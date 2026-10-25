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Partidos de hoy, domingo 25 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada incluirá partidos de la Liga 1, el clásico entre Barcelona y Real Madrid, duelos de la Premier League, actividad para futbolistas peruanos en el exterior y mucho más

Partidos de hoy, domingo 25 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
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La programación de hoy domingo 25 de octubre ofrecerá actividad en la Liga 1, LaLiga, la Premier League, el fútbol argentino y otros campeonatos, con varios peruanos que podrían tener minutos en sus respectivos clubes.

La jornada peruana incluirá cuatro encuentros por la fecha 13 del Torneo Clausura: Comerciantes Unidos frente a Cienciano, CD Moquegua ante Alianza Lima, Sport Boys contra FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso frente a Los Chankas.

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En España, Barcelona y Real Madrid protagonizarán una nueva edición del clásico. El duelo se perfila como uno de los principales atractivos de la fecha por la rivalidad entre ambos clubes.

La Premier League también concentrará atención con tres partidos importantes: Manchester United recibirá a Bournemouth, Liverpool enfrentará a Brighton y Crystal Palace jugará contra Newcastle United.

El fútbol argentino tendrá dos cruces destacados. Independiente se medirá con Boca Juniors, mientras que River Plate será local ante Racing Club.

La actividad de los peruanos en el exterior incluirá a Joao Grimaldo, quien podría participar con Sparta Praga en el partido frente a Slovacko. Además, Santiago Ormeño y Marco Saravia se enfrentarían en el choque entre Montevideo Wanderers y Progreso. Ambos serán opciones para sus respectivos equipos en ese compromiso. Por último, Pedro Gallese, por su parte, podría tener minutos con Deportivo Cali ante Fortaleza CEIF.

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Partidos de Liga 1

- Comerciantes Unidos vs Cienciano (11:00 horas / L1 MAX)

- CD Moquegua vs Alianza Lima (13:15 horas / L1 MAX)

- Sport Boys vs FC Cajamarca (15:30 horas / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Los Chankas (18:00 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- San Martín vs Carlos A. Mannucci (10:45 horas / YouTube Bicolor+)

- Reserva Sport Huancayo vs Comerciantes FC (13:00 horas / YouTube Bicolor+)

- Bentín Tacna Heroica vs Alianza Universidad (15:15 horas / YouTube Bicolor+)

Partidos de LaLiga

- Athletic Club vs Getafe (08:00 horas / DSports)

- Celta de Vigo vs Real Betis (10:15 horas / DSports)

- Real Sociedad vs Levante (12:30 horas / DSports)

- Barcelona vs Real Madrid (15:00 horas / DSports)

Partidos de Premier League

- Manchester United vs Bournemouth (09:00 horas / ESPN, Disney+)

- Liverpool vs Brighton (09:00 horas / Disney+)

- Crystal Palace vs Newcastle United (09:00 horas / Disney+)

- Hull City vs Brentford (09:00 horas / Disney+)

- Sunderland vs Leeds United (11:30 horas / Disney+)

Partidos de Serie A

- Inter de Milán vs Fiorentina (06:30 horas / ESPN, Disney+)

- Atalanta vs Frosinone (09:00 horas / Disney+)

- Genoa vs Venezia FC (09:00 horas / Disney+)

- Lecce vs Juventus (12:00 horas / Disney+)

- Udinese vs AC Milan (14:45 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Hoffenheim vs Bayer Leverkusen (09:30 horas / ESPN 2, Disney+)

- Friburgo vs Bayern Múnich (11:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Ligue 1

- AS Mónaco vs Lille (09:00 horas / Disney+)

- Toulouse vs Troyes (11:15 horas / Disney+)

- Rennes vs Racing Estrasburgo (11:15 horas / Disney+)

- Olympique Marseille vs Le Havre (11:15 horas / Disney+)

- Auxerre vs Le Mans (11:15 horas / Disney+)

- Angers SCO vs Lorient (11:15 horas / Disney+)

Partidos de Mundial Femenino Sub 17

- Chile vs España (10:00 horas / DSports)

- México vs Australia (10:00 horas)

- China vs Estados Unidos (13:00 horas / DSports)

- Samoa vs Kenia (13:00 horas)

Partido de liga de República Checa

- Sparta Praga vs Slovacko (09:00 horas)

Partido de MLS

- Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy (20:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Liga MX

- Atlas vs Puebla (18:00 horas / TUDN, ViX Premium)

- Querétaro vs Cruz Azul (20:00 horas / FOX One)

- América vs Pachuca (20:05 horas / Canal 5 de Televisa, TUDN, ViX Premium, Layv Time)

- Xolos de Tijuana vs Santos Laguna (22:10 horas / FOX One)

Partidos de fútbol argentino

- Aldosivi vs Belgrano (12:45 horas / ESPN Premium Argentina, Disney+ Argentina)

- Independiente vs Boca Juniors (15:00 horas / ESPN 6, Disney+)

- River Plate vs Racing Club (17:15 horas / ESPN, Disney+)

- Central Córdoba vs Vélez Sarsfield (19:30 horas / Disney+)

- Barracas Central vs Estudiantes Río Cuarto (19:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol uruguayo

- Montevideo Wanderers vs Progreso (08:00 horas / Disney+)

- Montevideo City Torque vs CA Cerro (11:00 horas / Disney+)

- Cerro Largo vs Boston River (14:00 horas / Disney+)

- Nacional vs Liverpool (17:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Fortaleza CEIF vs Deportivo Cali (14:00 horas / Win Sports)

- Alianza FC vs Internacional de Bogotá (16:05 horas / Win Sports)

- Atlético Nacional vs DIM (18:10 horas / RCN, Win Sports)

- Deportes Tolima vs Deportivo Pasto (20:15 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Leones del Norte vs Libertad (11:30 horas / Zapping)

- Emelec vs Guayaquil City (14:00 horas / Zapping)

- Aucas vs Barcelona SC (16:30 horas / Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- Sportivo Ameliano vs Olimpia (08:00 horas / Tigo Sports)

- Sportivo San Lorenzo vs Cerro Porteño (17:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Ñublense vs Coquimbo Unido (10:30 horas / TNT Sports, Max)

- Unión La Calera vs Universidad Católica (13:00 horas / TNT Sports, Max)

- Palestino vs Colo Colo (15:30 horas / TNT Sports, Max)

- Universidad de Concepción vs Deportes Limache (18:00 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- Always Ready vs Real Oruro (14:00 horas / Fútbol Canal)

- Aurora vs Real Tomayapo (16:15 horas / Fútbol Canal)

- Oriente Petrolero vs The Strongest (18:30 horas / Fútbol Canal)

Partidos de fútbol venezolano

- Portuguesa FC vs Carabobo FC (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Deportivo La Guaira vs Metropolitanos FC (18:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

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