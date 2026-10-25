El periodista Gustavo Peralta dio a conocer de la presencia del volante ecuatoriano junto a su representante en el recinto deportivo de Ate, lo que lo acercaría a la 'U' el próximo año. (Video: L1 MAX)

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Hace unos días, el interés de Universitario de Deportes por Carlos Gruezo surgió como una posibilidad para la próxima temporada. Sin embargo, la aparición del volante ecuatoriano en el palco presidencial del estadio Monumental, acompañado por su representante durante el partido ante Juan Pablo II, alimentó la versión de que el fichaje estaría próximo a concretarse.

El futbolista fue recibido por Franco Velazco, administrador de la ‘U’, según la información difundida por el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX. “En el palco presidencial del estadio Monumental está el jugador ecuatoriano, Carlos Gruezo, junto a su representante. Franco Velazco, administrador de Universitario, entendemos que le dio la bienvenida, por lo que me han comentado”, afirmó durante la transmisión.

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El comunicador consideró que la presencia de Gruezo en el recinto deportivo de Ate confirma el acercamiento con el equipo ‘crema’. “Todo hace señalar que va a ser jugador de la ‘U’ el próximo año”, sostuvo.

De la misma manera, Peralta deslizó durante la transmisión que Carlos Gruezo podría utilizar el dorsal ‘8’ en Universitario. Ese número actualmente pertenece al argentino Héctor Fértoli, cuyo préstamo finaliza a fin de año y exige una definición sobre su futuro, ya que debería volver a Racing Club.

Carlos Gruezo cerca de ser fichaje de Universitario para el 2027: fue visto en palco del estadio Monumental en duelo ante Juan Pablo II.

El interés deportivo tendría una explicación adicional: el técnico Fabián Bustos conoce al mediocampista por su trayectoria en el fútbol ecuatoriano. En intervenciones previas, Peralta había señalado que el jugador está entre los nombres que agradan al entrenador argentino.

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La condición contractual también facilita una operación. Carlos Gruezo quedó libre el 9 de setiembre, tras rescindir su vínculo con Santos Laguna de México, por lo que puede negociar directamente con los equipos que pretendan incorporarlo.

Ahora, la asistencia al encuentro de Universitario no despeja por completo las otras posibilidades del ecuatoriano. Hace poco, Gruezo estuvo en Barranquilla junto a su agente para observar a Junior, otro de los clubes que lo tendría entre sus alternativas para la siguiente campaña. A ello se le suma que en 2023, expresó durante una entrevista con Win Sports, que le gustaría vestir la camiseta del ‘tiburón’ en algún momento. Su esposa es de Barranquilla, un vínculo que podría inclinar la balanza por el club ‘cafetero’.

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Carlos Gruezo apenas jugó 16 partidos en Santos Laguna, en los que pudo anotar 1 gol. - créditos: Difusión

La experiencia de Carlos Gruezo reúne dos Mundiales, Bundesliga y MLS

El posible arribo de Carlos Gruezo supondría la incorporación de un volante con recorrido en varias ligas y torneos internacionales. El ecuatoriano disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022 con su selección, además de competir en la Bundesliga alemana y la MLS de Estados Unidos.

El mediocampista se formó en Independiente del Valle y también tuvo una etapa en Barcelona SC antes de salir al exterior. En Alemania jugó para Stuttgart y Augsburgo, mientras que en Estados Unidos defendió a FC Dallas y San José Earthquakes.

La trayectoria del robusto jugador también incluye un paso por LDU de Quito y su última experiencia en Santos Laguna. Su recorrido con Ecuador abarca 65 partidos y participaciones en distintas ediciones de la Copa América.

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Carlos Gruezo en una disputa de balón con Yoshimar Yotún en un Perú vs Ecuador en Lima por las Eliminatorias Qatar 2022. - créditos: REUTERS/Pilar Olivares

El puesto de ‘6’ en Universitario quedó sin dueño fijo tras la salida de Rodrigo Ureña

La salida de Rodrigo Ureña dejó una necesidad concreta en el mediocampo de Universitario. El chileno fue el último futbolista que se consolidó con alto rendimiento en el puesto de ‘6’, una función asociada a la recuperación, el orden y el primer pase del equipo.

Jesús Castillo y Horacio Calcaterra fueron utilizados en esa posición, pero ninguno logró que el conjunto ‘merengue’ tuviera el mismo funcionamiento en esa zona del campo.

El argentino Juan Manuel Requena también llegó para competir por ese lugar. Su fichaje contó con la aprobación de Héctor Cúper, aunque no logró imponerse de manera indiscutible dentro de la alineación.

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Jorge Murrugarra ganó terreno en la consideración y relegó al mediocampista argentino. Esa disputa confirmó que la ‘U’ todavía no encontró una referencia fija para sostener el eje de su mediocampo. En esa línea, Carlos Gruezo podría responder a esa necesidad por sus características y por su experiencia como volante de contención.