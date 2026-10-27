Perú

Corte de agua para este miércoles 28 de octubre: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal exhortó a administrar las reservas con prudencia y evitar el desperdicio, especialmente mientras permanezca suspendido el abastecimiento habitual

Sedapal recomendó almacenar una cantidad suficiente de agua antes del corte para cubrir las necesidades básicas durante el periodo de restricción - Créditos: Magnific.
Sedapal recomendó almacenar una cantidad suficiente de agua antes del corte para cubrir las necesidades básicas durante el periodo de restricción - Créditos: Magnific.
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Sedapal programó la interrupción temporal del servicio de agua potable para este miércoles 28 de octubre en determinados sectores de Lima Metropolitana, debido a trabajos técnicos destinados al mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución. La medida afectará a los usuarios cuyos domicilios y establecimientos se encuentren dentro de las zonas incluidas en el cronograma de intervenciones de la empresa.

Las labores forman parte de las acciones orientadas a conservar la infraestructura de abastecimiento y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de distribución. Para ejecutar estos trabajos, el personal técnico deberá suspender temporalmente el suministro en los puntos seleccionados, por lo que se recomienda a los vecinos revisar la programación oficial y confirmar si sus viviendas están comprendidas en la restricción.

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La interrupción podría modificar las actividades cotidianas de las familias, así como el funcionamiento de comercios y otros establecimientos que dependen del acceso continuo al recurso hídrico. Ante esta situación, los usuarios de las zonas afectadas deben adoptar medidas preventivas para disponer de agua durante el periodo de suspensión y evitar inconvenientes mientras se desarrollan las intervenciones.

Los usuarios también deben consultar los horarios establecidos para cada zona, tanto para el inicio de los trabajos como para la recuperación prevista del servicio - Créditos: Magnific.
Los usuarios también deben consultar los horarios establecidos para cada zona, tanto para el inicio de los trabajos como para la recuperación prevista del servicio - Créditos: Magnific.

Entre las principales recomendaciones se encuentra almacenar una cantidad suficiente de agua potable en recipientes limpios y debidamente tapados, priorizando su uso para el consumo, la preparación de alimentos y la higiene personal. También es conveniente evitar el desperdicio del recurso y administrar las reservas disponibles hasta que el servicio vuelva a funcionar con normalidad.

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De acuerdo con la programación de Sedapal, el abastecimiento comenzará a restablecerse una vez que concluyan los trabajos previstos. Sin embargo, la recuperación del suministro podría producirse de manera progresiva, debido a los procedimientos necesarios para normalizar la distribución en cada sector.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

  • A. H. Nueva Esperanza Comité 19-A
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 22A-1
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 42A
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 22A-3
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 22D
  • A. H. Comité 52C Zona 4 – P. J. Nueva Esperanza
  • A. H. Mario V. Llosa
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 42B
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 15A
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 26B 1
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 1A
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 26C
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 51B

R-16:

  • P. J. Nueva Esperanza
  • A. H. Virgen de Lourdes

R-17:

  • A. H. Virgen de Lourdes.
  • A. H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte
  • A. H. Virgen de Lourdes Comité 13
  • A. H. Virgen de Lourdes – Comité 16 Norte-A
  • A. H. Virgen de Lourdes Ampliación – Comité 2 Sur
  • P. J. Central Unificada Perú con Futuro
  • A. H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur

Cuadrante:

  • Av. Ramiro Merino
  • Av. 26 de noviembre
  • Jr. Libertad
  • Av. 7 de junio
  • Zona intangible
  • Av. 12 de octubre
  • Jr. Canta
  • Jr. Paruro
  • Pje. El Corregidor
  • Calle Las Palmeras
  • Calle 3 de octubre

Hora: 5 a. m. - 5 p. m.

corte de agua
Sedapal anuncia corte de agua en diversos distritos para este 28 de octubre - Créditos: Andina.

Pachacámac

  • C.P. Rural Huertos de Manchay Sector Virgen del Carmen
  • Sector K Los Jardines
  • Sector Central
  • Sector G
  • Sector H-1 Bello Horizonte
  • Sector La Meseta
  • Sector Las Palmeras de Huertos de Manchay
  • Sector Nuevo Progreso de Huertos de Manchay
  • Centro Poblado Rural Huertos de Manchay
  • Sector Rinconada Alta

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • A. H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo

Hora: 8 a. m. - 11:50 p. m.

Carabayllo

  • Asociación Villa Rica El Huarango
  • Asociación Autogestionario Casa Taller Cruz del Norte
  • Asociación Vivienda Los Técnicos Independientes
  • Asociación Pecuaria Valle Sagrado
  • A. H. Asociación Las Lomas de Carabayllo
  • A. H. Asociación Casa Huerta Villa Nazareth
  • A. H. Asociación Vivienda Autogestionario San Benito I, II y III etapa
  • A. H. ATREM
  • A.H. Calizal de Carabayllo
  • A. H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo
  • A. H. Los Jardines del Sector La Quebrada
  • A. H. Ampliación Alianza Industrial
  • A. H. Predio La Esperanza
  • A. H. Proyecto Las Lomas Cruz del Norte II
  • A. H. Villa Nazareth

Hora: 12 m - 8 p. m.

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