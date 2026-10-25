Perú Deportes

A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid HOY en Perú: clásico español en el Camp Nou por LaLiga 2026-27

Los ‘azulgranas’ recibirán a los madrilistas en el Camp Nou en el enfrentamiento de la temporada. Sin Vinícius Júnior, el equipo de José Mourinho buscará dar el golpe para acercarse al líder. Conoce los horarios del partidazo

Horarios de Barcelona vs Real Madrid en Perú
Horarios de Barcelona vs Real Madrid en Perú
Guardar

Hoy, domingo 25 de octubre, el mundo se detiene por una nueva edición de El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, dos equipos que atraviesan un gran momento. Los ‘azulgranas’ buscarán aprovechar la localía para aumentar la ventaja que mantiene en la cima de LaLiga: lidera el torneo con 27 puntos, luego de ganar sus nueve partidos. Mientras que el conjunto madridista ocupa el tercer lugar con 21 unidades.

A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid, clásico de LaLiga 2026-27

FC Barcelona y Real Madrid se enfrentarán por la fecha 10 de LaLiga. El clásico se jugará en el Spotify Camp Nou y reunirá a dos equipos que no tienen margen de error en la pelea por los primeros lugares.

PUBLICIDAD

El partido comenzará a las 15.00, hora de Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, Washington y Miami, iniciará a las 16.00.

En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el encuentro arrancará a las 17.00. En España, el inicio está programado para las 21.00.

Los 'azulgranas' recibirán a los madrilistas en el primer clásico de la temporada. (LaLiga)

Canal TV de Barcelona vs Real Madrid, clásico de LaLiga 2026-27

La transmisión del clásico entre Barcelona y Real Madrid estará disponible en exclusiva por DSports en gran parte de Latinoamérica.

Los espectadores de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela también podrán seguir el partido por la plataforma digital DGO, compatible con computadoras, televisores inteligentes y teléfonos móviles.

PUBLICIDAD

En Brasil, el encuentro será emitido por Cazé TV.

El público de México podrá verlo a través de Sky Sports, Sky+ e izzi. En España, la transmisión estará a cargo de DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD.

Imagen SSB24HKRQFE7THILQYF4AINUSA

¿Cómo llega FC Barcelona al choque?

Barcelona afrontará el clásico con la necesidad de responder después de la derrota por 4-2 ante PSG en la Champions League, un resultado que expuso dudas sobre su funcionamiento defensivo.

Hansi Flick deberá hallar un equilibrio entre la propuesta ofensiva de su equipo y el control de las transiciones del Real Madrid, que cuenta con futbolistas capaces de hacer daño al contragolpe.

Jules Kounde, con sus compañeros del Barcelona Lamine Yamal, Anthony Gordon y Rodrigo celebran el gol ante el Getafe en el encuentro de La Liga el sábado 10 de octubre del 2026. (AP Foto/Joan Monfort)
Jules Kounde, con sus compañeros del Barcelona Lamine Yamal, Anthony Gordon y Rodrigo celebran el gol ante el Getafe en el encuentro de La Liga el sábado 10 de octubre del 2026. (AP Foto/Joan Monfort)

El conjunto azulgrana llegará como líder de LaLiga, con nueve triunfos en sus nueve primeras presentaciones. Una victoria en casa le permitiría ampliar la diferencia sobre el cuadro madridista.

En ataque, Lamine Yamal concentrará parte de la atención por su capacidad para desequilibrar por las bandas y generar ocasiones de gol.

También existe expectativa por el aporte de Raphinha. Las eventuales bajas en defensa y las dudas físicas de algunos jugadores obligarán al cuerpo técnico a evaluar la alineación.

¿Cómo llega Real Madrid al choque?

Real Madrid buscará recortar distancias en el clásico bajo la conducción de José Mourinho, con la necesidad de obtener un resultado que le permita mantenerse en la pelea por el liderato de LaLiga.

El cuadro blanco ocupa la tercera posición y registra siete victorias junto a dos derrotas en sus primeras nueve presentaciones ligueras. El duelo ante Barcelona supone una ocasión para confirmar sus aspiraciones en el campeonato.

La principal amenaza ofensiva será Kylian Mbappé, quien anotó dos veces en el triunfo por 4-1 frente a Sevilla y acumula nueve goles en el torneo español.

La velocidad del delantero francés y su capacidad para atacar los espacios podrían condicionar a la defensa azulgrana, sobre todo si el equipo local adelanta sus líneas.

