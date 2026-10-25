Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026-27

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentará hoy, domingo 25 de octubre, a Deportivo Wanka como parte de la fecha 2 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Este encuentro se jugará desde las 18:30 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
¿Cómo llega Universitario?
Universitario llegará a la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tras un debut contundente. El equipo dirigido por Francisco Hervás venció 3-0 a Deportivo Soan en Villa El Salvador y sumó sus primeros tres puntos en el campeonato.
Las ‘cremas’ mostraron superioridad desde el primer set, que ganaron por 25-13. Catherine Flood fue determinante en ataque y bloqueo, mientras que Sarah Evaristo aportó precisión en la distribución.
Deportivo Soan presentó mayor resistencia en el segundo parcial e incluso tomó una ventaja inicial. No obstante, Universitario recuperó el control con los aportes de Aixa Vigil, Claudia Palza y Flood, antes de imponerse por 25-17.
El tercer set fue el más equilibrado, aunque la ‘U’ volvió a marcar diferencias en el tramo decisivo. Mirian Patiño destacó en defensa y participó en la jugada que terminó con el punto de Flood para sellar el triunfo.
¿Cómo llega Wanka?
Deportivo Wanka inició la Liga Peruana de Vóley con una victoria en sets corridos ante la selección peruana Sub 19. El elenco rojo sumó sus primeros tres puntos de la temporada tras imponerse por 25-10, 25-9 y 25-20.
El dominio de Wanka fue evidente en los dos primeros parciales. El conjunto ‘rojo’ construyó ventajas amplias y cerró ambos sets sin dificultades, ante un equipo nacional conformado por jugadoras sub 17 y sub 19.
La selección elevó su rendimiento en el tercer capítulo y sostuvo un desarrollo más equilibrado. Pese a su intento por extender el partido, Deportivo Wanka mantuvo la ventaja y aseguró el triunfo en el Polideportivo Lucha Fuentes.
Jugadoras a seguir en este partido
Por el lado de Universitario, varias jugadoras despiertan expectativa entre los hinchas, aunque Cat Flood se ganó un lugar especial en la ‘U’. La atacante estadounidense destacó durante la temporada pasada y ratificó su nivel en el inicio de este campeonato.
Deportivo Wanka también cuenta con una estadounidense que puede complicar a las ‘cremas’. Se trata de Grace Kelly, quien no pudo debutar con Deportivo Soan en la campaña anterior a causa de una rotura de ligamentos.
Flood y Kelly aparecen entre las máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley tras la primera fecha. La jugadora de Universitario acumula 20 puntos, mientras que la integrante de Wanka registra 18. Ambas mantienen una amistad fuera de la cancha.
Horarios del Universitario vs Wanka
Este enfrentamiento comenzará a las 18:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 20:30 horas de Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay.
Dónde ver Universitario vs Wanka: canal TV
El partido entre Universitario y Deportivo Wanka será transmitido en señal abierta por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD. También podrá verse por la plataforma web y la aplicación oficial de la televisora.
Las plataformas digitales de la Federación Peruana de Vóley ofrecerán cobertura del encuentro. Infobae Perú seguirá el minuto a minuto, con las incidencias, el resultado final y la actualización de la tabla de posiciones.