Delivery se duplicaría este Halloween y Día de la Canción Criolla: Surco, Miraflores y San Miguel concentrarían los pedidos

PedidosYa prevé que los pedidos de cerveza se tripliquen en Halloween y el Día de la Canción Criolla, mientras que los de vino y bebidas alcohólicas listas para consumir se duplicarían frente a un día promedio. Foto: El Confidencial

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Las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla, que coinciden el 31 de octubre, impulsarían la demanda de productos por delivery en Lima. PedidosYa proyecta que las órdenes de bebidas alcohólicas se duplicarían respecto de un día promedio, con las cervezas como la categoría de mayor crecimiento.

La demanda también alcanzaría a los alimentos para compartir y los productos utilizados para preparar bebidas. En paralelo, las festividades representan una oportunidad comercial para distintos rubros. El Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que las ventas aumentarían entre 8% y 12% frente a un periodo normal.

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Bebidas alcohólicas y complementos registrarían mayor demanda

Según las proyecciones de PedidosYa, los pedidos de cervezas se triplicarían durante la jornada, mientras que las órdenes de vinos y bebidas alcohólicas listas para consumir registrarían un incremento de 100%. Las estimaciones toman como referencia un día promedio y reflejan el movimiento previsto para las reuniones organizadas por ambas celebraciones.

La demanda también comprendería productos complementarios. Gonzalo Serván, director de PedidosYa Market en Perú, indicó que los pedidos de snacks salados aumentarían cerca de 55% en el supermercado digital de la compañía. El hielo, otro producto utilizado en estas reuniones, registraría un volumen de pedidos tres veces superior al habitual.

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Cobertura televisiva sobre la venta de disfraces y máscaras para las celebraciones de Halloween en la zona comercial de Mesa Redonda, ubicada en el Cercado de Lima. Comerciantes del jirón Andahuaylas ofrecen trajes infantiles y de adultos de personajes de películas, superhéroes y figuras animadas, cuyos precios de venta al público inician a partir de los diez soles para vestuarios completos y veinte soles para máscaras.

Las bebidas empleadas para preparar combinaciones también tendrían un aumento. De acuerdo con Serván, los pedidos de agua tónica, ginger ale y gaseosas de lima-limón se duplicarían frente a una jornada promedio. Estas categorías forman parte de las compras previstas para acompañar las reuniones entre familiares y amigos.

Surco, Miraflores y San Miguel liderarían los pedidos

En Lima, Santiago de Surco, Miraflores y San Miguel concentraron la mayor cantidad de pedidos de bebidas alcohólicas en PedidosYa durante los últimos doce meses. Por ese antecedente, la empresa proyecta que estos tres distritos también encabezarán la demanda por delivery de esta categoría el 31 de octubre.

El comportamiento varía según el tipo de bebida. Santiago de Surco y Miraflores registraron el mayor número de órdenes de cervezas y vinos durante el último año. En cambio, Surco y San Miguel lideraron los pedidos de bebidas alcohólicas listas para consumir, de acuerdo con la información proporcionada por Serván.

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Golosinas y otros productos también impulsarían las compras

Los pedidos vinculados con Halloween incluirían caramelos, chocolates y galletas, productos que suelen formar parte de las reuniones y las celebraciones con disfraces. Para esta fecha, PedidosYa proyecta que las órdenes de golosinas crecerían aproximadamente 110% respecto de un día promedio.

PedidosYa prevé que las órdenes de golosinas aumenten cerca de 110% en Halloween, impulsadas por la demanda de caramelos, chocolates y galletas. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las presentaciones de dulces que incluyen varias unidades también tendrían una participación relevante: representarían más del 30% de los pedidos de golosinas y galletas, según las estimaciones de la compañía. Esta proyección amplía el panorama de compras asociado a la festividad, más allá de las bebidas y los alimentos salados.

Por su parte, la CCL identifica efectos comerciales diferenciados entre ambas celebraciones. Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa, señaló que Halloween favorece la demanda de disfraces, confecciones, decoración, dulces, entretenimiento y comercio electrónico. El Día de la Canción Criolla, en tanto, dinamiza los restaurantes, las peñas, los espectáculos y los servicios gastronómicos.

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El gremio considera que los negocios de gastronomía, entretenimiento, comercio y confecciones estarían entre los más favorecidos por estas fechas. Ojeda sostuvo que, debido a que ambas celebraciones convocan a públicos distintos, los establecimientos deben aplicar estrategias comerciales diferenciadas para aprovechar sus características particulares.

Las 8:00 p.m. concentran los pedidos de comida en Lima

Durante setiembre y octubre de 2025, Pueblo Libre–Jesús María, Santiago de Surco y Miraflores–Barranco registraron el mayor volumen de órdenes en DiDi Food. Los datos muestran diferencias territoriales en el uso de la aplicación para solicitar alimentos.

La plataforma también identificó que el 77% de los restaurantes registrados en Lima corresponde a pequeños y medianos negocios y cocinas ocultas. Este grupo incluye establecimientos de distintos tipos de comida que ofrecen sus productos mediante el servicio de delivery.

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En cuanto a los horarios, las 8:00 p.m. concentran el mayor volumen histórico de solicitudes en Lima desde la llegada de la aplicación, con más de 1,1 millones acumuladas. Asimismo, los fines de semana representan casi el 35% de las órdenes semanales, con los domingos por encima del 18% y los sábados en el siguiente lugar.