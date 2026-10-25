Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del domingo 25 de octubre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú informó dos sismos registrados el sábado 24 de octubre, con magnitudes de 3,6 y 4,6, cuyos epicentros se ubicaron frente a las costas de La Libertad y Tumbes. Los movimientos fueron percibidos con intensidad de hasta III en las localidades cercanas, según los reportes del Centro Sismológico Nacional.

Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que el primer movimiento ocurrió a la 01:46 horas, con una magnitud de 3,6 y una profundidad de 58 kilómetros. El epicentro se localizó a 54 kilómetros al sur de Salaverry, en la provincia de Trujillo, región La Libertad.

El segundo evento alcanzó una magnitud de 4,6 y se produjo a las 15:57 horas. El reporte oficial ubicó el epicentro a 43 kilómetros al sureste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, Tumbes. El sismo tuvo una profundidad de 78 kilómetros y una intensidad III en esa localidad.

Una vista satelital de Perú ubica dos puntos rojos en las regiones de Tumbes y La Libertad junto a la fecha del 25 de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismo de magnitud 4,6 frente a la costa de Arequipa

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 4,6 a las 02:11 del 25 de octubre, con epicentro a 60 kilómetros al sur de Lomas, en la provincia de Caravelí, región Arequipa. El movimiento tuvo una profundidad de 24 kilómetros y se percibió con una intensidad de III-IV en Lomas.