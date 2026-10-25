Perú

Andrea San Martín aseguró que no logró comunicarse con su hija tras salir en libertad

La influencer acudió con agentes policiales al edificio de Juan Víctor Sánchez y afirmó que llevaba cuatro horas sin lograr contacto con la menor

Andrea San Martín fue al domicilio de Juan Víctor Sánchez para buscar a su hija
Andrea San Martín fue al domicilio de Juan Víctor Sánchez para buscar a su hija
Guardar

Andrea San Martín buscó a su hija menor después de recuperar su libertad y afirmó que llevaba cuatro horas sin conseguir contacto con ella, en medio de la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de la niña. La influencer acudió al domicilio de su expareja acompañada por agentes de la Policía, pero, según contó, no obtuvo una respuesta sobre el paradero de la menor.

La figura televisiva salió en libertad el viernes 23 de octubre, luego de permanecer dos días privada de su libertad. Al dejar la dependencia policial, anticipó que ofrecerá una conferencia de prensa para exponer su versión sobre la denuncia y sobre los hechos que derivaron en su detención.

PUBLICIDAD

Andrea San Martín salió en libertad luego de 40 horas detenida: imágenes de su retiro de la comisaria de Miraflores. Captura: 'Amor y Fuego'.
Andrea San Martín salió en libertad luego de 40 horas detenida: imágenes de su retiro de la comisaria de Miraflores. Captura: 'Amor y Fuego'.

San Martín sostuvo que afrontará el conflicto familiar con una actitud distinta a la que tuvo en situaciones anteriores. “Necesito estar calmada, tranquila. Ya tengo experiencia en este tipo de situaciones y necesito afrontarlas de una manera mucho más inteligente que en otro momento”, declaró en conversación con el programa Desvelados.

La también exparticipante de Bienvenida la tarde señaló que su prioridad será cuidar la imagen que sus hijas puedan tener de ella frente a esta situación. “Más tranquila, más pausada y con la imagen que quiero que mis hijas tengan de mí”, agregó ante las cámaras del espacio televisivo.

PUBLICIDAD

Acudió al edificio de Juan Víctor Sánchez con apoyo policial

Horas después de recuperar su libertad, Andrea San Martín se dirigió al edificio donde reside Juan Víctor Sánchez con el objetivo de ver a la hija que tienen en común. La presencia de efectivos policiales acompañó el recorrido de la influencer, que estuvo respaldada también por la conductora Leysi Suárez.

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez: cronología de un conflicto que volvió a la televisión
Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez: cronología de un conflicto que volvió a la televisión

Al llegar al lugar, el conserje del inmueble le comunicó que Sánchez no se encontraba allí. San Martín manifestó entonces su preocupación por la falta de contacto con la menor y por la posibilidad de que no le permitan verla.

Tengo cuatro horas tratando de comunicarme. Independientemente de si está o no, se está incumpliendo algo”, expresó ante la prensa. Sus declaraciones se produjeron mientras esperaba obtener información sobre la niña y después de que el personal del edificio le indicara que el padre no estaba en el domicilio.

La influencer anunció una conferencia de prensa

San Martín evitó profundizar en las acusaciones que motivaron su detención y planteó que el caso debe seguir los canales correspondientes. “No quisiera hablar absolutamente nada de nadie. Lo demás tiene un camino que respetar y punto”, señaló.

La exintegrante de programas de espectáculos indicó que brindará una conferencia de prensa en las próximas horas. Allí buscará referirse a la denuncia interpuesta por Sánchez y a los episodios posteriores a su liberación, incluida su imposibilidad de comunicarse con la menor.

La situación volvió a exponer el conflicto entre ambos, quienes han mantenido diferencias públicas vinculadas a la crianza de su hija. Esta vez, San Martín afirmó que procurará responder con prudencia y evitar declaraciones que puedan escalar la controversia.

Composición de dos tomas nocturnas que presentan a una mujer vestida de negro hablando ante micrófonos y caminando junto a un agente policial
Andrea San Martín permaneció en la comisaría de Miraflores por una denuncia de presunta violencia familiar.

