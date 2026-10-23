Línea 2 del Metro de Lima y Callao: Estación de interconexión Carmen de la Legua movilizará a más de 24 mil pasajeros en hora punta

ATU informa que futura estación de interconexión Carmen de la Legua movilizará a más de 24 000 pasajeros en hora punta

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La futura estación Carmen de la Legua, que conectará la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con el ramal de la Línea 4, tendrá capacidad para movilizar a más de 24 mil pasajeros en hora punta, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El anuncio coincide con la llegada de la tuneladora Micaela a esta estación ubicada en el Callao. La máquina completó el tramo subterráneo previsto para el ramal de la Línea 4 y cerró la fase de excavaciones de las 35 estaciones que integran el proyecto ferroviario.

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La estación se ubica en el cruce de las avenidas Óscar R. Benavides y Elmer Faucett. Desde ese punto, los usuarios podrán cambiar entre ambas rutas sin salir de la infraestructura, mediante un sistema de conexión subterránea.

Línea 2 del Metro de Lima: terminan excavaciones

La conexión permitirá viajar entre el Callao y Ate en unos 40 minutos

La estación Carmen de la Legua será uno de los puntos de intercambio de pasajeros del sistema. La conexión entre la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 permitirá viajes desde el Callao hasta Ate en aproximadamente 40 minutos, de acuerdo con la información difundida por la ATU.

El ramal de la Línea 4 contempla estaciones cercanas al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y se integrará con la Línea 2, cuyo trazado une los distritos de Ate y Callao. La obra prevé una red subterránea de 35 kilómetros, con 27 estaciones de la Línea 2 y ocho correspondientes al ramal.

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El proyecto también contará con otro punto de interconexión en la estación Central de la Línea 2, situada en el centro de Lima. Allí se construye una galería que permitirá enlazar el servicio ferroviario con la estación Central del Metropolitano.

Línea 2 del Metro de Lima: terminan excavaciones

La obra de Carmen de la Legua supera el 56% de avance físico

La construcción de Carmen de la Legua registra un avance físico total de 56,12%, mientras que las obras civiles alcanzaron el 82,73%, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Tras el paso de Micaela, el concesionario a cargo de la Línea 2 mantiene los trabajos de infraestructura, acabados y montaje de sistemas que permitirán la operación de los trenes. Esta etapa incluye equipos electromecánicos, instalaciones ferroviarias, sistemas eléctricos, señalización y componentes para la atención de usuarios.

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La llegada de la tuneladora también supuso el final de las excavaciones de todas las estaciones del proyecto, que comenzó en 2014. La obra requiere aún pruebas operativas y la implementación de los sistemas necesarios antes de que el servicio opere en toda su extensión.

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Micaela recorrió más de 11 kilómetros desde 2022

La tuneladora Micaela inició sus operaciones el 27 de noviembre de 2022 y acumuló 11,3 kilómetros de excavación subterránea hasta su llegada a Carmen de la Legua. Durante el recorrido por la Línea 2, atravesó las estaciones Insurgentes, Juan Pablo II, Buenos Aires y Puerto del Callao.

En febrero de 2025, la máquina empezó la excavación del ramal de la Línea 4 desde la estación Gambetta. Luego avanzó por Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca y Morales Duárez, hasta alcanzar Carmen de la Legua.

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Cuando opere de forma integral, la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 tendrán una capacidad estimada de 660 mil pasajeros diarios y beneficiarán a cerca de 2,5 millones de habitantes de Lima y Callao. Por ahora, funciona una etapa inicial entre las estaciones Mercado Santa Anita y Evitamiento, mientras continúan las obras en los demás tramos.