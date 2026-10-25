Perú

Ministro de Defensa afirma que facultades legislativas permitirán que líderes de organizaciones criminales sean “objetivos militares”

El ministro Rafael Belaúnde afirmó que los líderes de La Jauría, Los Pulpos, los Choneros y el Tren de Aragua, serán el foco de operaciones de las Fuerzas Especiales Conjuntas

Rafael Belaúnde
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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirmó que los líderes de organizaciones criminales como el Tren de Aragua serán considerados “objetivos militares” tras las facultades legislativas aprobadas por el Congreso, una medida que busca habilitar la intervención de las Fuerzas Especiales Conjuntas contra las cúpulas delictivas.

Belaúnde señaló que las Fuerzas Armadas ya ejercen el control interno en el Vraem y Putumayo, aunque no en las zonas urbanas. “No tenemos el control del orden interno aún en las zonas urbanas. Nosotros tenemos el control interno en el Vraem y en el Putumayo”, indicó.

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Según el titular del Mindef, las nuevas atribuciones permitirán catalogar como grupos hostiles a las bandas y a quienes las encabezan. “Con las facultades que hemos pedido que se nos entreguen vamos a poder catalogar como grupos hostiles a las organizaciones criminales y sus dirigentes, sus líderes”, afirmó.

Sobre el alcance de las operaciones, Belaúnde mencionó a los cabecillas de la Jauría, los Pulpos, los Choneros y el Tren de Aragua. “Todos van a ser objetivos militares y van a ser pasibles a que las Fuerzas Especiales Conjuntas puedan actuar sobre ellos”, dijo el ministro.

Rafael Belaúnde

También precisó que, durante un estado de emergencia, los institutos armados intervienen inicialmente en apoyo de la Policía Nacional del Perú y pueden asumir directamente el control interno. En la Amazonía, identificó al narcotráfico y a la proliferación de la minería ilegal como las principales amenazas.

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“Igual va a llover, se van a inundar”

Desde Piura, el ministro Belaúnde indicó este miércoles que las calles de la región volverán a inundarse con las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño y sostuvo que el Estado debe concentrarse en mejorar su capacidad de respuesta, ante la imposibilidad de construir “en dos meses” un sistema de drenaje para una ciudad que carece de esta infraestructura desde su origen.

“Igual va a venir un fenómeno climatológico, va a llover. Lo importante acá es la velocidad de la capacidad de respuesta, pero no podemos evitar que llueva”, declaró en diálogo con la prensa tras una visita oficial ante las intensas precipitaciones que inundaron viviendas y afectaron a familias.

El titular del portafolio reconoció que la ciudad se ha desarrollado sin un sistema de drenaje pluvial y señaló que no tendría sentido comenzar obras de esa magnitud cuando el fenómeno climático está próximo. “Eso es una realidad que no podemos cambiar en dos meses”, manifestó.

El titular de Defensa reconoció que la ciudad carece de infraestructura para evacuar el agua de lluvia y señaló que las precipitaciones permitieron detectar fallas de coordinación

Durante su intervención, Belaúnde defendió el despliegue de las Fuerzas Armadas y consideró que su intervención permitió comenzar a controlar rápidamente la emergencia. También señaló que las lluvias del día anterior habían servido para identificar aspectos que funcionan y otros que requieren mejoras.

“No tendría sentido empezar a hacer un tipo de obra con el fenómeno del Niño encima. Va a venir y va a llover un montón. Entonces, nosotros tenemos que actuar sobre lo que sí podemos controlar y esa es la capacidad de respuesta del Estado”, insistió.

“Creo que se tiene que mejorar mucho la coordinación con las municipalidades distritales, con la provincia, con la región, el Poder Ejecutivo. Pero lo que ha sido satisfactorio es que rápidamente, una vez que las fuerzas armadas se han desplegado, la situación se ha podido empezar a controlar rápidamente”, añadió.

Entonces, una periodista le hizo hincapié en que, pese a esa respuesta, las lluvias causaron estragos en algunos sectores. “Igual va a llover, iual se van a inundar. Igual algunas zonas se van a inundar (...) Igual va a venir un fenómeno climatológico, va a llover. Lo importante acá es la velocidad de la capacidad de respuesta, pero no podemos evitar que llueva”, apuntó durante la visita oficial, a la que acudió junto con su homólogo de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

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