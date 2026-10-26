Gobierno crea comandos especiales para reforzar la seguridad del papa León XIV durante su visita al Perú

La Guardia Suiza volverá al Perú para supervisar la seguridad de León XIV| Foto: Composición Infobae/ Andina

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El Gobierno peruano dispuso la creación de comandos unificados especiales para garantizar la seguridad del papa León XIV durante la visita que realizará al país entre el 11 y el 16 de noviembre. El operativo abarcará Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, ciudades incluidas en la agenda del pontífice.

La medida contempla la coordinación de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y organismos responsables de la seguridad de la Santa Sede. Los equipos deberán proteger al Papa, a las delegaciones oficiales y a los asistentes a las actividades religiosas y protocolares.

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De acuerdo con La República, los comandos también tendrán a su cargo la prevención de delitos, la preservación del orden público y la respuesta ante eventuales emergencias durante los desplazamientos y actos previstos.

Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

La Guardia Suiza volverá al Perú para supervisar la seguridad de León XIV

La Guardia Suiza Pontificia participará en el operativo de seguridad preparado para la visita del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre. El cuerpo vaticano regresará al país ocho años después de la llegada de una delegación que coordinó las medidas de protección durante el viaje de Francisco, en enero de 2018.

En aquella ocasión, ocho integrantes de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Vaticana arribaron a Lima para revisar las rutas, los escenarios de las actividades y los desplazamientos del entonces pontífice por Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. Esta vez, sus integrantes coordinarán con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas las medidas para el recorrido de León XIV.

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Los integrantes de la Guardia Suiza no formarán parte de las unidades especiales peruanas ni quedarán bajo una cadena de mando local. Su presencia se coordinará con las autoridades nacionales responsables del plan de seguridad.

La seguridad se extenderá a los aeropuertos, terminales terrestres, corredores viales, sedes diplomáticas y espacios eclesiásticos vinculados con la agenda del pontífice. Las autoridades prevén una alta concurrencia de fieles en los encuentros programados en las distintas ciudades.

Misa del papa León XIV en Las Palmas: cómo prepararse para una jornada de varias horas en la base aérea| Foto: Vatican News

El papa León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre. Su itinerario contempla actividades en la capital y el Callao, además de visitas a Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. La gira concluirá el lunes 16 de noviembre con una misa en la Base Aérea Las Palmas, antes de su retorno a Roma.

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¿Quiénes son la Guardia Suiza?

La Guardia Suiza fue creada el 21 de enero de 1506 por decisión del papa Julio II. Su misión principal es proteger al jefe de la Iglesia Católica y custodiar los accesos de la Ciudad del Vaticano.

Su origen se remonta a la contratación de soldados suizos, que entonces tenían reputación de disciplina y capacidad militar en Europa. Desde entonces, el cuerpo se mantuvo como parte de la seguridad pontificia y de la estructura del Estado vaticano.

Sus miembros cumplen tareas de vigilancia, control de accesos, acompañamiento en desplazamientos y protección inmediata del Santo Padre.

El ingreso a la Guardia Suiza está limitado a hombres de nacionalidad suiza y religión católica. Los postulantes deben tener entre 19 y 30 años, medir al menos 1,74 metros, contar con buena conducta y haber concluido la instrucción militar básica en las Fuerzas Armadas de Suiza.

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El uniforme de la Guardia Suiza se distingue por sus franjas azules, rojas y amarillas. El azul está vinculado con el papa Julio II, fundador del cuerpo; el rojo se asocia con Clemente VII, mientras que el amarillo representa al Vaticano.

Los guardias también portan espadas y cinturones con símbolos vinculados a la institución. Aunque su indumentaria tiene una función ceremonial en determinados servicios, el cuerpo cuenta con equipamiento y preparación para tareas de seguridad contemporáneas.