El caso también generó la intervención de la Policía durante la visita de la influencer al edificio de Sánchez. La presencia de los agentes tuvo lugar cuando San Martín intentaba obtener información sobre el paradero de la niña y establecer contacto con ella tras los dos días que permaneció detenida.

Durante su aparición en Desvelados, Andrea San Martín insistió en que busca abordar el problema familiar sin confrontaciones públicas. La creadora de contenido dijo que la experiencia de episodios pasados le permitió replantear la forma en que enfrenta este tipo de circunstancias.

Su mensaje estuvo centrado en la necesidad de preservar la tranquilidad de sus hijas y en no adelantar detalles que puedan formar parte de procedimientos en curso.

Temas Relacionados

Andrea San Martínperu-entretenimientoJuan Víctor Sánchez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del domingo 25 de octubre de 2026

El evento de mayor magnitud alcanzó 4,6 y fue percibido con intensidad III en Zorritos, mientras que otro movimiento de 3,6 se registró al sur de Salaverry

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del domingo 25 de octubre de 2026

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

<p>El precio de las gasolinas cambia diariamente en la capital peruana </p>

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

¿Hoy lluvias intensas en Piura? Esta es la predicción del tiempo para hoy, 25 de octubre

En tanto, según el pronóstico meteorológico, las ráfagas de viento alcanzarán a los 11.1 kilómetros por hora en el día y los 11.1 kilómetros por hora por la noche

¿Hoy lluvias intensas en Piura? Esta es la predicción del tiempo para hoy, 25 de octubre

Combustibles en Perú: la tensión internacional presiona la gasolina a 24 soles y dispara la demanda por GLP

El conflicto en Medio Oriente, la dependencia de importaciones y los costos de refinación incidieron sobre valores que golpean a transportistas, trabajadores y hogares

Combustibles en Perú: la tensión internacional presiona la gasolina a 24 soles y dispara la demanda por GLP

Visita del papa León XIV: Conoce qué fechas no se trabajará en tú región durante la llegada del papa

La medida regirá entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026, con horarios y alcances distintos para Lima, Callao, cuatro regiones del norte, Cusco y Ucayali

Visita del papa León XIV: Conoce qué fechas no se trabajará en tú región durante la llegada del papa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Beto Ortiz denuncia ataque a reportero que investigó contratación de hermana de senador de OBRAS en EsSalud: “Grave”

Miguel Torres retrocede y admite error en promulgación de ley de facultades: “Se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”

JEE rechaza pedido para anular la elección en Lima por cuestionada candidatura de Rafael López Aliaga

Canciller Carlos Espá y ministro Ernesto Álvarez acompañarán a Keiko Fujimori a su visita oficial a El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina confiesa detalles de su separación del padre de su hijo: “Me lancé a Lima sola”

Magaly Medina confiesa detalles de su separación del padre de su hijo: “Me lancé a Lima sola”

PJ anula absolución de ‘John Kelvin’ y ordena nuevo juicio por presunta violación: Fiscalía pide 20 años de prisión

Rio Roma en Lima: horarios, accesos, setlist y todo sobre su concierto en el Costa 21

Mario Irivarren revela la razón por la que sigue viviendo con su madre: “Mi mamá tiene que vivir acompañada”

Carlos Alcántara se sincera sobre cómo le afectó la separación de su esposa: “Me he quedado solo”

DEPORTES

Universitario goleó 3-0 a Juan Pablo con goles de Lapadula, Flores y Azulgaray por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario goleó 3-0 a Juan Pablo con goles de Lapadula, Flores y Azulgaray por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima derrotó 3 -2 a Regatas: resumen y jugadas del partidazo por la Liga Peruana de Vóley 2026-27

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido clave por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Dónde ver Barcelona vs Real Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por clásico de LaLiga 2026-27

A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid HOY en Perú: clásico español en el Camp Nou por LaLiga 2026-27