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, felicita a Kylian Mbappé (d) al ser sustituido durante el partido de la Liga de Campeones que Real Madrid y RB Leipzig disputaron en el Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín
El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, felicita a Kylian Mbappé (d) al ser sustituido durante el partido de la Liga de Campeones que Real Madrid y RB Leipzig disputaron en el Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín

La posible ausencia de Vinícius Júnior representa un condicionante para el planteamiento de Mourinho. El brasileño recibió una sanción de cuatro partidos tras su expulsión ante Villarreal.

El entrenador portugués deberá evaluar alternativas para acompañar a Mbappé y mantener el desborde por las bandas. En ese escenario, el aporte de Jude Bellingham y los movimientos de los atacantes adquirirán mayor peso.

Temas Relacionados

FC BarcelonaReal MadridLaLigaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cinco peruanos dirán presente en el Challenger de Guayaquil 2026: Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno disputarán el cuadro principal

En el Guayaquil Tenis Club, Alessandro Rubini y Arklon Huertas del Pino buscarán su boleto al ‘main draw’ desde la clasificación. En dobles, habrá pareja nacional

Cinco peruanos dirán presente en el Challenger de Guayaquil 2026: Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno disputarán el cuadro principal

Alianza Lima remonta y gana 3 sets a 2 al Regatas en un partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

Alianza Lima remontó ante Regatas Lima y ganó por 3-2 en el Polideportivo de Villa El Salvador, tras imponerse por 15-8 en el quinto set. Ysabella “Chabela” Sánchez selló el triunfo blanquiazul con el último punto

Alianza Lima remonta y gana 3 sets a 2 al Regatas en un partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

Gol de Gianluca Lapadula con asistencia de Lisandro Alzugaray para el 2-0 de Universitario vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026

El ‘Bambino’ se despachó con su séptimo tanto desde su llegada al conjunto de Odriozola. ‘Alzu’ había ingresado segundos antes

Gol de Gianluca Lapadula con asistencia de Lisandro Alzugaray para el 2-0 de Universitario vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026

Golazo de Edison Flores, con exquisita definición de tiro libre, en Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

El ‘Orejas’ colocó el balón junto al primer palo y desató la celebración en el estadio Monumental, luego de varios minutos de incertidumbre

Golazo de Edison Flores, con exquisita definición de tiro libre, en Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

Universitario vs Juan Pablo II 3-0: goles y resumen de la goleada ‘crema’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ‘U’ padeció más de la cuenta para imponerse en su feudo. El portero Matías Vega frustró varios ataques con etiqueta de gol, pero su puesta en escena se vino abajo con una obra de arte de Edison Flores. Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray inflaron más las redes

Universitario vs Juan Pablo II 3-0: goles y resumen de la goleada ‘crema’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Beto Ortiz denuncia ataque a reportero que investigó contratación de hermana de senador de OBRAS en EsSalud: “Grave”

Miguel Torres retrocede y admite error en promulgación de ley de facultades: “Se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”

JEE rechaza pedido para anular la elección en Lima por cuestionada candidatura de Rafael López Aliaga

Canciller Carlos Espá y ministro Ernesto Álvarez acompañarán a Keiko Fujimori a su visita oficial a El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina confiesa detalles de su separación del padre de su hijo: “Me lancé a Lima sola”

Magaly Medina confiesa detalles de su separación del padre de su hijo: “Me lancé a Lima sola”

PJ anula absolución de ‘John Kelvin’ y ordena nuevo juicio por presunta violación: Fiscalía pide 20 años de prisión

Rio Roma en Lima: horarios, accesos, setlist y todo sobre su concierto en el Costa 21

Mario Irivarren revela la razón por la que sigue viviendo con su madre: “Mi mamá tiene que vivir acompañada”

Carlos Alcántara se sincera sobre cómo le afectó la separación de su esposa: “Me he quedado solo”

DEPORTES

Alianza Lima remonta y gana 3 sets a 2 al Regatas en un partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

Alianza Lima remonta y gana 3 sets a 2 al Regatas en un partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

Gol de Gianluca Lapadula con asistencia de Lisandro Alzugaray para el 2-0 de Universitario vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026

Golazo de Edison Flores, con exquisita definición de tiro libre, en Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

Universitario vs Juan Pablo II 3-0: goles y resumen de la goleada ‘crema’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada