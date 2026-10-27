Clima en Arequipa hoy, 27 de octubre: ¿dónde lloverá y qué zonas registrarán temperaturas bajo cero?

Una mujer con sombrero tradicional observa la vibrante Plaza de Armas de Arequipa, destacando la imponente Catedral Basílica y el movimiento de taxis y peatones en la calle adyacente, bajo un cielo claro. (Andina)

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Arequipa registrará temperaturas máximas de hasta 31 °C este martes 27 de octubre, mientras que en algunas localidades altoandinas se esperan temperaturas bajo cero, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Aplao tendrá el valor más alto de la región, seguido de Chaparra y La Joya, donde los termómetros alcanzarán los 30 °C.

El pronóstico también contempla lluvias en distintas localidades, entre ellas Arequipa ciudad, Cabanaconde, Caylloma, Chiguata, Chivay, Chuquibamba, Cotahuasi, Huanca y Sibayo. En Imata, la temperatura mínima descenderá hasta los -5 °C, la más baja entre las localidades incluidas en el reporte.

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¿Qué temperaturas se registrarán en Arequipa hoy?

Aplao alcanzará una máxima de 31 °C y una mínima de 17 °C, con cielo con nubes dispersas, tendencia a cielo nublado parcial y viento moderado. Chaparra y La Joya llegarán a los 30 °C, con condiciones de cielo con nubes dispersas durante el día.

Mal clima en Arequipa obliga a aerolíneas a cancelar sus vuelos. (Foto: Difusión)

Caravelí registrará una máxima de 29 °C y una mínima de 12 °C, mientras que Majes llegará a los 28 °C, con una mínima de 12 °C. En la ciudad de Arequipa, la temperatura oscilará entre los 12 °C y los 27 °C; el pronóstico indica cielo nublado parcial, variando a despejado, con lluvia.

En las localidades costeras, Ático tendrá temperaturas de entre 16 °C y 23 °C, Camaná de entre 18 °C y 23 °C y Mollendo de entre 19 °C y 24 °C. En estos puntos se prevé cielo nublado parcial durante el día.

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¿En qué zonas de Arequipa se esperan lluvias?

El pronóstico del Senamhi contempla precipitaciones en varios sectores de la región. En Cabanaconde, la temperatura máxima será de 21 °C y la mínima de 7 °C, con cielo nublado parcial que variará a cielo nublado con lluvia.

Caylloma tendrá temperaturas de entre 3 °C y 17 °C, mientras que Chivay registrará una máxima de 19 °C y una mínima de 3 °C. En ambas localidades se esperan lluvias. También se prevén precipitaciones en Chiguata, Chuquibamba, Cotahuasi, Huanca y Sibayo.

En Cotahuasi, los termómetros llegarán a los 25 °C, con una mínima de 13 °C. En Chuquibamba se esperan valores de entre 12 °C y 25 °C, mientras que en Huanca la temperatura descenderá hasta los 5 °C.

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Imata registrará la temperatura más baja de Arequipa

Imata tendrá una temperatura máxima de 16 °C y una mínima de -5 °C este martes. El pronóstico indica cielo nublado parcial, variando a cielo nublado, con viento moderado.

Orcopampa registrará una mínima de 2 °C y una máxima de 19 °C, mientras que Sibayo tendrá temperaturas de entre 3 °C y 20 °C, con lluvias previstas. En Chivay, la mínima llegará a los 3 °C.

¿Cómo estará el clima en Arequipa durante los próximos días?

Para el miércoles 28 de octubre, Aplao alcanzará los 29 °C y Caravelí llegará a los 30 °C. En la ciudad de Arequipa se esperan temperaturas de entre 13 °C y 27 °C, con posibilidad de lluvia según el pronóstico.

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Imata mantendrá una mínima de -5 °C, mientras que en localidades como Caylloma, Chivay, Chuquibamba, Cotahuasi, Huanca y Sibayo se prevén lluvias.

El jueves 29 de octubre, Aplao llegará a los 30 °C y Caravelí volverá a registrar una máxima de 30 °C. En Imata, la temperatura mínima será de -4 °C. También se pronostican lluvias en localidades como Caylloma, Chivay, Huanca y Sibayo.

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

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En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.