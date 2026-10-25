A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid HOY en Perú: clásico español en el Camp Nou por LaLiga 2026-27

Horarios de Barcelona vs Real Madrid en Perú

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Hoy, domingo 25 de octubre, el mundo se detiene por una nueva edición de El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, dos equipos que atraviesan un gran momento. Los ‘azulgranas’ buscarán aprovechar la localía para aumentar la ventaja que mantiene en la cima de LaLiga: lidera el torneo con 27 puntos, luego de ganar sus nueve partidos. Mientras que el conjunto madridista ocupa el tercer lugar con 21 unidades.

A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid, clásico de LaLiga 2026-27

FC Barcelona y Real Madrid se enfrentarán por la fecha 10 de LaLiga. El clásico se jugará en el Spotify Camp Nou y reunirá a dos equipos que no tienen margen de error en la pelea por los primeros lugares.

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El partido comenzará a las 15.00, hora de Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, Washington y Miami, iniciará a las 16.00.

En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el encuentro arrancará a las 17.00. En España, el inicio está programado para las 21.00.

Los 'azulgranas' recibirán a los madrilistas en el primer clásico de la temporada. (LaLiga)

Canal TV de Barcelona vs Real Madrid, clásico de LaLiga 2026-27

La transmisión del clásico entre Barcelona y Real Madrid estará disponible en exclusiva por DSports en gran parte de Latinoamérica.

Los espectadores de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela también podrán seguir el partido por la plataforma digital DGO, compatible con computadoras, televisores inteligentes y teléfonos móviles.

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En Brasil, el encuentro será emitido por Cazé TV.

El público de México podrá verlo a través de Sky Sports, Sky+ e izzi. En España, la transmisión estará a cargo de DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD.

¿Cómo llega FC Barcelona al choque?

Barcelona afrontará el clásico con la necesidad de responder después de la derrota por 4-2 ante PSG en la Champions League, un resultado que expuso dudas sobre su funcionamiento defensivo.

Hansi Flick deberá hallar un equilibrio entre la propuesta ofensiva de su equipo y el control de las transiciones del Real Madrid, que cuenta con futbolistas capaces de hacer daño al contragolpe.

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Jules Kounde, con sus compañeros del Barcelona Lamine Yamal, Anthony Gordon y Rodrigo celebran el gol ante el Getafe en el encuentro de La Liga el sábado 10 de octubre del 2026. (AP Foto/Joan Monfort)

El conjunto azulgrana llegará como líder de LaLiga, con nueve triunfos en sus nueve primeras presentaciones. Una victoria en casa le permitiría ampliar la diferencia sobre el cuadro madridista.

En ataque, Lamine Yamal concentrará parte de la atención por su capacidad para desequilibrar por las bandas y generar ocasiones de gol.

También existe expectativa por el aporte de Raphinha. Las eventuales bajas en defensa y las dudas físicas de algunos jugadores obligarán al cuerpo técnico a evaluar la alineación.

¿Cómo llega Real Madrid al choque?

Real Madrid buscará recortar distancias en el clásico bajo la conducción de José Mourinho, con la necesidad de obtener un resultado que le permita mantenerse en la pelea por el liderato de LaLiga.

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El cuadro blanco ocupa la tercera posición y registra siete victorias junto a dos derrotas en sus primeras nueve presentaciones ligueras. El duelo ante Barcelona supone una ocasión para confirmar sus aspiraciones en el campeonato.

La principal amenaza ofensiva será Kylian Mbappé, quien anotó dos veces en el triunfo por 4-1 frente a Sevilla y acumula nueve goles en el torneo español.

La velocidad del delantero francés y su capacidad para atacar los espacios podrían condicionar a la defensa azulgrana, sobre todo si el equipo local adelanta sus líneas.

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, felicita a Kylian Mbappé (d) al ser sustituido durante el partido de la Liga de Campeones que Real Madrid y RB Leipzig disputaron en el Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín

La posible ausencia de Vinícius Júnior representa un condicionante para el planteamiento de Mourinho. El brasileño recibió una sanción de cuatro partidos tras su expulsión ante Villarreal.

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El entrenador portugués deberá evaluar alternativas para acompañar a Mbappé y mantener el desborde por las bandas. En ese escenario, el aporte de Jude Bellingham y los movimientos de los atacantes adquirirán mayor peso.