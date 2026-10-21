Lima podría sufrir un colapso mayor que Piura por lluvias de El Niño: Carabayllo, Chaclacayo y La Molina figuran entre las zonas vulnerables

El país se enfrenta a un escenario complejo debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Las regiones de Piura y Tumbes experimentan inundaciones significativas, y las autoridades advierten sobre el potencial de un colapso mayor en Lima si las precipitaciones continúan. | Canal N

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Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño ya afectan a localidades del norte del Perú y mantienen en alerta sobre sus posibles consecuencias durante los últimos meses de 2026 y el verano de 2027. Las precipitaciones registradas en Piura y Tumbes también ponen en discusión la capacidad de respuesta de las ciudades ante eventos meteorológicos de mayor intensidad.

El ingeniero meteorólogo Jonathan Cárdenas advirtió que Lima Metropolitana podría sufrir un impacto más severo que Piura si recibe precipitaciones similares. La escasa frecuencia de lluvias en la capital y la presencia de viviendas en zonas vulnerables incrementan los riesgos ante un episodio de estas características.

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Entre los distritos que requieren especial atención figuran Carabayllo, Chaclacayo y La Molina, donde existen sectores residenciales próximos a laderas y quebradas susceptibles de activarse ante las precipitaciones. Estas condiciones exponen a la población a posibles emergencias cuando el agua alcanza zonas que carecen de condiciones adecuadas para afrontar este tipo de fenómenos.

El especialista también recordó las lluvias registradas en Lima en 1970, cuando una precipitación de 17 milímetros generó problemas en una ciudad con una población considerablemente menor a la actual. El crecimiento urbano y la ocupación de terrenos de alto riesgo forman parte de los factores que agravan la exposición de la capital.

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Lluvias en Piura superaron los 50 milímetros en algunas zonas

Intensas lluvias en Piura por EL Niño inundan calles y dificultan el tránsito vehicular y peatonal.

Los registros de precipitación en Piura muestran diferencias importantes según el punto de medición. De acuerdo con Jonathan Cárdenas, el aeropuerto de la ciudad reportó tres milímetros, mientras que la estación del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), ubicada en Miraflores, registró cuatro milímetros.

Sin embargo, estaciones particulares reportaron acumulados de hasta 30 milímetros y otros registros superaron los 50 milímetros en sectores ubicados entre Piura y Chulucanas. Estas cifras evidencian que la intensidad de las lluvias puede variar de forma considerable dentro de una misma región.

Cárdenas señaló que los episodios registrados en el norte constituyen una primera referencia de las condiciones que podrían presentarse durante los siguientes meses. El especialista vinculó estas precipitaciones con el fenómeno de El Niño y advirtió que el periodo de riesgo todavía comprende lo que resta de 2026 y el verano de 2027.

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Carabayllo, Chaclacayo y La Molina figuran entre las zonas vulnerables

Varias viviendas ubicadas junto al cauce de un río y en las laderas de Lima muestran las condiciones de riesgo estructural que evaluarán ingenieros voluntarios. (Andina Noticias)

En Lima Metropolitana, la preocupación se concentra en sectores donde existen viviendas próximas a quebradas y terrenos de pendiente pronunciada. Cárdenas mencionó expresamente a Carabayllo, Chaclacayo y La Molina como distritos con áreas expuestas a posibles emergencias por lluvias intensas.

El ingeniero explicó que algunas quebradas pueden activarse incluso con precipitaciones de menor magnitud. En estos lugares, el agua puede generar situaciones de riesgo para las viviendas y las personas que ocupan terrenos cercanos a los cauces naturales.

En el caso de La Molina, son nueve puntos críticos identificados ante el riesgo de lluvias. Esta referencia permite ubicar parte de la preocupación en sectores específicos del distrito, donde las condiciones del terreno requieren atención frente a posibles precipitaciones.

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La vulnerabilidad no depende únicamente de la cantidad de lluvia registrada. La ubicación de las viviendas y las características de las zonas ocupadas también influyen en las consecuencias que podría provocar un episodio intenso.

Las lluvias podrían extenderse hacia otras regiones de la costa

En Lambayeque, el aumento del caudal del río La Leche representa un riesgo para el Santuario Histórico Bosque de Pómac. Gob

El escenario previsto por Cárdenas no se limita a Piura y Tumbes. El ingeniero indicó que, conforme avance el calendario, también se esperan precipitaciones en Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima.

En Tumbes, según explicó el especialista, ya se registraron varios días con lluvias y consecuencias asociadas a estos episodios. En Piura, los acumulados observados en algunas estaciones también permiten identificar diferencias entre los registros oficiales y las mediciones particulares.

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La evolución de las precipitaciones durante los últimos meses de 2026 y el verano de 2027 será relevante para las regiones expuestas al fenómeno de El Niño. En Lima, la presencia de viviendas en laderas y quebradas constituye uno de los principales factores de riesgo señalados por el meteorólogo.