Bono ONP 2026: lo que se sabe del pago de S/200 para 800 mil jubilados en diciembre, ¿quiénes lo recibirán?

El Gobierno proyectó la entrega de una subvención cercana a S/ 200 para 800 mil jubilados de la ONP en diciembre de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

Guardar

El Gobierno anunció un bono extraordinario de cerca de S/ 200 para alrededor de 800 mil pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), previsto para diciembre de 2026. La medida forma parte del paquete económico frente al fenómeno El Niño, el alza de los combustibles y las presiones sobre la inflación, aunque todavía no se ha publicado la norma que definirá las condiciones finales del pago.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que la ayuda será entregada por única vez y tendrá carácter preventivo. “Hay un bono, por única vez, a los jubilados de la ONP que son 800 mil personas y eso será activado desde diciembre”, señaló en declaraciones a RPP.

PUBLICIDAD

La cifra anunciada se aproxima al universo de pensionistas administrados por la ONP. Aun así, los jubilados deberán esperar la publicación de las disposiciones oficiales para conocer si el pago alcanzará a todos los regímenes que gestiona la entidad y cómo se efectuará el abono.

¿Quiénes recibirían el bono de cerca de S/ 200?

El anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indica que el beneficio estaría dirigido a cerca de 800 mil pensionistas de la ONP. La entidad administra las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley 19990, además de otros regímenes previsionales.

Hasta ahora, no se ha difundido una lista oficial de beneficiarios ni un padrón de consulta. Tampoco existe una plataforma habilitada para que una persona verifique si recibirá el depósito.

PUBLICIDAD

El número citado por Cuba sugiere que la ayuda podría incluir a la mayor parte de jubilados atendidos por la ONP. Sin embargo, esa posibilidad todavía requiere confirmación a través de la norma que autorice la transferencia de recursos y establezca los criterios de acceso.

El ministro Elmer Cuba precisó que el aporte estatal se otorgará por única vez con carácter preventivo frente a la inflación.

El pago sería excepcional y no elevaría la pensión mensual

El bono anunciado no constituye un aumento permanente de las pensiones. El Gobierno lo ha presentado como un pago excepcional, por una sola vez, dentro de las medidas para reducir el efecto de la inflación y de los riesgos económicos asociados al fenómeno El Niño.

El Ejecutivo anunció un paquete de S/ 18.000 millones adicionales para 2027, que incluye bonos para hogares vulnerables, mantenimiento de obras, inversión en infraestructura y subsidios a los combustibles. En el caso de los jubilados, el apoyo sería independiente de los bonos focalizados que se evalúan para familias afectadas por lluvias, inundaciones, huaicos o sequías.

PUBLICIDAD

Estos son los datos confirmados sobre el bono ONP

Por ahora, el Gobierno ha informado algunos elementos de la medida:

Monto aproximado: cerca de S/ 200.

Mes previsto para el pago: diciembre de 2026.

Número referencial de beneficiarios: alrededor de 800 mil pensionistas.

Tipo de ayuda: pago extraordinario y por única vez.

Finalidad anunciada: aliviar temporalmente la presión sobre los ingresos de los jubilados ante el alza de precios.

El MEF todavía no ha señalado si el pago llegará junto con la pensión mensual, con la gratificación de diciembre o en una fecha distinta dentro de ese mes.

El abono extraordinario se sumará a la pensión mensual y a la gratificación de fin de año sin alterar el monto ordinario.

Fecha exacta, padrón y modalidad de pago siguen pendientes

Los pensionistas aún no conocen la fecha exacta del depósito ni el cronograma de pagos. Tampoco se ha precisado si el abono se realizará de manera automática en las cuentas bancarias donde cada persona cobra su pensión.

Estos son los principales puntos pendientes:

La fecha exacta de depósito.

El cronograma por grupos de apellidos, si se utiliza ese sistema.

Los regímenes de la ONP que serán incluidos.

El mecanismo para pensionistas con pago a domicilio.

La publicación de un padrón o una plataforma de consulta.

La necesidad, o no, de realizar un trámite.

El monto final, ya que el anuncio se refiere a una cifra cercana a S/ 200.

La norma que formalice el desembolso y la transferencia de recursos.

Hasta que el Ejecutivo publique esas disposiciones, no corresponde afirmar que los pensionistas deberán inscribirse en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), presentar documentos o acudir a oficinas de la ONP. Tampoco hay información oficial sobre un registro previo.

PUBLICIDAD

La ONP aclaró que los beneficiarios no requieren inscripción previa en el Sisfoh ni trámites en oficinas institucionales.

¿Cuánto podría cobrar un jubilado de la ONP en diciembre?

Diciembre suele incluir el pago de la pensión mensual y una pensión adicional o gratificación para los pensionistas del régimen general. Si el bono se aprueba bajo las condiciones anunciadas, se sumaría a esos conceptos.

Un jubilado que percibe la pensión máxima de S/ 1.000 podría recibir S/ 1.000 por su pensión, S/ 1.000 por la gratificación y cerca de S/ 200 por el bono. El monto referencial sería de S/ 2.200.

En el caso de una persona que recibe la pensión mínima de S/ 600, el cálculo sería de S/ 600 por la pensión, S/ 600 por la gratificación y aproximadamente S/ 200 por el apoyo anunciado. El total bordearía S/ 1.400.

PUBLICIDAD

Estas cifras son referenciales y pueden variar si el Gobierno establece condiciones específicas. También pueden cambiar de acuerdo con los beneficios adicionales que reciba cada pensionista.

La bonificación para mayores de 80 años es un beneficio distinto

El bono anunciado para diciembre no debe confundirse con la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), un beneficio vigente para pensionistas de jubilación del Decreto Ley 19990 que cumplen 80 años.

La BEA equivale al 25% de la pensión mensual y se otorga de manera automática y permanente. El bono cercano a S/ 200, en cambio, sería temporal y se pagaría por una sola vez.

Por ejemplo, un jubilado que recibe S/ 1.000 mensuales y accede a la BEA cobra S/ 1.250. Ese mayor monto también influye en el pago adicional de diciembre. Si además se aprueba el bono extraordinario, podría recibir los S/ 200 adicionales que anunció el MEF.

PUBLICIDAD

El Estado aplicó transferencias extraordinarias previas a los jubilados de S/ 930, S/ 350 y S/ 200 entre los años 2021 y 2023.

Los antecedentes de bonos extraordinarios pagados por la ONP

La ONP ha realizado pagos extraordinarios en años anteriores, aunque cada beneficio tuvo requisitos y normas propias.

En enero de 2021, más de 567 mil pensionistas del Decreto Ley 19990 recibieron una retribución excepcional de S/ 930, aprobada durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El depósito se realizó de manera automática junto con la pensión, según el cronograma vigente.

En diciembre de 2021, la ONP pagó una bonificación extraordinaria de S/ 350 a pensionistas del régimen 19990 y del régimen especial pesquero. En esa ocasión, la norma excluyó a personas que habían recibido el Bono Yanapay, el Bono S/ 210, remuneraciones o pensiones adicionales bajo las condiciones establecidas.

PUBLICIDAD

En enero de 2023, la entidad depositó una bonificación de S/ 200 para pensionistas del Decreto Ley 20530. El beneficio consideró reglas vinculadas con los ingresos mensuales de cada persona.

Estos antecedentes muestran que la ONP puede efectuar pagos extraordinarios mediante depósito bancario o entrega a domicilio. Sin embargo, el mecanismo que se aplicará al bono anunciado para diciembre de 2026 todavía no ha sido confirmado.