Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026-27

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Ayudante de Fabián Bustos elogió a Edison Flores tras golazo en Universitario vs Juan Pablo II: “Desde que llegamos estaba en gran forma” Edgardo Adinolfi se pronunció por la victoria del cuadro ‘crema’ y halagó al ‘Orejas’ en su segunda titularidad. También habló de Aldo Corzo, Bryan Reyna y Piero Quispe

Dónde ver Barcelona vs Real Madrid HOY en Perú: Canal TV oficial del partido por clásico de LaLiga 2026-27 El equipo de Hansi Flick llega a la cita invicto en el torneo doméstico, pero luego de una derrota en Champions ante el PSG; los de Mourinho no podrán contar con Vinicius Jr., pero depositan en Kylian Mbappé la esperanza goleadora

A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid HOY en Perú: clásico español en el Camp Nou por LaLiga 2026-27 Los ‘azulgranas’ recibirán a los madrilistas en el Camp Nou en el enfrentamiento de la temporada. Sin Vinícius Júnior, el equipo de José Mourinho buscará dar el golpe para acercarse al líder. Conoce los horarios del partidazo