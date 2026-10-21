Perú

Ministro Rafael Belaúnde afirma en Piura que es tarde para resolver falta de drenaje: “Igual va a llover, se van a inundar”

El titular de Defensa reconoció que la ciudad carece de infraestructura para evacuar el agua de lluvia y señaló que las precipitaciones permitieron detectar fallas de coordinación

Rafael Belaúnde
Rafael Belaúnde afirma que algunas zonas de Piura volverán a inundarse por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño: “Igual va a llover, igual se van a inundar”
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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirmó este miércoles que algunas zonas de la región norteña de Piura volverán a inundarse con las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño y sostuvo que el Estado debe concentrarse en mejorar su capacidad de respuesta, ante la imposibilidad de construir “en dos meses” un sistema de drenaje para una ciudad que carece de esta infraestructura desde su origen.

“Igual va a venir un fenómeno climatológico, va a llover. Lo importante acá es la velocidad de la capacidad de respuesta, pero no podemos evitar que llueva”, declaró en diálogo con la prensa tras una visita oficial ante las intensas precipitaciones que inundaron viviendas y afectaron a familias.

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El titular del portafolio reconoció que la ciudad se ha desarrollado sin un sistema de drenaje pluvial y señaló que no tendría sentido comenzar obras de esa magnitud cuando el fenómeno climático está próximo. “Eso es una realidad que no podemos cambiar en dos meses”, manifestó.

Durante su intervención, Belaúnde defendió el despliegue de las Fuerzas Armadas y consideró que su intervención permitió comenzar a controlar rápidamente la emergencia. También señaló que las lluvias del día anterior habían servido para identificar aspectos que funcionan y otros que requieren mejoras.

Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirma que inseguridad fue “heredada” y que no se puede solucionar en 18 días. (Foto: Mindef)
El ministro sostiene que no es viable construir un sistema de drenaje en dos meses, debido a la proximidad del fenómeno climático y a que la ciudad carece de esta infraestructura desde su origen

“No tendría sentido empezar a hacer un tipo de obra con el fenómeno del Niño encima. Va a venir y va a llover un montón. Entonces, nosotros tenemos que actuar sobre lo que sí podemos controlar y esa es la capacidad de respuesta del Estado”, insistió.

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“Creo que se tiene que mejorar mucho la coordinación con las municipalidades distritales, con la provincia, con la región, el Poder Ejecutivo. Pero lo que ha sido satisfactorio es que rápidamente, una vez que las fuerzas armadas se han desplegado, la situación se ha podido empezar a controlar rápidamente”, añadió.

Entonces, una periodista le hizo hincapié en que, pese a esa respuesta, las lluvias causaron estragos en algunos sectores. “Igual va a llover, iual se van a inundar. Igual algunas zonas se van a inundar (...) Igual va a venir un fenómeno climatológico, va a llover. Lo importante acá es la velocidad de la capacidad de respuesta, pero no podemos evitar que llueva”, apuntó durante la visita oficial, a la que acudió junto con su homólogo de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

La costa norte peruana registró este martes intensas lluvias que provocaron las primeras inundaciones en ciudades como Piura, en el contexto de El Niño, que estará marcado por precipitaciones torrenciales debido al calentamiento atípico de la temperatura del mar.

Cobertura informativa de Canal N sobre el inicio de la temporada de lluvias en el norte peruano y sus efectos en regiones como Piura. Durante la emisión, representantes del Senamhi y especialistas en fenómenos naturales analizan los registros pluviales, los aniegos reportados en zonas urbanas y la probabilidad de futuras inundaciones en Lima y otras áreas de la costa.

Las urbanizaciones Ignacio Merino y Chilcal, en Piura, amanecieron anegadas por las precipitaciones de las últimas horas. Ante esta situación, el Ejército trasladó dos bombas de trasvase a ambas zonas para evacuar el agua hacia los drenajes que desembocan en el río Piura.

Solo días atrás, la presidenta Keiko Fujimori advirtió que el fenómeno de El Niño “va a ser realmente dramático” para el país, debido a que la temperatura del mar se encuentra cinco grados por encima de lo normal y los indicadores superan los registros de 1982 y 1997, años en los que se produjeron episodios similares.

El Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) informó, por su parte, que el actual episodio climático, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, alcanzará una magnitud extraordinaria en las costas peruanas hasta febrero de 2027. A partir de entonces, disminuirá progresivamente hasta mediados de ese año.

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