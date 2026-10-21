Lluvias en Perú: advierten alta probabilidad de inundaciones en Lima y el norte entre enero y febrero

Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

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Las precipitaciones registradas en Piura y otras zonas de la costa norte abrieron una alerta sobre las lluvias, inundaciones y la activación de quebradas, en un escenario que, según especialistas consultados por Canal N, podría agravarse entre noviembre y febrero.

La jefa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Grinia Ávalos, indicó que incluso acumulados moderados de lluvia pueden generar riesgos en Piura. “Piura ciudad ya cinco milímetros es una lluvia que genera riesgos”, señaló.

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Ávalos precisó que, hasta las diez de la mañana, se habían registrado alrededor de diez milímetros de lluvia en la ciudad. Más tarde, la cifra se ubicó entre 12 y 15 milímetros, de acuerdo con sus declaraciones difundidas por Canal N.

La funcionaria remarcó que el volumen de precipitaciones no debe evaluarse de forma aislada, debido a las condiciones de vulnerabilidad que existen en algunas zonas urbanas y rurales de la región norte del país.

Los taxis tuk-tuk permanecen estacionados en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

30 y 38 milímetros

Las lluvias también alcanzaron sectores de la costa interior. Ávalos mencionó el caso de Chulucanas, donde se activó una quebrada tras el registro de entre 30 y 38 milímetros de precipitaciones.

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“Pero también ha llovido en la parte de la costa interior, la parte de Chulucanas. Se ha activado una quebrada”, afirmó la jefa del Senamhi.

La especialista sostuvo que los eventos registrados representan el inicio de una etapa que puede presentar una mayor intensidad durante los próximos meses. “Esto es apenas el inicio de las lluvias”, advirtió.

Según Ávalos, se espera un incremento de las condiciones de lluvia en la costa norte entre diciembre y el periodo que comprende enero y febrero. “Esperamos que entre diciembre, sobre todo camino hacia el pico de las lluvias, enero, febrero, esta condición se incremente de manera significativa en términos de lluvia en la costa norte”, explicó.

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Tres hombres empujan un automóvil varado en una calle inundada tras las precipitaciones registradas en la ciudad de Piura, en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

El geólogo experto en fenómenos naturales Patricio Valderrama señaló, durante un programa en Canal N, que las lluvias se intensificarán entre noviembre y diciembre.

Los daños

Durante el diálogo, se señaló que los daños en distintas zonas pueden presentarse aunque la cantidad de agua acumulada no sea considerada elevada.

“No es una gran lluvia, o sea, la cantidad de agua no ha sido gigantesca la que ha caído, pero sin embargo, podemos ver daños importantes en muchas zonas”, se indicó en la entrevista difundida por Canal N.

Ávalos situó la etapa de mayor riesgo para Piura, Tumbes y otras regiones del país entre noviembre y diciembre. “La peor etapa, no solo para Piura, Tumbes, sino para todo el país, se va a dar todavía, probablemente, noviembre, diciembre”, afirmó.

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Varios vehículos y mototaxis circulan por una vía inundada en el distrito Veintiséis de Octubre en Piura tras las precipitaciones registradas en la región. (EFE / Malú Ramahí)

En ese contexto, durante la conversación se planteó que las acciones deben enfocarse en la preparación para atender los efectos de las precipitaciones. “Lo que tenemos que hacer es más o menos hacer ya, ya no prevención. Tenemos que prepararnos en la respuesta, en la atención”, se expresó en el programa.

Las declaraciones pusieron el foco en la necesidad de prever la atención frente a posibles emergencias en las zonas expuestas a inundaciones, desbordes o activación de quebradas.

Inundaciones y huaicos

La advertencia también incluyó a Lima, donde viven 11 millones de personas, según se mencionó durante la entrevista. Ávalos planteó la posibilidad de que determinados distritos de la capital enfrenten inundaciones como las que se registraban en Piura.

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“¿Vamos a ver también inundaciones? ¿Vamos a ver que determinados distritos se puedan terminar inundando como hoy se está inundando Piura?”, señaló la jefa del Senamhi durante el diálogo.

Un autobús se encuentra parado en una calle inundada en una zona afectada por las fuertes lluvias, en Lima (Perú), el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Ante esa posibilidad, se afirmó que existe “muy alta probabilidad de que sí”. Los meses de enero y febrero aparecen como el periodo de mayor atención para la capital.

“Los meses más críticos para Lima en particular serían enero, febrero”, indicó Ávalos. La funcionaria agregó que, en ese periodo, podrían ocurrir “inundaciones, huaicos, incluso desabastecimiento de agua”.

La conversación también abordó el riesgo de interrupciones en vías de comunicación. Entre las carreteras mencionadas figuraron la Carretera Central y la Panamericana Norte.

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El escenario descrito por los especialistas contempla lluvias más intensas hacia el cierre del año y los primeros meses del siguiente, con impactos posibles en las ciudades, las rutas terrestres y el suministro de agua.