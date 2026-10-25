López Aliaga evalúa postular a la Presidencia en 2031 porque cree que Keiko Fujimori no hará una “reforma absoluta”

Rafael López Aliaga afirmó que evaluaría volver a postular a la Presidencia en 2031, siempre que su estado de salud se lo permita

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este domingo que evaluaría volver a postular a la Presidencia de Perú en 2031, siempre que su estado de salud se lo permita, porque considera que la actual mandataria, Keiko Fujimori, no impulsará la “reforma absoluta” que, a su juicio, necesita el país.

“Yo, por mí, sí. Si Dios me da salud, sí”, respondió en una entrevista con el diario El Comercio al ser consultado sobre una eventual candidatura dentro de cinco años. No obstante, señaló que deberá evaluar su condición física, pues considera que una campaña presidencial supone un desgaste considerable.

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“Tengo 65 años, quiero ver cómo llego a los 70, porque también está la salud”, explicó antes de agregar que el país necesita a una persona ajena a la política tradicional para introducir cambios en el funcionamiento del Estado.

“Yo tengo una función política, pero político peruano no voy a ser nunca, porque el político tradicional tiende a ver al Estado como una forma de vivir, para él y para un montón de gente, y a los pobres los ve con una indiferencia absoluta (...) Yo sí creo que el Perú tiene plata. Yo sí creo que el Perú merece una reforma absoluta. Yo creo que Keiko Fujimori no la va a hacer”, apuntó.

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El líder de Renovación Popular considera que Keiko Fujimori no impulsará la "reforma absoluta" que, a su juicio, necesita Perú

López Aliaga sostuvo que una de sus primeras medidas sería recortar las consultorías y las órdenes de servicio en las instituciones públicas, partidas que considera parte de una burocracia excesiva. “Estoy harto de este Estado”, afirmó.

Preguntado sobre si renunciaría a su cargo antes de las elecciones de 2031 para presentarse como candidato, López Aliaga evitó confirmar que haya tomado una decisión. “No, no lo he pensado”, respondió al insistir en que primero necesitaría la autorización de sus médicos y el asesoramiento de sus abogados.

El dirigente también señaló que alejarse de sus actividades privadas le supone un costo económico, pues, según dijo, lleva más de cinco años sin recibir dividendos ni dietas de directorio y solo pudo retomar sus asuntos empresariales durante un periodo de mes y medio, en el que convocó a su directorio.

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López Aliaga dijo que aún no ha decidido si dejará su cargo antes de las elecciones de 2031 y señaló que necesitaría la autorización de sus médicos y el asesoramiento de sus abogados

López Aliaga postuló a la Presidencia en las elecciones de 2021 y 2026, sin conseguir el cargo. En los comicios de este año quedó en tercer lugar y denunció un supuesto fraude que atribuyó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sin presentar pruebas que acreditaran esa acusación.

Tras su derrota electoral, buscó regresar a la Alcaldía de Lima. Para ello, se presentó en el segundo lugar de la lista de Renovación Popular en las elecciones municipales, con la posibilidad de asumir el cargo si el candidato que encabezaba la nómina renunciaba.

Esa renuncia se produjo y le permitió volver a tentar la alcaldía de manera indirecta, una maniobra que diversos expertos interpretaron como un intento de conseguir una “reelección encubierta”.

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Con el 98,64 % de los votos contabilizados, actualmente aventaja en 52.345 votos a Francis Allison (Avanza País), cuando aún falta que 357 actas, que tienen entre 70.000 y 100.000 votos, sean revisadas por los jurados electorales especiales (JEE) de Lima, al haber sido impugnadas o tener recursos de nulidad.