Imágenes inéditas del papa León XIV en Perú: realizan exposición fotográfica en Chiclayo

Chiclayo inaugura una exposición sobre los años de Robert Prevost en el país| Foto: AFP/Difusión

Guardar

Los preparativos para la visita del papa León XIV entran en su etapa final en las regiones que integrarán su recorrido por el Perú. A las actividades previstas antes, durante y después de su llegada se suma una exposición en Chiclayo que reúne fotografías inéditas, documentos y objetos vinculados con su trayectoria religiosa.

La exposición propone un recorrido que comienza con su infancia, su entorno familiar y su formación sacerdotal. Luego aborda su llegada al Perú, las misiones que realizó en Chulucanas y Trujillo, así como su ordenación episcopal en la Catedral de Chiclayo.

PUBLICIDAD

Exhibición en Chiclayo reúne objetos y archivos del recorrido peruano del papa León XIV| Foto: Pinceladas Chiclayo (Facebook)

Documentos y fotografías reconstruyen su relación con el Perú

Entre los materiales exhibidos figuran el Documento Nacional de Identidad peruano de Prevost, su documento de extranjería y la resolución que formalizó su designación como administrador apostólico de la diócesis chiclayana. La muestra también incorpora registros de su nombramiento como cardenal y de sus posteriores actividades en el Vaticano.

El padre César Kevin Noriega Delgado, encargado del área de Comunicaciones de la Diócesis de Chiclayo, afirmó que las fotografías muestran a un religioso presente en actividades comunitarias y proyectos sociales de la región.

Chiclayo abre una exposición dedicada a la labor social y religiosa de Robert Prevost| Foto: Pinceladas Chiclayo (Facebook)

Según explicó en declaraciones a Agencia Andina, el material incluye escenas de su cercanía con fieles de Chiclayo y de otras localidades de Piura, además de registros de su participación durante emergencias vinculadas al fenómeno El Niño, las lluvias y la pandemia de Covid-19.

PUBLICIDAD

El papa, en ese entonces, fue unos de los principales en promover plantas de oxígeno para que las personas puedan contar con un balón de oxígeno en medio de la pandemia.

Las imágenes también documentan su presencia en zonas afectadas por fenómenos climáticos que golpearon a comunidades bajo la jurisdicción eclesiástica. Uno de los espacios de la exhibición está dedicado a los tres solideos del papa León XIV, correspondientes a sus periodos como obispo, cardenal y pontífice.

Cobertura informativa sobre los preparativos para la llegada del papa León XIV al Perú. La planificación contempla medidas de seguridad y traslados aéreos, así como un encuentro programado en la Plaza Mayor de Lima con personas afectadas por la criminalidad. El itinerario incluye también actividades en la capilla del Palacio Arzobispal y visitas a otras regiones del país.

Faltan pocas semanas para la visita del papa León XIV

El Perú se encuentra en la cuenta regresiva para recibir al papa León XIV, quien tiene previsto arribar al país el próximo 11 de noviembre, como parte de una visita que se extenderá hasta el día 16. La expectativa crece en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades incluidas en la agenda anunciada para el sumo pontífice.

PUBLICIDAD

La visita se desarrollará después de la operación pulmonar a la que fue sometido el pontífice el 13 de octubre. Tras recibir el alta médica, el Vaticano informó que su recuperación evoluciona de forma favorable y que no requerirá tratamiento adicional. Las autoridades eclesiásticas y gubernamentales mantienen las coordinaciones logísticas, de seguridad y de atención a los fieles para los actos previstos durante su estadía.

Documentos, imágenes y objetos reconstruyen la vida peruana del papa León XIV| Foto: Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo

Además, el Gobierno declaró días no laborables compensables con motivo de la visita del papa León XIV al Perú, programada entre el 11 y el 16 de noviembre. Según el Decreto Supremo N.° 020-2026-TR, en Lima y el Callao la medida regirá el 11 y 12 de noviembre, desde las 13:00 hasta las 24:00, y durante toda la jornada del 16 de noviembre. En Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura se aplicará los días 13 y 14, mientras que para el sector privado también comprenderá Cusco y Ucayali el 15 de noviembre.

PUBLICIDAD

La disposición no equivale a un feriado, por lo que las horas no trabajadas deberán recuperarse. En las instituciones públicas, la compensación se realizará dentro de los 10 días posteriores a cada fecha, salvo que la entidad establezca otro plazo por necesidades del servicio.

En el sector privado, la aplicación dependerá de un acuerdo entre empleador y trabajadores; si no existe consenso, la empresa podrá definir si adopta la medida y bajo qué modalidad se recuperará el tiempo.