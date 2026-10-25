Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del domingo 25 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú informó dos sismos registrados el sábado 24 de octubre, con magnitudes de 3,6 y 4,6, cuyos epicentros se ubicaron frente a las costas de La Libertad y Tumbes. Los movimientos fueron percibidos con intensidad de hasta III en las localidades cercanas, según los reportes del Centro Sismológico Nacional.
Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que el primer movimiento ocurrió a la 01:46 horas, con una magnitud de 3,6 y una profundidad de 58 kilómetros. El epicentro se localizó a 54 kilómetros al sur de Salaverry, en la provincia de Trujillo, región La Libertad.
El segundo evento alcanzó una magnitud de 4,6 y se produjo a las 15:57 horas. El reporte oficial ubicó el epicentro a 43 kilómetros al sureste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, Tumbes. El sismo tuvo una profundidad de 78 kilómetros y una intensidad III en esa localidad.
Sismo de magnitud 4,6 frente a la costa de Arequipa
El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 4,6 a las 02:11 del 25 de octubre, con epicentro a 60 kilómetros al sur de Lomas, en la provincia de Caravelí, región Arequipa. El movimiento tuvo una profundidad de 24 kilómetros y se percibió con una intensidad de III-IV en Lomas.
El sismo de mayor magnitud se registró cerca de Zorritos
El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0749 precisó que el movimiento registrado en Tumbes tuvo coordenadas de latitud -4.00 y longitud -80.46. La profundidad de 78 kilómetros permite clasificarlo como un sismo intermedio, una condición que puede influir en la forma en que se percibe en las zonas próximas al epicentro.
En Zorritos, la intensidad fue de nivel III, de acuerdo con la escala empleada en los comunicados del Centro Sismológico Nacional. Ese nivel describe un movimiento que puede ser percibido por personas dentro de viviendas, en especial por quienes permanecen en reposo, aunque no necesariamente genera daños en las construcciones.
El sismo ocurrido frente a la costa de Tumbes fue el de mayor magnitud entre los dos eventos informados durante la jornada del sábado. Hasta la información incluida en los reportes entregados, no se consignaron daños personales ni materiales asociados a los movimientos telúricos.
Salaverry registró un movimiento de magnitud 3,6 durante la madrugada
El informe IGP/CENSIS/RS 2026-0748 indicó que el temblor registrado al sur de Salaverry ocurrió a la 01:46:17 horas del 24 de octubre. Su epicentro se situó a 54 kilómetros de la localidad costera, mientras que la profundidad fue de 58 kilómetros.
La intensidad estimada para Salaverry fue de II-III. En ese rango, algunas personas pueden sentir el movimiento, sobre todo en pisos altos o dentro de edificaciones, mientras que otras pueden no advertirlo. La percepción varía según la distancia al epicentro, las condiciones del terreno y el tipo de construcción.
Los comunicados oficiales incluyen la hora local, magnitud, profundidad, coordenadas geográficas y una referencia respecto de la localidad más cercana. Cuando existen registros de percepción ciudadana, el IGP incorpora además la intensidad reportada en las poblaciones próximas a la zona donde ocurrió el sismo.
Sismo en Arequipa
Un sismo de magnitud 4,6 se registró a las 02:11 de este 25 de octubre a 60 kilómetros al sur de Lomas, en la provincia de Caravelí, región Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 24 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre III y IV en Lomas, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0750.
Perú registra actividad sísmica por la interacción de dos placas tectónicas
Perú se encuentra en una zona de actividad sísmica frecuente debido al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Ese desplazamiento ocurre frente al litoral peruano y explica gran parte de los sismos que se registran en distintas regiones del país.
A ese proceso se suman fallas geológicas locales, que también pueden originar movimientos telúricos en áreas específicas. La distribución de los epicentros no se limita a la costa: los reportes del IGP abarcan fenómenos detectados en la sierra, la selva y el mar peruano.
