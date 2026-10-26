Perú

Halloween en Perú: las marcas locales dominan la conversación digital antes del 31 de octubre

Buzzmonitor analizó 24.643 publicaciones en Perú para evaluar el impacto de las campañas comerciales de Halloween. ¿Y el Día de la Canción Criolla?

Disfraces de Halloween reflejan cultural pop, inspirando a famosos en elegir personajes de cine y TV para sus atuendos -crédito iStock
Teleticket, Mall Aventura y OXXO Perú encabezaron el volumen de menciones en la conversación sobre la fecha.
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Las campañas que apelan a referentes culturales peruanos concentran la mayor interacción en la conversación digital sobre Halloween, según un análisis de Buzzmonitor sobre 24.643 publicaciones realizadas en los últimos 60 días.

El estudio evaluó las menciones, el sentimiento y el nivel de interacción de las empresas que aparecen asociadas a Halloween en Perú entre el 22 de agosto y el 21 de octubre. La plataforma identificó que las marcas con mayor presencia pertenecen a tres rubros: venta de entradas, centros comerciales y comercios que construyeron campañas vinculadas con la cultura popular.

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Teleticket, Mall Aventura y OXXO Perú encabezaron las menciones de marca. Sin embargo, el volumen de publicaciones no siempre se traduce en participación del público. En el caso de Teleticket, gran parte de las referencias corresponde a anuncios y listados de eventos, mientras que OXXO concentró las reacciones, comentarios y contenidos compartidos.

OXXO concentra casi dos de cada tres interacciones de marca

OXXO, con una campaña junto a La Tigresa del Oriente, reunió el 63,7% de las interacciones generadas por las marcas analizadas.

La cadena de tiendas de conveniencia recurrió a La Tigresa del Oriente para promocionar “La calabaza”, una canción que incorporó la expresión “farmear aura”, popular entre usuarios de la Generación Z. Según Buzzmonitor, esa campaña concentró casi dos de cada tres interacciones vinculadas con las marcas presentes en la conversación sobre Halloween.

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Una publicación de un medio sobre el video superó las 10.000 interacciones. Para Breno Soutto, head of insights de Buzzmonitor, el resultado muestra la respuesta del público ante campañas que usan referencias cercanas a la cultura local y al lenguaje de las redes sociales.

Los sistemas Google TV y Roku TV integran aplicaciones de streaming sin necesidad de recurrir a dispositivos externos.
El supermercado Wong promedió 340 interacciones por contenido con su campaña Hallowong sobre el cultivo de calabazas.

El informe también ubicó a Mall Aventura entre las marcas con mejor recepción. La compañía organizó actividades en sus centros comerciales de Lima, Iquitos, Chiclayo y Arequipa, que incluyeron kermesses, caminos del terror, presentaciones de K-pop y concursos con premios de hasta S/ 30.000.

La campaña obtuvo 95% de menciones positivas y ninguna negativa, el mejor resultado entre las marcas que registraron al menos siete menciones. El promedio general también fue favorable: 63% de las menciones a las principales empresas tuvo tono positivo, frente a 6% de referencias negativas.

Las ticketeras abren la temporada, pero su conversación es neutra

El Reggaetón Lima Festival comenzó a posicionarse desde fines de agosto mediante una preventa con 30% de descuento para clientes del Banco de Crédito del Perú (BCP). La iniciativa dio visibilidad temprana a Teleticket, Joinnus y el banco, aunque las menciones se concentraron en información de venta y mantuvieron un tono mayormente neutro.

Wong registró uno de los mejores desempeños de interacción dentro del rubro minorista. La marca utilizó el nombre “Hallowong” y vinculó su campaña con el cultivo de calabazas en Lima. Con dos publicaciones, alcanzó un promedio de 340 interacciones por contenido.

Flying Fish, de Backus, mantuvo presencia desde mediados de septiembre con un sorteo de un viaje para cuatro personas a una fiesta de Halloween en Transilvania, Rumania. La campaña reunió 76% de menciones positivas, de acuerdo con la medición.

Efemérides - Perú - historias - 18 octubre
Las estafas en la venta de entradas concentraron las menciones negativas de la temporada festiva.

La Canción Criolla y Halloween todavía no tienen una campaña líder

El análisis detectó un espacio que aún no ocupa ninguna empresa de gran alcance: la combinación entre Halloween y el Día de la Canción Criolla, dos celebraciones que coinciden el 31 de octubre. Las menciones sobre esta mezcla pasaron de tres a 38 en dos semanas.

También crecieron las conversaciones sobre salud y prevención, mascotas y espectáculos de K-pop. El contenido relacionado con golosinas, cuidado dental y campañas institucionales logró 89% de sentimiento positivo, mientras que los disfraces para perros y gatos ganaron visibilidad en redes y comercios como Mesa Redonda.

Soutto indicó que las marcas aún pueden aprovechar la fecha mediante propuestas que integren ambas celebraciones, prioricen actividades fuera de Lima y comuniquen canales seguros de compra. Las estafas vinculadas con entradas concentran las menciones más negativas de la temporada.

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