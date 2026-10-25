Perú

Gorillaz en Lurín Live: productora dio detalles sobre la devolución de entradas tras el cambio de local

One Entertainment confirmó que Ticketmaster ya envió los requisitos para el reembolso a los compradores. El concierto se realizará el lunes 23 de noviembre en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur.

Gorillaz cambia de sede a Lurín Live y habilitan devolución de entradas hasta el 31 de octubre - crédito Fortnite
Gorillaz cambia de sede a Lurín Live y habilitan devolución de entradas hasta el 31 de octubre - crédito Fortnite
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La productora One Entertainment informó que los asistentes que no puedan acudir al concierto de Gorillaz en Lurín Live podrán solicitar la devolución de sus entradas hasta el 31 de octubre. La medida se adopta después del cambio de sede del espectáculo, que inicialmente estaba programado para el Arena 1 Park, en el distrito de San Miguel.

La presentación de la banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett se realizará el lunes 23 de noviembre en Lurín Live, recinto ubicado en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur, a la altura del puente San Pedro. El traslado del evento provocó dudas entre los compradores, por la distancia, los medios de transporte y la validez de los boletos ya adquiridos.

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Frente a las consultas, One Entertainment difundió una serie de preguntas frecuentes con información sobre el reembolso, el acceso al local, los estacionamientos y los servicios de movilidad que se habilitarán para el público. La empresa indicó que eligió Lurín Live porque era el único espacio que podía garantizar la capacidad requerida para el concierto.

Gorillaz en Lurín Live: preguntas frecuentes de los asistentes al concierto. One Entertainment / Instagram
Gorillaz en Lurín Live: preguntas frecuentes de los asistentes al concierto. One Entertainment / Instagram

Juan Carlos Cabrera, vocero de la productora, señaló en una entrevista con Conexión, de RPP, que Ticketmaster y One Entertainment enviaron las indicaciones a los correos electrónicos de los compradores. “Sí hay devolución. Hasta el 31 de octubre la gente puede decidir si va o no va”, afirmó.

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Ticketmaster envió los requisitos al correo de los compradores

La organización precisó que Ticketmaster remitió la información del proceso de devolución al correo electrónico utilizado durante la compra. Por ese motivo, recomendó a los usuarios revisar su bandeja de entrada y los mensajes no deseados para conocer los requisitos y los plazos correspondientes.

En el caso de quienes adquirieron entradas físicas, la productora informó que existen dos vías para pedir el reembolso. Los compradores pueden acercarse a los módulos de experiencia de Ticketmaster o comunicarse con el área de atención al cliente mediante el sitio web de la plataforma.

La empresa no detalló el tiempo que demandará cada devolución ni las condiciones particulares según el método de pago. Sin embargo, Cabrera sostuvo que el trámite ya estaba habilitado para las personas que consideren que el cambio de local les impide asistir al espectáculo.

Gorillaz en Lurín Live: preguntas frecuentes de los asistentes al concierto. One Entertainment / Instagram
Gorillaz en Lurín Live: preguntas frecuentes de los asistentes al concierto. One Entertainment / Instagram

Los asistentes que mantengan sus boletos podrán ingresar con las entradas físicas o con los códigos QR dinámicos. Las localidades emitidas antes del cambio de recinto conservarán su validez para el concierto en Lurín Live, según explicó el representante de One Entertainment.

Lurín Live fue elegido por su capacidad para el espectáculo

El concierto de Gorillaz estaba previsto originalmente en Arena 1 Park, en San Miguel. Cabrera explicó que la organización evaluó otras alternativas, como el Estadio Nacional y el Estadio San Marcos, aunque ambos recintos tenían compromisos previos para las fechas requeridas.