El IGP mantiene una red de estaciones que permite detectar, recibir y procesar las señales sísmicas. El Centro Sismológico Nacional calcula los parámetros de cada evento y difunde la información oficial para las autoridades, los servicios de emergencia y la ciudadanía.
Las autoridades piden verificar la información en canales oficiales
Las autoridades recomiendan consultar las cuentas y plataformas oficiales del Instituto Geofísico del Perú para confirmar datos sobre sismos, réplicas, daños, heridos o alertas. Los primeros minutos posteriores a un movimiento suelen generar versiones no verificadas que pueden causar confusión.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja que las familias identifiquen zonas seguras dentro de sus viviendas, centros de trabajo o instituciones educativas. También recomienda establecer rutas de evacuación y acordar un punto de encuentro fuera del inmueble.
La preparación debe incluir las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieren medicación o asistencia permanente. Los simulacros permiten detectar obstáculos en la evacuación, revisar el tiempo de salida y corregir fallas antes de una emergencia.
Entre las principales medidas preventivas figuran las siguientes:
- Identificar zonas seguras internas y externas.
- Revisar las rutas de evacuación de la vivienda o edificio.
- Preparar una mochila de emergencia para cada integrante del hogar.
- Participar en simulacros organizados por colegios, empresas o municipios.
- Enseñar a los niños cómo actuar durante un temblor y dónde reunirse.
- Consultar a un especialista si la vivienda presenta daños estructurales.
Durante un temblor se debe evitar correr o utilizar ascensores
Durante un movimiento telúrico, la recomendación es conservar la calma y ubicarse en una zona segura, lejos de ventanas, mamparas, cables, estanterías y objetos suspendidos. Si la evacuación inmediata no es posible, se debe aplicar la técnica de agacharse, cubrirse y sujetarse para proteger la cabeza y el cuello.
Las personas no deben correr ni usar ascensores. Un corte de energía o una afectación en la estructura puede dejar los elevadores fuera de servicio. Si las llamadas telefónicas presentan congestión, los mensajes de texto pueden ser una alternativa para comunicarse con familiares.
Cuando el movimiento termine, la evacuación debe realizarse de forma ordenada por las rutas identificadas previamente. No se recomienda regresar por objetos personales ni permanecer cerca de fachadas, postes, cables eléctricos, muros o estructuras que presenten riesgo de desprendimiento.
La prioridad de asistencia corresponde a niños, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad y quienes requieran apoyo para desplazarse. En edificios, colegios, terminales y centros comerciales, se deben seguir las indicaciones de brigadistas, responsables de seguridad y autoridades locales.
La mochila de emergencia debe estar lista para las primeras horas
Después de un sismo, es necesario comprobar si hay heridos y brindar primeros auxilios dentro de las posibilidades de cada persona. También se deben revisar posibles fugas de gas, daños eléctricos o filtraciones de agua. Si se identifica un peligro, el suministro solo debe cortarse cuando hacerlo no implique otro riesgo.
La población debe mantenerse atenta ante posibles réplicas. Las personas que viven cerca del litoral deben alejarse de la costa únicamente si las autoridades emiten una alerta por un eventual maremoto. No se debe ingresar a inmuebles con grietas, inclinaciones o desprendimientos visibles sin una evaluación técnica.
La mochila de emergencia debe permanecer en un lugar de fácil acceso y adaptarse a las condiciones de cada familia. Puede incluir los siguientes elementos:
- Agua embotellada y alimentos no perecibles.
- Linterna, pilas y radio portátil.
- Botiquín, medicamentos de uso frecuente y artículos de higiene.
- Abrigo, frazadas, mascarillas y desinfectante.
- Silbato, cargador portátil y dinero en efectivo.
- Copias de documentos personales en una bolsa impermeable.
- Pañales, papillas o biberones si hay bebés.
- Alimento, correa y manta para mascotas.
Ante una emergencia, los Bomberos atienden en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) en el 106. Los reportes sobre sismos deben confirmarse en los canales oficiales del IGP, mientras que el Indeci difunde recomendaciones de prevención y respuesta ante desastres.