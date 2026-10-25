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Qué ver en Perú por Halloween: películas y series de streaming para una noche de terror

HBO Max, Prime Video, Disney+, Universal+, Paramount+ y DGO reúnen estrenos, clásicos, misterios sobrenaturales y comedias para acompañar la celebración

Las plataformas de streaming disponibles en Perú reúnen estrenos, clásicos y series para acompañar Halloween
Las plataformas de streaming disponibles en Perú reúnen estrenos, clásicos y series para acompañar Halloween
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Las celebraciones de Halloween abren paso a una oferta que reúne relatos sobrenaturales, asesinos enmascarados, posesiones, vampiros, zombis y comedias que parodian al género. Las plataformas de streaming en Perú prepararon catálogos con películas y series de terror, misterio y humor para acompañar la noche del 31 de octubre, con alternativas disponibles a través de HBO Max, Prime Video, Disney+, Universal+, Paramount+ y DGO.

Entre los títulos anunciados figuran Carrie, una nueva adaptación del universo creado por Stephen King; la temporada 13 de American Horror Story; El Conjuro 4: Últimos Ritos; la serie From; una nueva entrega de Scary Movie prevista para 2026, y Prefiero la muerte. Las propuestas incluyen desde historias de adolescentes y pueblos atrapados por fuerzas desconocidas hasta casos paranormales y sátiras de las convenciones más conocidas del cine de horror.

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La programación coincide con el llamado Mes del Horror, que HBO Max presenta durante octubre con una selección que combina producciones recientes, clásicos y títulos de distintas vertientes del género. La plataforma agrupa películas y series sobre presencias sobrenaturales, maldiciones, psicópatas, vampiros y amenazas que irrumpen en espacios cotidianos.

Qué ver en Perú este Halloween, de Carrie a El Conjuro 4
Qué ver en Perú este Halloween, de Carrie a El Conjuro 4

Carrie y American Horror Story: 13 encabezan las novedades

Una de las producciones anunciadas para la temporada es Carrie, nueva versión de la historia de Stephen King sobre una adolescente marginada por sus compañeros de escuela que descubre que posee poderes telequinéticos. El conflicto se desarrolla a partir de la violencia que enfrenta en su entorno y de la venganza que emprende luego de conocer el alcance de sus habilidades.

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La serie estará disponible en Prime Video para los clientes de DGO que cuenten con el Plan Streaming. Esta propuesta también incorpora otros servicios y señales de televisión en vivo, además de contenidos deportivos de DSPORTS, según informó la compañía.

Carrie, From y El Conjuro 4: Últimos Ritos integran la selección de títulos de terror para ver en Perú
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Otra alternativa es American Horror Story: 13, la decimotercera temporada de la serie antológica creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk. La nueva entrega recuperará historias y personajes de ciclos anteriores y contará con Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett y Emma Roberts dentro de su elenco.

La producción se podrá ver en Disney+ para quienes tengan acceso al Plan Streaming de DGO. Cada temporada de la franquicia ha desarrollado un relato independiente, aunque algunas tramas y personajes han mantenido conexiones entre sí a lo largo de sus emisiones.

Las historias de posesiones, vampiros, zombis y asesinos regresan al streaming durante las celebraciones de Halloween
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El Conjuro 4 llevará el caso Smurl a la pantalla

Los seguidores de las historias inspiradas en investigaciones paranormales tendrán entre las opciones El Conjuro 4: Últimos Ritos, anunciada como el capítulo final de la saga centrada en Ed y Lorraine Warren. La película se basa en el caso de la familia Smurl y presenta a los investigadores frente a una presencia demoníaca que amenaza a los integrantes de un hogar.

El filme estará disponible para clientes de DGO que tengan acceso a HBO Max. La franquicia de El Conjuro construyó un universo compartido con producciones derivadas, entre ellas las películas de Annabelle y La monja, enfocadas en entidades y objetos que aparecen en las investigaciones de los Warren.

HBO Max también ofrece una colección especial bajo el nombre El terror está en casa. Allí conviven títulos vinculados con referentes históricos del género, como El resplandor, de Stanley Kubrick; Psicosis, de Alfred Hitchcock, y Carrie, basada en la novela de King. La selección incluye además la serie original de HBO IT: Bienvenidos a Derry.

From propone un pueblo del que nadie consigue escapar

Para quienes prefieren los relatos de misterio sostenido, From plantea la historia de los habitantes de un pueblo del que nadie logra salir. Sus residentes buscan una forma de escapar mientras enfrentan amenazas que aparecen cuando cae la noche. La serie combina el enigma sobre el origen del lugar con elementos de terror sobrenatural.

La producción estará disponible mediante Universal+ para los usuarios de DGO con acceso a ese servicio. Su premisa se centra en la incertidumbre de los personajes, que deben convivir bajo reglas desconocidas mientras intentan comprender por qué quedaron atrapados.

HBO Max, Prime Video, Disney+, Universal+, Paramount+ y DGO ofrecen contenidos de misterio, horror y comedia
HBO Max, Prime Video, Disney+, Universal+, Paramount+ y DGO ofrecen contenidos de misterio, horror y comedia

El catálogo de HBO Max suma otras propuestas asociadas con el terror contemporáneo y con figuras que ganaron presencia en la cultura popular. Entre ellas aparecen Terrifier 3, con el Payaso Art; Pearl; Inmaculada, protagonizada por Sydney Sweeney; Beetlejuice Beetlejuice, con Jenna Ortega; Juega o muere, con Asa Butterfield y Natalia Dyer, y Compañera perfecta.

Scary Movie y Prefiero la muerte ofrecen terror con humor

Halloween también tendrá opciones para quienes busquen una aproximación menos solemne al miedo. Scary Movie (2026) retomará el formato de parodia que caracterizó a la franquicia, con personajes que se enfrentan a lugares comunes, escenas y fórmulas del cine de terror. La película estará disponible en Paramount+ para clientes de DGO con acceso a la plataforma.

En Prime Video se podrá ver Prefiero la muerte, una historia de invasión zombi protagonizada por un grupo de adolescentes. La trama comienza cuando Archie, considerado el perdedor de su escuela, recibe la mordida de uno de los atacantes. A partir de ese hecho, él y sus compañeros deberán encontrar una forma de detener la amenaza que se extiende por la ciudad.

La selección de HBO Max también contempla relatos de asesinos y persecuciones, como Halloween, Sé lo que hicieron el verano pasado, Feliz día de tu muerte, Ed Kemper: la mente de un monstruo y 12 horas para sobrevivir: el inicio. En la categoría de vampiros figuran Inframundo, Drácula: la historia jamás contada, Diarios de vampiros y Pecadores.

Para las historias que convierten el hogar en el centro de la amenaza, la plataforma incluye Los extraños, Criatura voraz, Llanto maldito, Venganza de la casa del lago y Turno maldito. La oferta permite elegir entre terror sobrenatural, misterio, gore, sátira y relatos de supervivencia durante las celebraciones de Halloween en Perú.

American Horror Story: 13 y Scary Movie (2026) figuran entre las alternativas para quienes buscan terror y humor
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