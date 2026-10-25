Perú

Congreso aplica fe de erratas en la ley de facultades legislativas por “fallo” en la mención del Senado

Norma promulgada en El Peruano cuenta con la firma de Miguel Torres como presidente del Senado, pero no de Óscar Reto, titular de la Cámara de Diputados

El presidente del Congreso, Miguel Torres, con la cuestionada autógrafa de la ley de facultades.
El presidente del Congreso, Miguel Torres, con la cuestionada autógrafa de la ley de facultades.
Guardar

El Congreso de la República publicó una “fe de erratas” sobre la promulgación de la Ley 32743 que otorga facultades legislativas al gobierno de Keiko Fujimori, para corregir el encabezado que atribuía la promulgación únicamente al Senado en lugar de al Parlamento.

Según la rectificación publicada en el diario El Peruano, se restituye al Congreso como entidad que genera la norma con un nuevo encabezado en el que se lee “El Congreso de la República; Ha dado la Ley siguiente: Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño”.

PUBLICIDAD

Miguel Torres, presidente del Congreso, dispuso que se realice la corrección luego de recibir críticas respecto a la redacción de la autógrafa y que se consignara que “El Senado de la República ha dado la Ley siguiente (...)”. El titular del Legislativo reconoció que se trató de un error material.

“La Ley 32743 fue aprobada por ambas cámaras y remitida conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado. Se ha identificado un error material en el encabezado, donde se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”, señaló Torres en un comunicado difundido en la plataforma X.

Miguel Torres, presidente del Senado.
Miguel Torres, presidente del Senado.

El presidente del Congreso, del Senado y también vicepresidente del Perú, añadió que corregir la denominación era “un deber y una muestra de respeto a quienes representamos, a la transparencia y la institucionalidad”. También sostuvo que la prioridad del Parlamento era atender las urgencias del país.

PUBLICIDAD

Pero la postura original de Miguel Torres iba en un sentido completamente opuesto. Hasta el viernes, antes de emitir la “fe de erratas” Torres había defendido que la autógrafa fuese atribuida solo a la Cámara de Senadores, pues señalaba que el Senado aprobaba o modificaba las propuestas remitidas por la Cámara de Diputados y enviaba el texto al Poder Ejecutivo.

La norma llevaba las firmas de Torres y de su primer vicepresidente, Alejandro Muñante, pero no incluía la correspondiente al presidente de la Cámara de Diputados ni la de su primera vicepresidenta. Tampoco mencionaba al Congreso de la República como entidad que dicta la ley.

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado
Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado

Cámara de Diputados reclama presencia en la ley

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, pidió formalmente a Torres que adoptara medidas correctivas. En un oficio dirigido sostuvo que la omisión vulneraba el procedimiento del Parlamento bicameral y no reflejaba la voluntad institucional del Congreso.

El Congreso no solamente lo conforma el Senado, sino también la Cámara de Diputados”, afirmó Reto. Su argumento se basó en el artículo 102 de la Constitución Política del Perú, que atribuye al Congreso la potestad de dar leyes y resoluciones legislativas.

El presidente de Diputados también citó el artículo 90, que establece que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República y que este está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. Añadió que, según la tradición parlamentaria bicameral peruana, las autógrafas deben llevar las firmas de los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras, sin importar dónde haya concluido el trámite legislativo.

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado.
Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado.

La controversia también fue cuestionada por especialistas. El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, en conversación con Canal N, calificó la atribución exclusiva al Senado como “un error primarioso” y sostuvo que el texto debió indicar que el Congreso de la República aprobó la norma luego de su tratamiento en Diputados y en el Senado.

Quiroga afirmó al medio televisivo que “el Senado no da leyes, las leyes las da el Congreso de la República según la Constitución”. El abogado Natale Amprimo cuestionó también que se atribuyera la ley solo a una cámara, pese a que el Senado se limita a aprobar o modificar la propuesta que recibe de Diputados.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaCámara de SenadoresCámara de DiputadosMiguel TorresÓscar RetoFuerza PopularPartido del Buen Gobiernoperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ayudante de Fabián Bustos elogió a Edison Flores tras golazo en Universitario vs Juan Pablo II: “Desde que llegamos estaba en gran forma”

Edgardo Adinolfi se pronunció por la victoria del cuadro ‘crema’ y halagó al ‘Orejas’ en su segunda titularidad. También habló de Aldo Corzo, Bryan Reyna y Piero Quispe

Ayudante de Fabián Bustos elogió a Edison Flores tras golazo en Universitario vs Juan Pablo II: “Desde que llegamos estaba en gran forma”

Sunat interviene a pasajeras con joyas y gemas preciosas valorizadas en S/300 mil en el aeropuerto Jorge Chávez

El personal de seguridad detectó el cargamento oculto entre prendas durante un control rutinario, luego de advertir una conducta nerviosa y esquiva de las viajeras antes de su ingreso a la zona de revisión

Sunat interviene a pasajeras con joyas y gemas preciosas valorizadas en S/300 mil en el aeropuerto Jorge Chávez

Estos son los alimentos que ya subieron y los que podrían encarecerse en los próximos meses por el Fenómeno El Niño

El calentamiento del mar, los daños en cultivos y las vías bloqueadas ya afectan la oferta de algunos insumos y abren un escenario de presión para los hogares. Bonito, perico, limón y choclo ya muestran aumentos

Estos son los alimentos que ya subieron y los que podrían encarecerse en los próximos meses por el Fenómeno El Niño

Rescatan a estudiante de San Marcos luego de caer a una quebrada en Huarochirí

El operativo contó con apoyo de autoridades locales, agentes policiales y acompañantes que permanecieron cerca de la universitaria herida

Rescatan a estudiante de San Marcos luego de caer a una quebrada en Huarochirí

Qué ver en Perú por Halloween: películas y series de streaming para una noche de terror

HBO Max, Prime Video, Disney+, Universal+, Paramount+ y DGO reúnen estrenos, clásicos, misterios sobrenaturales y comedias para acompañar la celebración

Qué ver en Perú por Halloween: películas y series de streaming para una noche de terror
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Beto Ortiz denuncia ataque a reportero que investigó contratación de hermana de senador de OBRAS en EsSalud: “Grave”

Miguel Torres retrocede y admite error en promulgación de ley de facultades: “Se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”

JEE rechaza pedido para anular la elección en Lima por cuestionada candidatura de Rafael López Aliaga

Canciller Carlos Espá y ministro Ernesto Álvarez acompañarán a Keiko Fujimori a su visita oficial a El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Andrea San Martín aseguró que no logró comunicarse con su hija tras salir en libertad

Andrea San Martín aseguró que no logró comunicarse con su hija tras salir en libertad

Magaly Medina confiesa detalles de su separación del padre de su hijo: “Me lancé a Lima sola”

PJ anula absolución de ‘John Kelvin’ y ordena nuevo juicio por presunta violación: Fiscalía pide 20 años de prisión

Rio Roma en Lima: horarios, accesos, setlist y todo sobre su concierto en el Costa 21

Mario Irivarren revela la razón por la que sigue viviendo con su madre: “Mi mamá tiene que vivir acompañada”

DEPORTES

Dónde ver Barcelona vs Real Madrid HOY en Perú: Canal TV oficial del partido por clásico de LaLiga 2026-27

Dónde ver Barcelona vs Real Madrid HOY en Perú: Canal TV oficial del partido por clásico de LaLiga 2026-27

A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid HOY en Perú: clásico español en el Camp Nou por LaLiga 2026-27

Partidos de hoy, domingo 25 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo