Papa León XIV en Perú: agenda oficial confirmada, ciudades que visitará y actividades del 11 al 16 de noviembre

El Arzobispado de Lima ha presentado los pormenores de la próxima visita del Papa León XIV al Perú. Se esperan encuentros significativos con la familia, la mujer y las culturas, además de misas y celebraciones | Canal N

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La llegada del papa León XIV al Perú está confirmada desde el Vaticano para el miércoles 11 de noviembre de 2026. El pontífice iniciará su visita apostólica después de cumplir actividades en Argentina y arribará a la Base Aérea del Callao, de acuerdo con el programa oficial publicado por la Santa Sede.

El viaje representa una ocasión especial para la comunidad católica peruana, debido al vínculo que Robert Francis Prevost mantiene con el país. Antes de ser elegido pontífice, desarrolló parte de su trayectoria religiosa en Perú y se desempeñó como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

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Durante su permanencia, León XIV participará en reuniones con autoridades, encuentros con representantes de la Iglesia, celebraciones eucarísticas y actividades con jóvenes y comunidades locales. El programa comprende Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

La visita concluirá el lunes 16 de noviembre, cuando el Papa participe en una misa de despedida y posteriormente emprenda su viaje de regreso a Roma.

FOTO DE ARCHIVO. El papa León XIV levanta el pulgar al llegar a la Plaza de San Pedro para celebrar su primera audiencia general semanal desde su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

¿Cuándo llega el papa León XIV al Perú?

Monseñor Guillermo Elías detalló el itinerario de la visita apostólica del Papa León XIV a Lima, bajo el lema “Abramos el corazón”, en el marco de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.

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El 11 de noviembre de 2026, el Santo Padre llegará pasadas las 17:00 horas a la base aérea del Callao. Esa tarde tendrá un encuentro con la presidenta de la República en el Palacio de Gobierno, en su carácter de jefe de Estado, y luego recibirá al cuerpo diplomático.

Misa del papa León XIV en Las Palmas: cómo prepararse para una jornada de varias horas en la base aérea| Foto: Vatican News

La jornada del 12 de noviembre

La agenda pastoral comenzará a las 9.30 del día 12 con un encuentro entre el Papa y los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal. “Si bien lo tuvimos en la visita ad limina en Roma en el mes de enero, en el que nos dirigió un mensaje y conversamos, y allí nos compartió que tenía el deseo profundo de regresar al Perú, será ese encuentro un momento muy especial para nosotros”, señaló Monseñor Elías.

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A continuación, en la catedral se celebrará la hora media con una oración ante las reliquias de Santo Toribio de Mogrovejo, con la participación de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos integrantes de los equipos sinodales de la arquidiócesis.

Luego, el Papa presidirá el Encuentro sobre los Desafíos y Esperanzas del Pueblo Peruano, con cuatro grupos representativos: la familia, la mujer, las culturas y el emprendimiento. “Somos un país pluricultural, pero que realmente no nos reconocemos en esa riqueza que tenemos”, afirmó el prelado.

A las 18 horas, León XIV tendrá una vigilia de oración con los jóvenes. Los detalles sobre entradas y participación en ese evento se anunciarán próximamente en una conferencia de prensa.

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La misa del 16 de noviembre en Las Palmas

El 16 de noviembre, a las 10.30, el Papa celebrará una misa en la base aérea de Las Palmas con una convocatoria estimada de más de un millón de personas. El ingreso es gratuito.

Las entradas digitales para inscribirse estarán disponibles para el público general del jueves 5 al domingo 8 de noviembre. Cada persona podrá adquirir hasta ocho entradas. Angie Condeña, miembro de la Comisión Central de la visita papal, ofrecerá más detalles sobre el proceso de inscripción.

¿Hasta cuándo estará el Papa León XIV en Perú?

Según el itinerario oficial, el pontífice permanecerá en el país hasta el lunes 16 de noviembre de 2026.

Ese día, León XIV celebrará una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Posteriormente, participará en la ceremonia de despedida en el Callao y partirá rumbo a Roma.

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Por ello, la visita apostólica al Perú está programada del 11 al 16 de noviembre, aunque la gira internacional del pontífice comprende también otros destinos sudamericanos.

Se revela la agenda oficial para el viaje apostólico del Papa León XIV a Perú, programado para noviembre de 2026. El itinerario incluye actividades en Buenos Aires y Luján antes de su llegada a Lima.

¿Qué actividades realizará el Papa León XIV durante su visita?

El itinerario incluye reuniones institucionales, celebraciones litúrgicas y encuentros pastorales en diferentes regiones del país.

Miércoles 11 de noviembre: llegada a Lima y Callao

El primer día estará dedicado a la recepción oficial y a los encuentros institucionales.

El programa contempla la llegada del pontífice a la Base Aérea del Callao a las 5:30 p. m., seguida de actividades oficiales en Lima, entre ellas una ceremonia de bienvenida y reuniones con representantes del Estado.

Jueves 12 de noviembre: encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional

En su segundo día en Perú, el papa León XIV participará en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima, prevista para las 6:00 p. m.

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El encuentro incluirá actividades preparadas por jóvenes y un espacio de diálogo con el pontífice. La sede inicialmente contemplada era el Estadio Monumental de Ate, pero la organización optó por trasladar la actividad al Estadio Nacional, decisión que fue confirmada por el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo.

Los asistentes deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales sobre el ingreso, la distribución de entradas y las recomendaciones de seguridad para participar en el evento.

Viernes 13 de noviembre: visita a Chiclayo

El Papa viajará a Chiclayo, ciudad con la que mantiene un vínculo especial por su trayectoria como obispo.

Entre las actividades programadas figura una misa en la explanada frente a las Pampas de Pimentel, además de encuentros pastorales y reuniones con representantes de la comunidad religiosa y universitaria.

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Sábado 14 de noviembre: Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba

La agenda contempla actividades religiosas en Chiclayo y el desplazamiento del pontífice hacia Santa Cruz de Succhabamba, donde está programada una celebración eucarística.

El día también incluye actividades pastorales relacionadas con la comunidad católica local.

Domingo 15 de noviembre: Cusco y Pucallpa

El itinerario prevé actividades en Cusco, entre ellas un encuentro con fieles en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y el rezo del Ángelus.

Posteriormente, el Papa viajará a Pucallpa, donde se reunirá con representantes de los pueblos amazónicos y participará en una misa.

Lunes 16 de noviembre: misa de despedida y regreso a Roma

La última jornada de la visita incluye una actividad en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas.

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Después de las ceremonias oficiales, el pontífice partirá hacia Roma. Esta es la fecha prevista para el cierre de su visita al Perú.

El papa León XIV en la audiencia general del 21 de octubre. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

¿Qué ciudades visitará el papa León XIV en Perú?

El recorrido anunciado comprende cinco destinos principales:

Lima y Callao: recepción oficial, encuentros institucionales y actividades con jóvenes.

Chiclayo: ciudad donde Robert Prevost ejerció como obispo.

Santa Cruz de Succhabamba: sede de una celebración eucarística.

Cusco: encuentro con fieles y actividades religiosas.

Pucallpa: encuentro con representantes de comunidades amazónicas y una misa.

Las actividades previstas en cada destino forman parte del programa oficial de la visita apostólica.

¿Dónde consultar el itinerario del Papa León XIV?

Los ciudadanos que deseen acompañar al pontífice deben consultar los canales oficiales para conocer los horarios, los procedimientos de acceso, las recomendaciones de seguridad y las posibles restricciones de tránsito.

La información puede revisarse en el portal oficial de la visita: https://leon14enperu.com/agenda/.