Perú

Un centenar de lobos marinos agonizan en Morro Sama, Tacna: piden intervención urgente de las autoridades

Lugareños atribuyen lo ocurrido a la falta de alimento, que estaría relacionada con los efectos de El Niño costero, aunque las causas aún no han sido confirmadas

Un video desolador muestra una playa cubierta de lobos marinos, varados en la orilla. Las olas rompen contra las rocas mientras los animales yacen sin vida, algunos intentando un último esfuerzo por subir.
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Una preocupante escena fue registrada el último viernes 23 de octubre en el litoral de Tacna, donde se observó a más de un centenar de lobos marinos, algunos aparentemente muertos y otros en condiciones de debilidad. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales por Marysela H. Escobar y generaron alarma por el estado de los animales en la zona de Morro Sama, conocido también como Puerto Grau.

En las imágenes se aprecia a numerosos ejemplares sobre la ladera de un cerro próximo al mar. Mientras algunos permanecen inmóviles, otros muestran aparentes signos de debilidad. “Están que gritan”, se escucha decir a la usuaria que difundió el material.

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Hasta el momento, no se cuenta con información oficial que permita establecer cuántos animales han muerto, cuál es su condición sanitaria o qué habría provocado esta situación.

Los videos se vienen difundiendo rápidamente en las redes sociales, donde usuarios piden la intervención del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para evaluar la condición de los ejemplares, atender a los que aún permanecen con vida y determinar las posibles causas de la presencia de tantos animales muertos en la zona.

El Niño costero mantiene en alerta al litoral peruano

El reporte se conoce mientras el Perú atraviesa el desarrollo de un episodio de El Niño costero, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del mar. Según el comunicado oficial N.º 18-2026 de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), publicado el 16 de octubre, existe una mayor probabilidad de que el evento alcance una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027 y disminuya posteriormente a fuerte hasta inicios del otoño de ese año.

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Fotografía de un grupo de lobos marinos en la isla Palomino, el 19 de marzo del 2024, cerca a las costas de Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Fotografía de un grupo de lobos marinos en la isla Palomino, el 19 de marzo del 2024, cerca a las costas de Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Estas condiciones pueden alterar la distribución de las especies marinas y la disponibilidad de alimento en el litoral peruano. El calentamiento del océano modifica las condiciones ambientales en las que se distribuyen peces como la anchoveta, lo que puede dificultar su captura por parte de la pesca artesanal y afectar a los depredadores que dependen de estos recursos para alimentarse.

Asimismo, las variaciones oceanográficas pueden influir en la distribución de otras especies y en los ecosistemas costeros. Sin embargo, aún no se ha determinado si estas alteraciones guardan relación con los lobos marinos encontrados en Morro Sama.

¿Cómo afecta el desarrollo de El Niño a los lobos marinos y otras especies?

El calentamiento anómalo del mar puede alterar el equilibrio del ecosistema marino y reducir la disponibilidad de alimento para especies que dependen de peces como la anchoveta. En julio de 2026, el Serfor advirtió que las condiciones asociadas a El Niño costero habían desplazado este recurso hacia el sur y aguas más profundas, lo que afectaba la alimentación de lobos marinos, pingüinos de Humboldt y aves guaneras.

Cuando sus presas se vuelven menos accesibles, estos animales pueden verse obligados a recorrer mayores distancias para alimentarse. La búsqueda prolongada de alimento incrementa el desgaste físico y, si la escasez persiste, puede provocar desnutrición, debilitamiento y muerte. El problema también puede afectar la supervivencia de las crías, cuando los adultos tienen dificultades para conseguir el alimento que necesitan para mantenerlas.

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) documentó un antecedente relevante durante El Niño costero de 2023: las condiciones cálidas modificaron la distribución de peces, moluscos y crustáceos, que se desplazaron hacia otras zonas o a mayores profundidades. Como consecuencia, disminuyó su disponibilidad para aves y lobos marinos, cuyos periodos prolongados sin alimento aumentaron el desgaste físico y pudieron contribuir a la muerte de ejemplares.

Los efectos también alcanzan a otras partes del ecosistema. Un informe científico publicado por Imarpe en enero de 2026, sobre el episodio de 2023-2024, registró una reducción del 50 % en los desembarques de anchoveta durante 2023 respecto de 2022, además de cambios en su biomasa y distribución. El estudio relacionó estas alteraciones con una menor disponibilidad de alimento para sus depredadores naturales.

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