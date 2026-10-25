Rescatan a estudiante de San Marcos luego de caer a una quebrada en Huarochirí

Un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha caído a una quebrada en Huarochirí. Equipos de rescate trabajan para salvarla. La rectora de la universidad informa sobre la situación y las acciones tomadas.| Video: Panamericana Noticias

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Una estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue rescatada tras caer a una quebrada durante una excursión en Huarochirí. La joven fue hallada estable y trasladada a un centro de salud para una evaluación médica.

La rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, informó que coordinó las acciones de auxilio con la Policía y con el alcalde de la localidad, desde donde se envió una ambulancia hacia la zona del accidente. La alumna fue identificada como María Fernanda Pazos Vilchez de 23 años.

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“Sé que en la quebrada está un profesor con la alumna, que está tratando de protegerla, y sus compañeras están en la parte superior”, declaró Ramón durante una comunicación en vivo con Panamericana Noticias.

Una estudiante de San Marcos fue auxiliada luego de un accidente en Huarochirí| Foto: Panamericana

Profesor permaneció con la estudiante en la quebrada

De acuerdo con la información recibida por las autoridades universitarias, un docente permaneció junto a la estudiante herida en la parte baja de la quebrada. Otros acompañantes se mantuvieron en la zona superior y enviaron apoyo hacia el lugar donde se encontraba la joven.

Uno de los integrantes del grupo indicó que estaban a entre cinco y seis horas de caminata de la carretera, una condición que dificultó el ingreso de los equipos de rescate.

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Las bajas temperaturas y la falta de luz también complicaron las labores de auxilio. Según los acompañantes, la estudiante recibió asistencia desde la parte superior mientras esperaban la llegada del personal de rescate.

El operativo contó con apoyo de autoridades locales, agentes policiales y acompañantes que permanecieron cerca de la universitaria herida| Foto: Panamericana Noticias

Ramón señaló que también se comunicó con la comisaría de la zona para solicitar apoyo. “Han enviado parte de la comisaría para que vayan a rescatarla”, afirmó la rectora.

La autoridad universitaria indicó que la decana de la Facultad de Biología realizaba el seguimiento del caso, aunque precisó que no contaba con un informe completo sobre las lesiones de la estudiante porque no había logrado comunicarse directamente con el profesor que permanecía con ella.

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Tras el rescate, la joven fue derivada a un centro de salud, donde debía ser revisada por personal médico.

Recomendaciones ante expediciones

Antes de una excursión en zonas de montaña, quebradas o áreas alejadas, se recomienda elaborar una ruta de desplazamiento y comunicarla a familiares, autoridades locales o responsables de la institución.

El grupo debe contar con un responsable de la actividad, un registro de participantes y medios de comunicación con batería suficiente. También conviene verificar el pronóstico del tiempo, las condiciones del camino y la ubicación de los centros de salud más cercanos.

Entre los implementos básicos figuran ropa abrigadora e impermeable, calzado adecuado para terrenos irregulares, linterna, agua, alimentos, botiquín de primeros auxilios, silbato y manta térmica.

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Los participantes deben evitar alejarse del grupo o transitar por rutas no previstas. En caso de accidente, la prioridad es resguardar a la persona herida, informar con precisión la ubicación y solicitar apoyo de las autoridades o equipos especializados, sin exponer a otros integrantes a riesgos adicionales.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) puede intervenir ante accidentes, personas extraviadas y situaciones de emergencia en zonas de difícil acceso. El aviso debe incluir la ubicación más precisa posible, referencias de la ruta, número de personas afectadas y condición de la víctima. La línea de emergencia es el 105.

Los Bomberos Voluntarios del Perú brindan atención en rescates, accidentes, emergencias médicas, incendios y operaciones en terrenos complejos. En una expedición, pueden ser requeridos cuando exista una caída, lesiones, extravío o riesgo para los integrantes del grupo. La central de emergencias atiende en el 116.

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El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ofrece orientación y atención prehospitalaria ante emergencias médicas. Sus operadores pueden indicar medidas iniciales mientras se coordina el traslado o la asistencia sanitaria, según las condiciones de acceso al lugar. La línea de atención es el 106