Gorillaz en Lurín Live: preguntas frecuentes de los asistentes al concierto. One Entertainment / Instagram
Gorillaz en Lurín Live: preguntas frecuentes de los asistentes al concierto. One Entertainment / Instagram
Gorillaz en Lurín Live: preguntas frecuentes de los asistentes al concierto. One Entertainment / Instagram
Gorillaz en Lurín Live: preguntas frecuentes de los asistentes al concierto. One Entertainment / Instagram

No teníamos opción y lo más lógico era irnos a Lurín Live, que nos ofrecía todas esas características: un lugar moderno, grande, preparado para este tipo de eventos”, declaró el vocero. La productora sostuvo que el nuevo espacio ofrece las condiciones necesarias para montar el espectáculo de la gira The Mountain Tour 2026.

En las preguntas frecuentes, One Entertainment indicó que el recinto de Lurín era el único que aseguraba la capacidad necesaria. Cabrera añadió que el lugar tiene 160 mil metros cuadrados y que el concierto tendrá una asistencia prevista de 30 mil personas.

El cambio de local no alterará la fecha del show. La organización descartó trasladarlo a un fin de semana debido a que la gira se confirmó hace 11 meses y los vuelos, hoteles y la logística de la banda y su equipo se programaron con anticipación.

Además, la productora confirmó que puso más entradas a la venta por el aumento de capacidad. Según Cabrera, el concierto se agotó en pocas horas durante la venta inicial, por lo que parte del público se quedó sin posibilidades de conseguir una localidad.

Las entradas adquiridas para Arena 1 Park mantendrán su validez tras el cambio de sede anunciado por la producción.
Las entradas adquiridas para Arena 1 Park mantendrán su validez tras el cambio de sede anunciado por la producción.

Habrá buses privados, rutas de transporte y 3 mil estacionamientos

La distancia entre Lima y Lurín generó preocupación entre los seguidores de la banda británica. Ante ese escenario, One Entertainment anunció que habrá cinco rutas de transporte público para llegar al recinto, además de opciones de interconexión con el Metropolitano y el tren eléctrico.

La empresa informó que coordinará con una compañía de transporte privado para facilitar el desplazamiento de los asistentes antes y después del evento. Cabrera adelantó que se precisarán las rutas de ida y vuelta, los puntos de embarque y el precio de este servicio.

La productora también indicó que varios buses particulares permanecerán dentro de Lurín Live para trasladar al público hacia distintos puntos de Lima una vez que termine el concierto. El vocero estimó que serán cerca de 100 unidades las que ingresarán al recinto.

Para quienes opten por asistir en vehículo propio, habrá 3 mil espacios de estacionamiento para autos y motos. Estos lugares se venderán mediante la página web de Ticketmaster, según la información distribuida en las redes sociales del evento.

Gorillaz en Lurín Live: preguntas frecuentes de los asistentes al concierto. One Entertainment / Instagram
Gorillaz en Lurín Live: preguntas frecuentes de los asistentes al concierto. One Entertainment / Instagram

Gorillaz llegará a Lima como parte de The Mountain Tour 2026

La fecha en Perú forma parte de una gira latinoamericana que también contempla presentaciones en Bogotá, Colombia, el 17 de noviembre; Asunción, Paraguay, el 1 de diciembre, y Santiago de Chile, el 4 de diciembre.

Gorillaz fue creada en 1998 por el músico Damon Albarn y el artista gráfico Jamie Hewlett. El proyecto combina animación y música a través de los personajes ficticios 2D, Murdoc Niccals, Russel Hobbs y Noodle.

La banda llegará a Lima en el contexto de The Mountain, su nuevo álbum, que reúne 15 canciones y colaboraciones de artistas como Bizarrap, Trueno, Johnny Marr, Sparks, IDLES, Omar Souleyman, Yasiin Bey y Anoushka Shankar. El concierto se mantendrá para el lunes 23 de noviembre en Lurín Live, mientras los compradores podrán decidir hasta el 31 de octubre si conservan sus entradas o solicitan el reembolso.

Gorillaz se presentará por primera vez en Lima el lunes 23 de noviembre, ahora en el recinto Lurín Live.
Gorillaz se presentará por primera vez en Lima el lunes 23 de noviembre, ahora en el recinto Lurín Live.

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