la divulgación de agresiones verbales dirigidas a integrantes de su familia.
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Eduardo Capuñay Quispe pidió disculpas públicas luego de la difusión de un video en el que mantuvo una discusión con su media hermana, Evelynn Capuñay Lara, y utilizó expresiones ofensivas al referirse a la condición de salud de un menor de edad, su sobrino.

En un comunicado divulgado en sus redes sociales, el administrador de Radio Exitosa reconoció que su conducta fue inapropiada. “Ante la difusión de un video de una discusión familiar, ofrezco mis sinceras disculpas a todas las personas y familias a las que mis palabras hayan ofendido”, señaló.

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Capuñay también admitió que perdió el control durante el intercambio. “Reconozco que mi reacción fue desproporcionada y asumo mi error. Si bien también fui agredido verbalmente durante esa conversación privada, ello no justifica de ninguna manera lo que dije”, indicó.
Texto de un comunicado público titulado Comunicado a la opinión pública sobre fondo gris claro, firmado por Eduardo Capuñay Quispe
Eduardo Capuñay ofrece disculpas públicas mediante un comunicado escrito tras la divulgación de una grabación con agresiones verbales en su ámbito familiar.

El empresario cuestionó que el registro audiovisual se haya difundido en redes sociales y sostuvo que debía resguardarse la identidad y la integridad del menor mencionado en el altercado. “Lamento que la grabación se haya publicado en redes sociales sin el cuidado que correspondía a quienes tenían el deber de proteger la integridad del menor aludido”, expresó.

Además, Capuñay afirmó que evitará referirse nuevamente a asuntos familiares. “Las diferencias familiares deben resolverse entre adultos. Por mi parte, evitaré nuevas declaraciones que expongan asuntos familiares y prolonguen esta controversia”, escribió antes de reiterar sus disculpas.

El video expuso una disputa familiar por el control de las radios fundadas por Higinio Capuñay

La grabación circuló durante el fin de semana y generó críticas en redes sociales. En las imágenes se escucha a Eduardo Capuñay Quispe lanzar frases peyorativas contra su sobrino y vincular la condición del niño con un supuesto castigo divino dirigido a su hermana, Evelynn Capuñay Lara.

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El hecho ocurrió en medio de una disputa por la administración de las empresas de radiodifusión que pertenecieron a Higinio Capuñay Sarpán, fundador de un grupo de medios que incluyó a Radio Exitosa, Radio La Karibeña y Radio La Kalle, además de negocios relacionados con el entretenimiento. El empresario murió en 2020.

Tras su fallecimiento, las diferencias entre las dos ramas de la familia se hicieron públicas. Los hermanos Capuñay Quispe quedaron vinculados a la administración de Radio Exitosa, mientras que los Capuñay Lara asumieron el control de Radio La Karibeña y de sus productos derivados.

Un video difundido en redes expuso el enfrentamiento entre Eduardo y Evelynn por la administración de empresas de radiodifusión fundadas por su padre, Higinio Capuñay Sarpán. TikTok/ Karibeña

Según informó Perú21, la discusión que aparece en el video ocurrió el viernes 23 de octubre, a las 18:30 horas, dentro de una oficina. Alex Martín Capuñay Lara, medio hermano de Eduardo y Evelynn, señaló al diario que el menor aludido es sobrino de ambos y que Esther Capuñay Quispe, gerenta de Exitosa, es su madrina.

De acuerdo con esa versión, Evelynn acudió al lugar para reclamar por un presunto corte de la señal de Radio La Karibeña en varias ciudades del país. En la grabación también aparece Esther Capuñay Quispe, quien interviene durante la confrontación y afirma: “Toda acción tiene una reacción”.

Alex Martín Capuñay Lara sostuvo que su hermana decidió registrar el intercambio en medio de la disputa comercial. “Mi hermana lo que decide es empezar a grabar y, bueno, entre esos ataques que suelen haber o esa discusión comercial que hubo, ellos mencionan a mi sobrino que tiene una condición especial, diciéndole como lo han venido escuchando en el video”, declaró a Perú21.

Eduardo Capuñay Quispe, administrador de Radio Exitosa, tuvo repudiable reacción sobre su sobrio.
Eduardo Capuñay Quispe, administrador de Radio Exitosa, tuvo repudiable reacción sobre su sobrio.

El episodio provocó reacciones de usuarios y de organizaciones relacionadas con la defensa de las personas autistas. Las críticas se concentraron en el uso de la condición del niño como parte de una discusión entre adultos y vinculada a negocios familiares.

Evelynn Capuñay Lara también se pronunció en sus redes sociales. “Utilizar la condición de un niño para satisfacer ambiciones personales cruza cualquier límite ético y humano”, escribió. La empresaria aseguró que no responderá a los insultos ni a las provocaciones y sostuvo que el conflicto excedió las diferencias por el manejo de las compañías.

Evelynn presentó una denuncia contra Eduardo Capuñay en una comisaría por violencia familiar. La controversia se suma a otros desacuerdos entre ambas ramas de la familia, entre ellos reclamos por bloqueos de oficinas, problemas para utilizar instalaciones en filiales de provincias y diferencias por el acceso a áreas del edificio donde se encuentran las cenizas de Higinio Capuñay Sarpán

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