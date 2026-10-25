Perú

Media Maratón del Callao 2026: estas son las calles y avenidas cerradas por el evento hoy, 25 de octubre

La competencia se realiza este domingo desde las primeras horas de la mañana, con tramos en La Punta y el Circuito de Playas, según la información difundida por los organizadores del evento

Perú Runners organiza la tercera edición de la Media Maratón del Callao con el apoyo de las municipalidades del Callao y La Punta.
Perú Runners organiza la tercera edición de la Media Maratón del Callao con el apoyo de las municipalidades del Callao y La Punta. (Revista Ineditos)
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La tercera edición de la Media Maratón del Callao 2026 se realiza este domingo 25 de octubre con recorridos de 10 y 21 kilómetros, lo que motivó el cierre de varias calles y avenidas del ‘Primer Puerto’ vinculadas a la ruta de la competencia.

La carrera, organizada por Perú Runners, cuenta con el apoyo de la Municipalidad Provincial del Callao y de la Municipalidad de La Punta. La actividad comenzó oficialmente antes de las 6 de la mañana y congrega a participantes en las distancias de 10K y 21K.

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De acuerdo con la información oficial del evento, la partida se ubica en la Plaza de Armas de La Punta, mientras que la llegada está prevista en la Escuela Naval del Perú. El recorrido incluye tramos de La Punta y del Circuito de Playas.

Desde primeras horas de la mañana, conductores reportaron un aumento del tráfico en las vías aledañas que permanecen habilitadas. También señalaron una congestión mayor a la habitual en comparación con otros domingos, pese a que por el horario las pistas suelen lucir con menor circulación vehicular.

La partida de la competencia se sitúa en la Plaza de Armas de La Punta y la llegada se ubica en la Escuela Naval del Perú.
La partida de la competencia se sitúa en la Plaza de Armas de La Punta y la llegada se ubica en la Escuela Naval del Perú. (Municipalidad del Callao)

Las vías incluidas

El mapa de ruta de la competencia identifica como principales vías afectadas por la Media Maratón del Callao a la avenida Miguel Grau, el Circuito de Playas, el jirón Loreto, la calle Virú, el jirón Paz Soldán, la calle Titicaca, Gamarra, la avenida Jorge Chávez, Daniel Nieto y Alberto Secada.

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La ruta también contempla el paso por la avenida Coronel Bolognesi y la avenida Pardo, en el área de La Punta. Los participantes parten desde la Plaza de Armas del distrito y recorren las vías señaladas según la distancia en la que están inscritos.

En el plano del evento, la competencia de 10K se desarrolla por un circuito que incluye sectores de la avenida Miguel Grau, avenida Gamarra, jirón Loreto, avenida Jorge Chávez, avenida Sáenz Peña, jirón Alberto Secada y el Circuito de Playas.

El recorrido de 21K se extiende por una mayor cantidad de tramos del Circuito de Playas. La ruta mantiene el paso por La Punta y conecta con las vías incluidas en el trazado de 10 kilómetros.

El cierre de calles como la avenida Miguel Grau y el Circuito de Playas provocó congestión vehicular en las vías aledañas.
El cierre de calles como la avenida Miguel Grau y el Circuito de Playas provocó congestión vehicular en las vías aledañas. (Running Perú)

La concentración

La información gráfica de la organización fija la concentración en la Plaza de Armas de La Punta desde las 6:15. El punto de llegada de ambas distancias es la Escuela Naval del Perú.

La carrera está dirigida a personas que tengan 18 años cumplidos o más el día del evento. También pueden participar adolescentes de entre 13 y 17 años, aunque solo en la distancia de 10 kilómetros.

La actividad se presenta como una competencia en honor al “Gran Almirante Miguel Grau”. La edición de este domingo corresponde a la tercera realización de la prueba en el Callao.

El trazado de 21 kilómetros abarca una mayor extensión sobre el Circuito de Playas en comparación con el recorrido de 10K.
El trazado de 21 kilómetros abarca una mayor extensión sobre el Circuito de Playas en comparación con el recorrido de 10K. (Running Perú)

Rutas 10K y 21K

El trazado de 10 kilómetros incorpora una vuelta en “U” en puntos determinados de la ruta. El recorrido avanza desde La Punta hacia las vías del Callao y tiene como uno de sus ejes el Circuito de Playas.

Para los corredores de 21 kilómetros, el circuito alcanza una mayor extensión sobre esa vía. El mapa también marca puntos de hidratación con agua Loa y zonas de Sporade durante los recorridos.

Las personas que transiten por el Callao este domingo deben considerar las restricciones en las calles y avenidas comprendidas por la competencia: avenida Miguel Grau, Circuito de Playas, jirón Loreto, calle Virú, jirón Paz Soldán, calle Titicaca, Gamarra, avenida Jorge Chávez, Daniel Nieto y Alberto Secada.

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