Congreso aplica fe de erratas en la ley de facultades legislativas por “fallo” en la mención del Senado

El presidente del Congreso, Miguel Torres, con la cuestionada autógrafa de la ley de facultades.

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El Congreso de la República publicó una “fe de erratas” sobre la promulgación de la Ley 32743 que otorga facultades legislativas al gobierno de Keiko Fujimori, para corregir el encabezado que atribuía la promulgación únicamente al Senado en lugar de al Parlamento.

Según la rectificación publicada en el diario El Peruano, se restituye al Congreso como entidad que genera la norma con un nuevo encabezado en el que se lee “El Congreso de la República; Ha dado la Ley siguiente: Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño”.

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Miguel Torres, presidente del Congreso, dispuso que se realice la corrección luego de recibir críticas respecto a la redacción de la autógrafa y que se consignara que “El Senado de la República ha dado la Ley siguiente (...)”. El titular del Legislativo reconoció que se trató de un error material.

“La Ley 32743 fue aprobada por ambas cámaras y remitida conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado. Se ha identificado un error material en el encabezado, donde se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”, señaló Torres en un comunicado difundido en la plataforma X.

Miguel Torres, presidente del Senado.

El presidente del Congreso, del Senado y también vicepresidente del Perú, añadió que corregir la denominación era “un deber y una muestra de respeto a quienes representamos, a la transparencia y la institucionalidad”. También sostuvo que la prioridad del Parlamento era atender las urgencias del país.

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Pero la postura original de Miguel Torres iba en un sentido completamente opuesto. Hasta el viernes, antes de emitir la “fe de erratas” Torres había defendido que la autógrafa fuese atribuida solo a la Cámara de Senadores, pues señalaba que el Senado aprobaba o modificaba las propuestas remitidas por la Cámara de Diputados y enviaba el texto al Poder Ejecutivo.

La norma llevaba las firmas de Torres y de su primer vicepresidente, Alejandro Muñante, pero no incluía la correspondiente al presidente de la Cámara de Diputados ni la de su primera vicepresidenta. Tampoco mencionaba al Congreso de la República como entidad que dicta la ley.

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Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado

Cámara de Diputados reclama presencia en la ley

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, pidió formalmente a Torres que adoptara medidas correctivas. En un oficio dirigido sostuvo que la omisión vulneraba el procedimiento del Parlamento bicameral y no reflejaba la voluntad institucional del Congreso.

“El Congreso no solamente lo conforma el Senado, sino también la Cámara de Diputados”, afirmó Reto. Su argumento se basó en el artículo 102 de la Constitución Política del Perú, que atribuye al Congreso la potestad de dar leyes y resoluciones legislativas.

El presidente de Diputados también citó el artículo 90, que establece que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República y que este está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. Añadió que, según la tradición parlamentaria bicameral peruana, las autógrafas deben llevar las firmas de los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras, sin importar dónde haya concluido el trámite legislativo.

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Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado.

La controversia también fue cuestionada por especialistas. El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, en conversación con Canal N, calificó la atribución exclusiva al Senado como “un error primarioso” y sostuvo que el texto debió indicar que el Congreso de la República aprobó la norma luego de su tratamiento en Diputados y en el Senado.

Quiroga afirmó al medio televisivo que “el Senado no da leyes, las leyes las da el Congreso de la República según la Constitución”. El abogado Natale Amprimo cuestionó también que se atribuyera la ley solo a una cámara, pese a que el Senado se limita a aprobar o modificar la propuesta que recibe de Diputados.

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