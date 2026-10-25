Dónde ver Barcelona vs Real Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por clásico de LaLiga 2026-27

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en el Camp Nou en el marco de la fecha 10 de La Liga 2026/27.

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Barcelona y Real Madrid protagonizarán una nueva edición del clásico español hoy, domingo 25 de octubre, en el Spotify Camp Nou, por la fecha 10 de LaLiga. El encuentro enfrenta a un equipo ‘azulgrana’ que busca sostener su condición de invicto en el torneo doméstico y a un cuadro madridista que intentará responder sin Vinicius Jr., con Kylian Mbappé como su principal referencia ofensiva.

Dónde ver Barcelona vs Real Madrid, clásico por LaLiga 2026-27

En Perú y gran parte de Sudamérica, el encuentro podrá verse por DSports en televisión. La alternativa por internet será DGO, plataforma que permite acceder a la señal desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV, de acuerdo con el plan contratado.

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En España, la emisión estará disponible a través de DAZN y Movistar. Los suscriptores podrán seguir el compromiso por DAZN LaLiga, Movistar LaLiga o Movistar Plus+, según la oferta contratada con cada operador.

En México, los aficionados tendrán las opciones de Sky Sports e Izzi. Además, la programación local incluye la señal de Canal 5 para la transmisión del encuentro, según la guía de derechos difundida por el Barcelona.

Barcelona llega como líder y con un pleno de victorias en La Liga al clásico frente a Real Madrid

En Estados Unidos, el duelo irá por ABC en señal abierta, ESPN Deportes en español y ESPN+ en streaming. También podrá seguirse mediante fuboTV y la ESPN App, con acceso sujeto a las condiciones de suscripción de cada plataforma. La cobertura previa por ABC comenzará una hora antes del inicio del partido.

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Barcelona vs Real Madrid: programación

El clásico entre Barcelona y Real Madrid se disputará el domingo 25 de octubre por la fecha 10 de LaLiga 2026/2027. El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Perú y tendrá lugar en el Spotify Camp Nou.

España retrasará los relojes una hora esa madrugada por el inicio del horario de invierno. Por ello, el partido arrancará a las 21:00 horas en Barcelona.

Estos son los horarios para seguir el clásico en Sudamérica, España y Miami:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Chile: 17:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 17:00 horas

Miami, Estados Unidos: 16:00 horas

España: 21:00 horas

Real Madrid llega al clásico español con la motivación de haber vencido a RB Leipzig entre semana por Champions. Crédito: Instagram Real Madrid.

Barcelona vs Real Madrid: posibles alineaciones

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Gordon, Raphinha.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.

¿Cómo llegan los equipos?

Barcelona afrontará el clásico como líder de LaLiga, con nueve victorias en nueve jornadas y 27 puntos. El equipo de Flick tiene una ventaja de seis unidades sobre Real Madrid, tercero en la clasificación, por lo que un triunfo en casa ampliaría la diferencia a nueve puntos. En el torneo local, el cuadro catalán marcó 39 goles y recibió nueve.

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La campaña perfecta en España contrasta con la derrota por 4-2 frente al París Saint-Germain en la Champions League. Ese resultado puso fin al invicto de Barcelona en la temporada y dejó expuestas dificultades defensivas, sobre todo ante equipos que aprovechan espacios a la espalda de una línea adelantada. El clásico será una prueba para evaluar la respuesta del equipo tras ese tropiezo europeo.

Barcelona viene de caer por 4-2 ante el PSG en París. Crédito: REUTERS/Stephane Mahe.

Real Madrid llega tras una racha de cuatro victorias consecutivas, con dos resultados recientes por 4-1 ante Sevilla y RB Leipzig. La mejora ofensiva de Mbappé, el crecimiento de Arda Güler y el aporte de Bellingham alimentan las expectativas de los dirigidos por Mourinho, aunque todavía buscan regularidad lejos de casa. El equipo blanco perdió dos de sus últimos tres partidos como visitante en LaLiga.

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Los madridistas registran siete triunfos y dos derrotas en el campeonato, con seis puntos de distancia respecto a Barcelona. Por ello, el clásico representa una oportunidad para recortar la brecha y sostenerse en la pelea por el título. Una derrota, en cambio, dejaría al equipo de Mourinho a nueve unidades del líder antes de terminar octubre.

Barcelona superó a Real Madrid en cuatro de los últimos cinco clásicos

Barcelona llega con una ventaja de cuatro triunfos en los últimos cinco clásicos ante Real Madrid. El registro contempla el 2-0 en LaLiga del 10 de mayo de 2026, el 3-2 en la final de la Supercopa de España del 11 de enero de 2026, el 4-3 liguero del 11 de mayo de 2025 y el 3-2 en la final de la Copa del Rey del 26 de abril de 2025.

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La única victoria madridista en esa secuencia ocurrió el 26 de octubre de 2025, cuando se impuso por 2-1 en el Santiago Bernabéu. En total, Barcelona anotó 14 goles y Real Madrid convirtió nueve durante esos cinco enfrentamientos.