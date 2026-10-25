Andrea San Martín aseguró que no logró comunicarse con su hija tras salir en libertad

Andrea San Martín fue al domicilio de Juan Víctor Sánchez para buscar a su hija

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Andrea San Martín buscó a su hija menor después de recuperar su libertad y afirmó que llevaba cuatro horas sin conseguir contacto con ella, en medio de la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de la niña. La influencer acudió al domicilio de su expareja acompañada por agentes de la Policía, pero, según contó, no obtuvo una respuesta sobre el paradero de la menor.

La figura televisiva salió en libertad el viernes 23 de octubre, luego de permanecer dos días privada de su libertad. Al dejar la dependencia policial, anticipó que ofrecerá una conferencia de prensa para exponer su versión sobre la denuncia y sobre los hechos que derivaron en su detención.

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Andrea San Martín salió en libertad luego de 40 horas detenida: imágenes de su retiro de la comisaria de Miraflores. Captura: 'Amor y Fuego'.

San Martín sostuvo que afrontará el conflicto familiar con una actitud distinta a la que tuvo en situaciones anteriores. “Necesito estar calmada, tranquila. Ya tengo experiencia en este tipo de situaciones y necesito afrontarlas de una manera mucho más inteligente que en otro momento”, declaró en conversación con el programa Desvelados.

La también exparticipante de Bienvenida la tarde señaló que su prioridad será cuidar la imagen que sus hijas puedan tener de ella frente a esta situación. “Más tranquila, más pausada y con la imagen que quiero que mis hijas tengan de mí”, agregó ante las cámaras del espacio televisivo.

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Acudió al edificio de Juan Víctor Sánchez con apoyo policial

Horas después de recuperar su libertad, Andrea San Martín se dirigió al edificio donde reside Juan Víctor Sánchez con el objetivo de ver a la hija que tienen en común. La presencia de efectivos policiales acompañó el recorrido de la influencer, que estuvo respaldada también por la conductora Leysi Suárez.

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez: cronología de un conflicto que volvió a la televisión

Al llegar al lugar, el conserje del inmueble le comunicó que Sánchez no se encontraba allí. San Martín manifestó entonces su preocupación por la falta de contacto con la menor y por la posibilidad de que no le permitan verla.

“Tengo cuatro horas tratando de comunicarme. Independientemente de si está o no, se está incumpliendo algo”, expresó ante la prensa. Sus declaraciones se produjeron mientras esperaba obtener información sobre la niña y después de que el personal del edificio le indicara que el padre no estaba en el domicilio.

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La influencer anunció una conferencia de prensa

San Martín evitó profundizar en las acusaciones que motivaron su detención y planteó que el caso debe seguir los canales correspondientes. “No quisiera hablar absolutamente nada de nadie. Lo demás tiene un camino que respetar y punto”, señaló.

La exintegrante de programas de espectáculos indicó que brindará una conferencia de prensa en las próximas horas. Allí buscará referirse a la denuncia interpuesta por Sánchez y a los episodios posteriores a su liberación, incluida su imposibilidad de comunicarse con la menor.

La situación volvió a exponer el conflicto entre ambos, quienes han mantenido diferencias públicas vinculadas a la crianza de su hija. Esta vez, San Martín afirmó que procurará responder con prudencia y evitar declaraciones que puedan escalar la controversia.

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Andrea San Martín permaneció en la comisaría de Miraflores por una denuncia de presunta violencia familiar.

El caso también generó la intervención de la Policía durante la visita de la influencer al edificio de Sánchez. La presencia de los agentes tuvo lugar cuando San Martín intentaba obtener información sobre el paradero de la niña y establecer contacto con ella tras los dos días que permaneció detenida.

Durante su aparición en Desvelados, Andrea San Martín insistió en que busca abordar el problema familiar sin confrontaciones públicas. La creadora de contenido dijo que la experiencia de episodios pasados le permitió replantear la forma en que enfrenta este tipo de circunstancias.

Su mensaje estuvo centrado en la necesidad de preservar la tranquilidad de sus hijas y en no adelantar detalles que puedan formar parte de procedimientos en curso.

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